PlayStation Plus Extra e Premium: un mare di nuovi giochi a luglio!

A che punto siete con il backlog? Se siete abbonati abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, probabilmente siete messi molto male. Abbiamo una notizia per voi, bella o brutta sarete voi a deciderlo: da oggi 18 giugno sono disponibili altri e quindici giochi per PlayStation Plus Extra e tre classici per Premium. Curiosi di scoprire quali sono? Allora non dovete far altro che continuare a leggere per decidere cosa mettere subito in download e cosa aggiungere allo sterminato backlog che probabilmente già vi ritrovate.



I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra

• It Takes Two PS4, PS5

• Sniper Elite 5 PS4, PS5

• Snowrunner PS4, PS5

• World War Z PS4, PS5

• The Ascent PS4, PS5

• Undertale PS4

• SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated PS4

• Dynasty Warriors 9 PS4

• Samurai Warriors 5 PS4

• Fast & Furious Spy Racers Rise of SH1FT3R PS4, PS5

• Melty Blood Type Lumina PS4

• Dysmantle PS4, PS5

• Circus Electrique PS4

• Monster Jam Steel Titans PS4

• My Little Pony Avventura a Maretime Bay PS4, PS5



Ad aprire la selezione ci pensa il vincitore del premio Game of the Year 2021, It Takes Two, favola moderna diretta da Jose Fares giocabile solo ed esclusivamente in cooperativa da due giocatori.

It Takes Two narra di Cody e May, una coppia ai ferri corti tramutata in bambole da un incantesimo della loro stessa figlia, stufa dei loro ripetuti battibecchi. Assieme ad un altro giocatore dovete aiutarli a superare le loro differenze accompagnandoli attraverso un mondo ricco di imprevedibili bizzarrie e soluzioni di gameplay originali, che sapranno mettere alla prova tanto il vostro ingegno quanto il loro rapporto coniugale. Non lasciatevi spaventare dall'obbligo della cooperativa, poiché trovare un altro giocatore è semplicissimo, inoltre grazie al Buddy Pass incluso nel pacchetto potete invitare gratuitamente un vostro amico. Leggete cosa ha da dire il nostro Alessandro Bruni nella recensione di It Takes Two.



Sniper Elite 5 vi mette invece nei panni del tiratore scelto Karl Fairburne, al quale è stato ordinato di infiltrarsi nella Francia del 1944 per portare allo scoperto il Progetto Kraken, che minaccia di porre fine alla guerra ancor prima che gli Alleati possano invadere l'Europa.

Le meccaniche di cecchinaggio in terza persona tipiche della longeva serie di Rebellion esprimono qui il loro massimo potenziale, anche grazie ad una telecamera uccisione ancor più macabra, un approfondito sistema di personalizzazione delle armi e mappe realistiche che fanno uso della fotogrammetria per riprodurre fedelmente i luoghi della Bretagna occupata dalla macchina nazista. Ogni località è arricchita con molteplici luoghi di infiltrazione ed evacuazione, oltre a obiettivi variegati che donano ad ogni missione un sapore sempre nuovo. Sniper Elite 5 è munito anche di un'ampia modalità multigiocatore, sia cooperativa (è possibile affrontare le missioni con un amico) sia competitiva (una battaglia con 16 giocatori). Abbiamo anche la recensione di Sniper Elite 5.



Cambiamo nuovamente genere e scenario (abituatevi, i giochi di questo mese sono tutti profondamente diversi tra loro) per parlare di SnowRunner, una simulazione che vi mette alla guida di potenti veicoli su terreni estremamente ostili, resi oltremodo realistici da un motore fisico tra i più avanzati sulla piazza. La padronanza di percorsi resi impervi da fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati è indispensabile per poter completare i pericolosi contratti e le missioni, affrontabili in un vasto mondo interconnesso anche in modalità cooperativa per quattro giocatori.



Il garage imbastito da Saber Interactive comprende quaranta veicoli unici prodotti da marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner, tutti personalizzabili grazie ai numerosi potenziamenti e accessori, compresi lo scarico snorkel (indispensabile per attraversare acque profonde) e le catene per la neve.



Ispirato al film con Brad Pitt, World War Z è invece uno sparatutto cooperativo in terza persona per un massimo di quattro giocatori. L'obiettivo, manco a dirlo, è quello di affrontare orde di zombie assetati di sangue, scegliendo tra sei differenti classi di personaggi potenziabili, ovvero Pistolero, Devastatore, Macellaio, Medico, Meccanico e Sterminatore.

Tanto i sopravvissuti quanto le armi possono essere migliorati lungo la progressione del gioco, che si esplica attraverso il completamento di diverse campagne cooperative basate sulla storia. Ad arricchire l'offerta ludica ci pensa la modalità PvPvE, che mette i giocatori gli uni contro gli altri circondati da zombie controllati dall'IA.



Dalle fucine digitali di Neon Giant arriva The Ascent, un GDR d'azione con visuale dall'alto ambientato in un mondo cyberpunk. Il gioco vi cala nei panni di un operaio ridotto in schiavitù nell'arcologia di The Ascent Group, una metropoli gestita da una grande azienda e popolata da creature provenienti da tutta la galassia. Quando un giorno, per motivi sconosciuti, la compagnia chiude baracca, i sistemi di sicurezza automatizzati vanno in tilt consentendo l'accesso alle organizzazioni criminali, desiderose di aumentare il loro traffico di potenziamenti al mercato nero.

Comincia così la vostra "ascesa", affrontabile da soli o in compagnia di altri tre giocatori. Il personaggio può essere completamente personalizzato nell'aspetto e nelle abilità, prestandosi a diversi stili di gioco, mentre il sistema di combattimento permette di mirare in alto o in basso, cambiare armi e gadget al volo, e trovare riparo in ambienti distruttibili. Ne ha parlato in maniera approfondita Alessandro Bruni nella recensione di The Ascent.



Assoluta pietra miliare della scena di sviluppo indipendente, Undertale è un'avventura pixellata dal sapore retrò nella quale ogni interazione e ogni mostro sono unici e irripetibili. In un mondo sotterraneo buffo e commovente allo stesso tempo, potete chiedere un appuntamento ad uno scheletro, danzare con un robot, cucinare con una donna pesce... oppure far fuori qualsiasi personaggio. Siete voi a deciderlo, accettandone le conseguenze.

Non lasciatevi ingannare dall'aspetto grezzo e old-school, l'opera di Fox è incredibilmente bella e trascinante, oltre che la dimostrazione lampante che il fascino retrò e l'innovazione possono coesistere tranquillamente. Occhio però, è solamente in lingua inglese.



Già lanciato in PlayStation Plus diverso tempo addietro sotto forma di gioco mensile, Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated è il remake - o meglio, la versione "reidratata" - dell'omonimo action platform uscito nel 2003 su PS2, Xbox, Nintendo GameCube, GameBoy Advance e PC.

Impersonando SpongeBob, Patrick e Sandy, dovete salvare Bikini Bottom dal malvagio Plankton eliminando i suoi spietati robot e dimostrandogli che il crimine paga ancora meno di Mr. Krab. Oltre all'immancabile restyling grafico, rispetto all'edizione originaria offre anche una nuova modalità multigiocatore online e offline per due partecipanti, una colonna sonora rimasterizzata e alcuni contenuti aggiuntivi esclusi dalla prima versione (come la battaglia contro il boss Robo Squiddi).



Agli appassionati di giochi action alla giapponese spettano ben due musou, ossia Dynasty Warriors 9 e Samurai Warriors 5, entrambi immancabilmente firmati da Omega Force.

Dynasty Warriors 9 permette di usare il sistema Musou Action per combattere a colpi di lama contro centinaia di nemici in contemporanea in una singola, vasta mappa open world. Senza disdegnare elementi stealth, racconta una storia ispirata al "Romanzo dei Tre Regni" (dalla Rivolta dei Turbanti Gialli fino alla caduta degli Shu per mano dei Wei) intrecciando i destini di molteplici personaggi giocabili. Gli stessi possono essere utilizzati anche nella Freemode, nella quale divertirsi senza pensare al racconto. Samurai Warriors 5 fa uso di uno stile grafico ispirato ai dipinti d'inchiostro giapponesi per proporre due componenti di gioco distinte: Nella modalità Musou principale, potete vivere le storie dei comandanti militari Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi nel periodo Sengoku, mentre nella modalità Citadel dovete proteggete la vostra base dai nemici raccogliendo al contempo le risorse per potenziare le varie strutture.



Tanta roba, vero? Non è ancora finita! Ci sono anche Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R, un gioco di corse ispirato al noto franchise cinematografico in cui bisogna sgominare un'organizzazione criminale a suon di sgasate e gadget da spie; Melty Blood: Type Lumina, un picchiaduro in due dimensioni ispirato all'eccentrica visual novel Tsukihime di TYPE-MOON; Dysmantle, un simulatore di apocalisse isometrico ambientato in un vasto mondo aperto ricco di enigmi e risorse; Circus Electrique, che chiede di gestire un circo con un'impronta steampunk condendo il tutto con elementi di videogioco di ruolo tattico. Monster Jam Steel Titans, gioco di corse offroad con furgoni, percorsi impervi, spettacoli da stadio e acrobazie al cardiopalma; e infine My Little Pony: Avventura a Maretime Bay, un'avventura per i più piccoli ambientata nel mondo della serie animata.

I nuovi classici per PlayStation Plus Premium

• Twisted Metal | PS4, PS5

• Twisted Metal 2 | PS4, PS5

• Gravity Crash Portable | PS4, PS5



In vista del debutto della serie televisiva di Twisted Metal, fissato per il 27 luglio negli USA su Peacock TV, Sony ha ben pensato di offrire agli abbonati Premium una lezione di storia con i primi due capitoli della serie, Twisted Metal e Twisted Metal 2, lanciati sulla PS1 rispettivamente nel 1995 e nel 1996.

Entrambi caratterizzati dal prezioso contributo di David Jaffe, che qualche anno dopo avrebbe poi creato God of War, sono dei giochi di combattimento veicolare a la Destruction Derby che enfatizzano l'utilizzo di armi quali mitragliatori, mine, macchie d'olio, missili sensibili al calore e molte altre. In una Los Angeles del futuro (il setting è nel 2005, dieci anni avanti rispetto al debutto della serie), alcuni dei combattenti più folli del pianeta sono invitati ad una competizione all'ultima lamiera da un uomo misterioso di nome Calypso. Entrambi i giochi sono dotati di una modalità per due giocatori a schermo diviso, con Twister Metal 2 che alza la posta in gioco aumentando il numero dei veicoli controllabili e impreziosendo i campi di battaglia con armi speciali, aree nascoste, carte misteriose, passaggi segreti e punti di teletrasporto.



Chiude la selezione Gravity Crash Portable, uno sparatutto spaziale multidirezionale che ha visto la luce su PSP nel 2010. Sentito omaggio ai giochi arcade degli anni '80, offre molteplici livelli ambientati su trenta mondi ostili con condotti spazio-temporali, raggi laser e molteplici esplosioni. Tutti i nuovi giochi per PlayStation Plus Premium sono abbelliti e migliorati grazie al supporto ad up-rendering, riavvolgimento, salvataggi rapidi e filtri video personalizzati, inoltre hanno tutti guadagnato il supporto ai trofei: ce ne sono 31 per Twisted Metal, 30 per Twisted Metal 2 e 36 per Gravity Crash Portable, platini inclusi.