PlayStation Plus Extra Premium: Horizon Forbidden West gratis a febbraio

Per il mese di febbraio Sony ha preparato una line-up sontuosa, destinata ad essere ricordata per molto tempo. Tra poco meno di una settimana tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno mettere le mani su una delle più grandi esclusive PlayStation lanciate nel 2022, Horizon Forbidden West, e un'ampia selezione di titoli di alto profilo e classici d'altri tempi. I nuovi giochi verranno aggiunti al catalogo e messi a disposizione per il download a partire da martedì 14 febbraio, nel frattempo passiamoli in rassegna uno ad uno.

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra

• Horizon Forbidden West | PS4 e PS5

• Scarlet Nexus | PS4 e PS5

• Tekken 7

• Ace Combat 7: Skies Unknown

• The Quarry | PS4 e PS5

• Resident Evil 7 | PS4 e PS5

• Borderlands 3 | PS4 e PS5

• Outriders | PS4 e PS5

• The Forgotten City | PS4 e PS5

• Earth Defense Force 5 | PS4

• Oninaki | PS4

• Lost Sphear | PS4

• I am Setsuna | PS4



Vero e proprio fiore all'occhiello dell'aggiornamento di febbraio, Horizon Forbidden West è stato lanciato sul mercato appena un anno fa nelle versioni per PlayStation 4 e PS5. Ambientato dopo i fatti di Zero Dawn, l'action RPG open world di Guerrilla Games vede Aloy avventurarsi nell'Ovest Proibito per indagare su un nuovo male che minaccia di condurre la vita sulla Terra verso una nuova estinzione di massa.

Horizon Forbidden West non stravolge l'intelaiatura ludica del suo diretto predecessore, preferendo piuttosto limarne le imperfezioni e massimizzarne i punti di forza. Lo stupefacente mondo di gioco - futuristico eppur primitivo - ammalia per estensione e bellezza, risultando sempre coerente e mai soverchiante. L'esplorazione è resa ancor più piacevole dall'aggiunta di novità come il rampino e la possibilità di nuotare sott'acqua, mentre la storia è in grado di appassionare per 25-30 ore. Leggete la nostra recensione di Horizon Forbidden West se volete saperne di più.



Scarlet Nexus, un action RPG in stile anime prodotto dalle menti dietro alla serie di Tales of, s'approccia alla fantascienza in maniera differente. In un mondo futuristico segnato dalla scoperta di un ormone capace di donare poteri extra-sensoriali, dal cielo è piovuta una minaccia mortale: gli Estranei. Le speranze di salvezza sono ora interamente riposte negli Psionici, guerrieri dotati di poteri straordinari.

Il sistema di combattimento in terza persona si fonda sull'impiego di abilità psicocinetiche capaci di trasformare il mondo circostante e spezzare, sollevare e lanciare oggetti, mentre lo stile visivo è in grado di appagare gli occhi di tutti gli amanti degli anime. Anche la recensione di Scarlet Nexus è ad un click di distanza.



Questo mese Bandai Namco Entertainment contribuisce alla causa di PlayStation Plus anche con il picchiaduro Tekken 7 e la simulazione di combattimenti aerei Ace Combat Skies Unknown.

Tekken 7 è in ordine temporale l'ultimo esponente di una delle saghe di fighting game più celebri della storia videoludica (quantomeno fino all'uscita di Tekken 8, attesa entro marzo 2024). Perfetto punto d'incontro tra tradizione e innovazione, conserva il feeling ludico e le meccaniche 3D che hanno fatto la storia del franchise. La Modalità Storia, snellita rispetto al passato, consente di arrivare ai titoli di coda ed esplorare le trame secondarie più rapidamente, mentre gli scontri restituiscono un'eccellente sensazione di fisicità, diminuiscono gli effetti del meccanismo di "juggling" e danno il benvenuto a feature come i Rage Act ed i Rage Drive.



Fedele ai canoni della serie di appartenenza anche Ace Combat 7: Skies Unknown, un simulatore di volo arcade con una spiccata attitudine alla spettacolarità che risulta accessibile a chiunque, anche ai giocatori completamente sprovvisti di nozioni di volo.

Il contributo di alcuni sviluppatori veterani ha garantito al gioco una campagna ben strutturata e narrativamente potente, nonché alcune novità di rilievo come le condizioni meteorologiche che influenzano il comportamento degli aerei e dell'HUD. Sbirciate la recensione di Ace Combat 7: Skies Unknown se volete approfondire la questione.



A garantire la quota orrorifica mensile ci pensa innanzitutto The Quarry, un'avventura interattiva sviluppata da Supermassive Games, studio già autore di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology.

I protagonisti sono un gruppo di ragazzi che per due mesi hanno lavorato come tutor in un campo estivo per bambini. L'ultimo giorno decidono di dare una festa, ma le cose prendono una brutta piega quando vengono inspiegabilmente inseguiti da individui grondanti di sangue e da qualcosa di molto più sinistro. Saranno le vostre decisioni e azioni a plasmare il destino dei nove tutor protagonisti del gioco.



Parlando di horror, febbraio è anche il mese di Resident Evil 7, primo episodio del nuovo corso della saga che apre le porte di Villa Baker, una magione popolata dai folli (e affamati) membri dell'omonima famiglia. Ethan, protagonista anche del seguito Resident Evil Village, si addentra nei suoi tetri corridoi alla ricerca della moglie Mia, trovando perlopiù segreti e disperazione.

La visuale in prima persona incrementa il senso dell'orrore e impotenza, mentre l'incedere compassato - scandito da enigmi intricati, fughe disperate e sparatorie con i proiettili contati - riporta alla memoria i fasti del primo capitolo, che pure si svolgeva in una villa.



Ben diverso invece il ritmo delle sparatorie di Borderlands 3, uno sparatutto in prima persona con elementi GDR che fa del piombo rovente, delle armi folli e del loot abbondante i suoi elementi fondanti. Diretta prosecuzione del secondo capitolo, amplia gli orizzonti della serie affiancando all'immancabile e polveroso Pandora altri tre pianeti tutti da esplorare, ricchi di strambi NPC e scagnozzi che aspettano solamente di essere crivellati.

Dopo la morte di Jack il Bello, nell'universo s'è fatta largo una nuova setta nota come "I Figli della Cripta". Guidata dai gemelli Calypso, ha l'obiettivo di impossessarsi della mappa delle Cripte di tutta la galassia. Spetterà a quattro nuovi Vault Hunters il compito di liberare i pianeti dal loro fanatismo: Amara (la Sirena), Moze (l'Artigliera), Zane (l'Agente) e Fl4k (il Domatore), ognuno dotato di abilità uniche in grado di influenzare pesantemente lo stile di gioco. Il gameplay è assuefacente ed esaltante, soprattutto se affrontato in compagnia di altri tre amici.



"Cooperativa" e "looter shooters" sono le prime parole che ci vengono in mente anche quando parliamo di Outriders, sparatutto in terza persona ambientato sul pianeta ostile di Enoch.

Progettato da People Can Fly per essere affrontato da squadre composte da tre giocatori, mette a disposizione quattro differenti classi di guerrieri - Mistificatore, Piromante, Devastatore e Tecnomante - che si distinguono tra loro per talenti e poteri speciali. La campagna ricca di missioni primarie e secondarie, il mondo di gioco diversificato in molteplici biomi e il loot in quantità industriali faranno la felicità di tutti coloro che amano giocare e divertirsi in compagnia.



Di tutt'altra pasta The Forgotten City, un gioco di ruolo in prima persona ambientato in una versione maledetta dell'Antica Roma. Mentre passeggiava sul fiume Tevere, il protagonista viene spedito indietro di 2.000 anni ritrovandosi in una comunità interconnessa popolata da personalità pittoresche.

Per poter tornare nella sua epoca, dovrà interagire con i personaggi non giocanti (ognuno dotato di una personalità distintiva), ricorrere il meno possibile alla forza bruta e imparare a sfruttare la meccanica del loop temporale, che può riportarlo all'inizio della giornata offrendogli un'altra possibilità per trovare la via verso la salvezza.



Se quanto visto fino ad ora non vi basta, sappiate che a febbraio PlayStation Plus Extra offre anche Earth Defense Force 5, uno sparatutto in terza persona co-op con insetti enormi e nemici colossali, e tre giochi di ruolo alla giapponese editi da Square Enix e sviluppati da Tokyo RPG Factory: Oninaki (un action JRPG con battaglie in stile hack 'n' slash e ampie possibilità di personalizzazione), Lost Sphear (un JRPG di stampo classico con un sistema di combattimento Active Time Battle) e I Am Setsuna (un JRPG malinconico ed emozionante con un sistema di combattimento ispirato all'intramontabile Chrono Trigger).

I nuovi classici per PlayStation Plus Premium

• The Legend of Dragoon | PS1

• Wild Arms 2 | PS1

• Harvest Moon: Back to Nature | PS1

• Destroy All Humans! | PS4



Gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono aspettarsi tre giochi di ruolo d'annata, che hanno contribuito a fare la storia della prima, indimenticabile PlayStation. Il primo è The Legendo of Dragoon, un RPG fantasy ricco di combattimenti magici e inganni che vede lo spadaccino Dart e i suoi compagni impegnati in un viaggio per imbrigliare l'essenza spirituale dei draghi e trionfare contro il male.

Dotato di un sistema di combattimento tattico, permette di controllare un'ampia gamma di personaggi che brandiscono armi uniche e sferrano gli attacchi dei Dragoni alimentati dagli elementi.



Wild Arms 2 è invece ambientato in un mondo in bilico che mescola influenze sci-fi, steampunk, fantasy e wild west. Un'organizzazione terroristica nota come Odessa minaccia la sicurezza della popolazione mondiale, ma per fortuna a contrastarlo ci sono i membri del nucleo anti-terrorismo ARMS. Sono ben sei i personaggi controllabili in battaglia mediante un sistema di combattimento a turni.

Harvest Moon: Back to Nature è invece un gioco di ruolo adatto a tutta la famiglia, nel quale bisogna coltivare i campi, gestire una fattoria, prendersi cura degli animali e interagire con oltre 50 personaggi. Tutti i giochi per PlayStation citati finora supportano up-rendering, funzione di riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri video personalizzati. Chiude la selezione per PlayStation Plus Premium Destroy All Humans!, una folle avventura con protagonista un alieno intenzionato a sterminare la razza umano. Risalente all'era PlayStation 2, viene qui proposto nella sua versione remake per PS4.