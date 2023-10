PlayStation Plus Extra Premium: Gotham Knights e Alien in un mese horror

È un'ondata più contenuta del solito quella in arrivo oggi 17 ottobre in PlayStation Plus Extra e Premium, ma non possiamo certamente lamentarci quando in un colpo solo arrivano ben quindici videogiochi. La selezione è come al solito incredibilmente variegata, composta com'è da avventure ricche d'azione, esperienze horror, simulazioni spaziali e picchiaduro classici, dunque perfettamente in grado di appagare qualsiasi palato.



Prima di andare alla scoperta di tutti i nuovi titoli disponibili da oggi, ci teniamo a ricordare a tutti gli abbonati Premium che a partire da lunedì 23 ottobre potranno usufruire della nuova funzionalità di Streaming nel Cloud dei giochi PS5, senza alcun costo aggiuntivo oltre a quello già sostenuto per l'abbonamento. Prendete nota sull'agenda e continua a leggerci per scoprire tutte le novità per PlayStation Plus.

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra

• Gotham Knights PS5

• The Dark Pictures Anthology House of Ashes PS4, PS5

• Alien Isolation PS4

• Outlast 2 PS4

• Dead Island Definitive Edition PS4

• Disco Elysium The Final Cut PS4, PS5

• Gungrave G.O.R.E PS4, PS5

• Elite Dangerous PS4

• Röki PS4, PS5

• Far Changing Tides PS4, PS5

• Eldest Souls PS4, PS5



A capitanare la selezione di ottobre per PlayStation Plus Extra ci pensa la Bat-famiglia di Gotham Knights, composta da Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso. In questo action GDR open world i quattro allievi di Batman sono chiamati a vigilare su Gotham City, piombata nel caos dopo la morte del loro maestro.

Sviluppato da Warner Bros. Montreal, studio già responsabile di Batman Arkham Origins, Gotham Knights si presta ad una fruizione in cooperativa con un sistema di drop-in/drop-out che non prevede interruzioni durante le partite. I quattro protagonisti sono dotati di mosse uniche e distintive, che possono essere ulteriormente sviluppate e perfezionate nel corso dell'avventura. Leggete la nostra recensione di Gotham Knights per saperne di più.



In vista di Halloween, PlayStation Plus Extra si arricchisce con un campionario di horror niente male, abbastanza diversi tra loro da poter rispondere alle esigenze di qualsiasi appassionato dell'orrore. Il primo è The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, terzo episodio della serie antologica creata da Supermassive Games. Gioco fortemente incentrato sulla narrativa, può essere fruito sia da soli che in compagnia grazie alla presenza di due distinte modalità: Storia Condivisa, affrontabile con un compagno online, e Serata al Cinema, nella quale fino a 5 amici possono giocare insieme passandosi il pad.

La trama è ambientata in Medio Oriente, alla fine della guerra in Iraq. Mentre danno la caccia alle armi di distruzione di massa, le forze speciali s'imbattono in qualcosa di ancor più letale nelle profondità del deserto: un tempio Sumero infestato da creature antiche e sovrannaturali. Saranno le vostre scelte a determinare la sopravvivenza o la tragica fine dei protagonisti dell'avventura.



Se ritenete che la prima persona sia ancor più indicata per vivere un'esperienza da paura, allora dovete assolutamente giocare ad Alien Isolation, il miglior adattamento videoludico del noto franchise cinematografico. Ambientato 15 anni dopo gli eventi della pellicola di Ridley Scott, l'horror in prima persona di Creative Assembly vede Amanda, figlia di Ellen Ripley, intraprendere una missione a bordo della stazione spaziale Sevastopol alla ricerca di indizi sul destino della madre.

Purtroppo per Amanda, la stazione è infestata da un temibile Xenomorfo che, guidato da un'intelligenza artificiale sopraffina, le dà la caccia in maniera incessante facendola sentire costantemente vulnerabile e indifesa. Pochi giochi sono in grado di veicolare la tensione come Alien Isolation, che risulta essere anche incredibilmente rispettoso del materiale originale, in special modo nell'estetica.



Tensione e senso di impotenza sono di casa anche in Outlast 2, horror in prima persona che invece gioca sulla totale incapacità di combattere del protagonista, un giornalista investigativo chiamato ad indagare sull'omicidio apparentemente impossibile di una donna incinta. La scia d'indizi conduce lui e sua moglie in una cittadina nascosta nel cuore dell'Arizona, dove Sullivan Knoth e i suoi seguaci si stanno preparando per la fine dei tempi.

Costretto a muoversi di soppiatto, il protagonista non può far altro che allontanarsi dalle minacce facendo affidamento su una telecamera, l'unico strumento che gli permette di vedere al buio. Il senso di tensione, già alimentato dall'atmosfera inquietante e dalla storia enigmatica, è ulteriormente esacerbato dalla necessità di gestire in maniera oculata le batterie della telecamera, rinvenibili esplorando attentamente le ambientazioni.



Se all'incedere cauto preferite piombo e mazzate sui denti, allora Dead Island Definitive Edition fa esattamente al caso vostro, dal momento che vi spedisce su una vasta isola tropicale a spappolare le teste e spaccare le ossa degli zombie in cruenti combattimenti corpo a corpo.

Un'esperienza del genere merita di essere vissuta in compagnia, dunque Dead Island Definitive Edition presenta anche una modalità cooperativa narrativa per quattro giocatori.



Il titolo di capolavoro del mese va tuttavia a Disco Elysium - The Final Cut, edizione definitiva di un gioco di ruolo rivoluzionario. Nei panni di un detective dotato di una vasta gamma di abilità, siete chiamati ad esplorare una città interrogando i personaggi, risolvendo omicidi e, se lo desiderate, accettando tangenti.

Sorretti da una scrittura allo stato dell'arte, l'approfondito sistema di dialoghi e le complesse meccaniche di Disco Elysium vi permettono di agire in molteplici modi differenti e di influenzare pesantemente il cammino del protagonista, che può diventare tanto un eroe quanto un disgraziato totale. Per godere appieno il gioco è tuttavia richiesta una buona padronanza della lingua inglese, dal momento che l'adattamento in italiano non è contemplato - né parlato né tantomeno scritto.



Se tutto ciò non vi basta o cercate qualcosa di diverso, sappiate che questo mese c'è anche Gungrave G.O.R.E., uno sparatutto d'azione in terza persona che vi permette di impugnare armi brutali, danzare tra i proiettili e annientare orde di nemici in un tripudio di sangue e piombo. Oppure Elite Dangerous, un gioco multiplayer massivo spaziale che vi permette di vivere a bordo di una navicella un'originale avventura a mondo aperto con una galassia interconnessa, una storia coinvolgente e la Via Lattea ricreata nelle sue reali proporzioni.



E poi ancora: FAR: Changing Tides, un'originale avventura in un mondo sommerso che vi chiede di navigare un mare in tempesta, esplorare gli abissi e risolvere enigmi ambientali con un approccio solitario e quasi meditativo. Eldest Souls, un'esperienza soulslike in pixel art e visuale isometrica che aderisce al sotto-genere boss rush; e infine Röki, un gioco d'avventura per tutte le fasce d'età ambientato in un mondo ricco di enigmi e creature misteriose.





Classici per PlayStation Plus Premium

• Tekken 6

• Soulcalibur Broken Destiny

• Ape Escape Academy

• IQ Final



A dare lustro alla selezione di classici per gli abbonati PlayStation Plus Premium ci pensa innanzitutto Bandai Namco Entertainment, che contribuisce con due picchiaduro d'annata.



Direttamente dal 2007 e dalla generazione PS3 arriva innanzitutto Tekken 6, che per i più nostalgici può fungere da antipasto all'uscita di Tekken 8, prevista nel 2024. Tra le altre cose, i veterani della saga potranno riscoprire una storia in cui Jin rappresenta l'antagonista principale e ridarsi allo juggling più sfrenato (parliamo della possibilità di eseguire delle combo mentre l'avversario si trova a mezz'aria), una caratteristica di gameplay fortemente contestata all'epoca e poi limata nel capitolo successivo.

Soulcalibur: Broken Destiny arriva invece da PSP, sulla quale è stato lanciato in esclusiva nel 2009. Gli appassionati della serie ritroveranno molte delle caratteristiche già viste in Soulcalibur IV, il personaggio di Kratos giocabile e Dampierre, lottatore che ha fatto il suo debutto proprio in questo capitolo.



Da PlayStation Portable giunge anche Ape Escape: Academy, gioco datato 2004 che segue l'ingresso di Ape Escape: On The Loose in PlayStation Plus Premium avvenuto ad agosto. L'obiettivo è quello di eccellere in un'ampia gamma di divertenti e colorati mini-giochi di ballo, combattimento e costruzione al fine di raggiungere l'ultimo anno di scuola alla Ape Academy. Chiude la selezione Premium I.Q. Final, seguito di Kurushi per la prima console PlayStation che propone un'ampia varietà di sfide cervellotiche in cui bisogna agire con sveltezza per non farsi schiacciare da minacciosi blocchi rotanti.

I giochi rimossi dal catalogo

Alcuni arrivano, altri se ne vanno. Prima di salutarvi e lasciarvi al download dei vostri titoli preferiti (a proposito, qui potete controllare quanto pesano i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra) ci teniamo a segnalarvi che oggi 17 ottobre sono stati rimossi dal catalogo ben 16 giochi, ossia Astebreed, Clouds and Sheep 2, Far Cry 4, Far Cry 5, Gal Gunvolt, Goosebumps The Game, Inside, Limbo, Naruto to Boruto: Shinobi Striker, The Crew, The Medium, The Quarry, Torquel, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e Yakuza 5 Remastered. Il 21 novembre verranno invece rimossi Ace of Seafood, ConnecTank, Dandara: Trials of Fear Edition, Giana Sisters: Twisted Dreams Director's Cut, Momodora: Reverie Under the Moonlight, My Time at Portia e Wild Guns: Reloaded. Giocateli finché avete tempo!