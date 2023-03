PlayStation Plus Extra e Premium: a marzo c'è il mondo, anche DBZ Kakarot

Dopo le succose anticipazioni offerte dallo State of Play dello scorso 23 febbraio, Sony ha completato la line-up dei giochi in arrivo in PlayStation Plus Extra e Premium entro la fine di questo mese. Ai giochi già noti, tra i quali spiccano Tchia, una colorata avventura al suo debutto assoluto sul mercato, Uncharted L'Eredità dei Ladri e Ghostwire Tokyo, vanno ad unirsi altri prodotti di assoluto spessore come Dragon Ball Z: Kakarot, Street Fighter 5: Champion Edition e Final Fantasy Type-0 HD. Tutti i nuovi giochi per Extra e Premium verranno messi a disposizione degli abbonati a partire da martedì 21 marzo, nel frattempo andiamo alla loro scoperta.

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra

• Tchia | PS4 e PS5

• Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri | PS5

• Ghostwire Tokyo | PS5

• Immortals Fenyx Rising | PS4 e PS5

• Rainbow Six Extraction | PS4 e PS5

• Life Is Strange: True Colors | PS4 e PS5

• Life is Strange 2 | PS4

• Dragon Ball Z: Kakarot | PS4 e PS5

• Street Fighter V Champion Edition | PS4

• Untitled Goose Game | PS4

• Final Fantasy Type-0 HD | PS4

• Rage 2 | PS4

• Neo: The World Ends with You | PS4

• Haven | PS4 e PS5



La più grande sorpresa del mese è sicuramente Tchia, un'avventura ambientata sulle isole di un paradisiaco arcipelago ispirato alla Nuova Caledonia. Osservato speciale fin dall'annuncio avvenuto ai Game Awards 2020, il gioco di Awaceb narra la storia dell'omonima Tchia, una ragazza capace di suonare l'ukulele e di prendere il controllo di ogni animale che incontra.

Approfittando delle abilità uniche delle creature può volare come un uccello, immergersi nell'oceano come un pesce e scavare come un cane. A scandire la sua avventura ci pensano dei filmati doppiati nella lingua tradizionale della Nuova Caledonia e una colonna orchestrale infusa con le sonorità locali.



Non hanno bisogno di grandi presentazioni Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, i due giochi inclusi in Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri. Le due avventure, la prima con un Nathan Drake al capolinea della sua carriera di cacciatore di tesori e la seconda con protagoniste Chloe Frazer e Nadine Ross sulle orme della Zanna d'Oro di Ganesh in India, esibiscono su PlayStation 5 un comparto tecnico all'avanguardia, supportato da caricamenti fulminei, un audio tridimensionale e le funzionalità avanzate del Dualsense. Sono tre le modalità grafiche a disposizione: Fedeltà (4K a 60fps), Prestazioni (1440p a 60fps) e Prestazioni+ (1080p a 120fps su pannelli compatibili).



Ghostwire Tokyo conclude l'anno di esclusività per PlayStation 5 come meglio non può, ossia concedendosi senza costi aggiuntivi a tutti gli abbonati Extra e Premium. Sviluppato da Tango Gameworks, è un gioco di azione e avventura in prima persona ambientato in una Tokyo minacciata dalle forze provenienti da un altro mondo.

Mentre gli abitanti della metropoli giapponese vengono rapiti, il protagonista stringe un patto con un'entità spettrale imparando a scatenare una combinazione letale di poteri elementali e abilità di caccia-fantasmi. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Ghostwire Tokyo.



Immortals Fenyx Rising è invece un action GDR open world di stampo mitologico che vede Fenyx intraprendere una missione per la salvezza degli dei dell'Antica Grecia. L'avventura che ne scaturisce è costellata da mostri mitologici come Medusa, il Ciclope e il Minotauro, tonnellate di equipaggiamenti e armi per personalizzare la protagonista ed enigmi ambientali ben calati nel contesto dell'enorme open world. Godetevi la recensione di Immortals Fenyx Rising.



Ubisoft contribuisce alla line-up di marzo anche con Rainbow Six Extraction, uno sparatutto tattico cooperativo PvE per 1-3 giocatori che vede come protagonisti gli Operatori Elite dell'universo di Rainbow Six. Il loro compito è quello di sconfiggere una razza aliena nota come Archaens facendo affidamento su spirito di collaborazione e approccio tattico. Non ci sono armi migliori nelle pericolose zone di contenimento.



Dopo Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, entrambi arrivati lo scorso gennaio, la saga può ora definirsi completa grazie all'aggiunta di Life is Strange 2 e Life is Strange: True Colors.

Con Life is Strange 2, i ragazzi di Dontnod analizzano le problematiche adolescenziali infondendole con tematiche sovrannaturali che fungono da motore degli eventi. La storia, slegata dalla precedente e suddivisa in cinque episodi, narra di Sean e Daniel Diaz, due fratelli costretti a scappare di casa dopo un tragico incidente. Come negli altri capitoli della serie, le scelte influenzano il futuro dei protagonisti e le vite delle persone che incontrano.



Sviluppato da Deck Nine Games, gli stessi di Before the Storm, True Colors racconta invece di Alex Chen, una ventunenne capace di percepire, controllare e interiorizzare i sentimenti altrui. Dopo aver trascorso un lungo periodo tra i centri dei sistemi di affidamento, fa ritorno nella cittadina di Haven Springs alla ricerca delle proprie origini. Mettendo da parte apocalissi imminenti e reboanti superpoteri, True Colors narra una storia intima e delicata approfondendo tematiche universali come il perdono e l'importanza del perdonarsi



In attesa di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, che chissà quando vedrà la luce, i fan delle opere di Akira Toriyama possono ingannare l'attesa con l'ottimo Dragon Ball Z Kakarot.

Sviluppato da CyberConnect2, è un action GDR che permette di rivivere l'intera serie Z nei panni di Goku. Dalla comparsa di Radish fino alla sconfitta di Bu, nel corso di circa trenta ore di gioco Kakarot ripercorre fedelmente tutte le saghe - eccezion fatta per quelle non canoniche - arricchendo il tutto con diverse scene inedite. Il mondo di gioco non è propriamente open world, ma è ricco di missioni secondarie e può essere percorso in totale libertà. Il sistema di combattimento, dal canto suo, sacrifica i tecnicismi sull'altare della spettacolarità. La recensione di Dragon Ball Z Kakarot è ad un click di distanza.



Anche Street Fighter V: Champion Edition è perfetto per ingannare un'attesa, in questo caso quella per Street Fighter 6 in uscita a giugno. Edizione definitiva del quinto episodio della serie, include tutti i lottatori, gli affinamenti di gameplay e gli oltre 2000 contenuti aggiuntivi lanciati da Capcom nel corso degli anni. Chi non c'ha mai giocato può aspettarsi una ricca Modalità Storia, una Modalità Arcade, un solido comparto multigiocatore e un sistema di combattimento che recupera l'EX Gauge del terzo capitolo e introduce il V-Gauge, una barra che permette di utilizzare le potenti abilità V-Trigger e i contrattacchi V-Reversal.



Chi è in cerca di qualcosa di strambo e particolare deve assolutamente scaricare Untitlet Goose Game, un gioco slapstick, sandbox e stealth con protagonista un'oca dispettosa che compie malefatte in giro per un villaggio. Le sue azioni provocano reazioni coerenti e sorprendenti, generando un quantitativo inesauribile di risate e scene esilaranti, anche in modalità cooperativa.



Nato su PSP e successivamente convertito per PlayStation 4, Final Fantasy Type-0 HD è uno spin-off della serie ambientato nel mondo di Orience, dove una spietata guerra tra nazioni minaccia di decimare l'intero continente.

La storia, dolorosa e violenta, solo raramente viene addolcita da brevi siparietti comici. Con ben quattordici personaggi giocabili, ognuno caratterizzato da un'arma peculiare, Type-0 HD stupisce grazie ad un sistema di combattimento ipercinetico e particolarmente incline all'azione. Tradisce la sua natura portatile, ma è senz'altro un ottimo gioco, coma abbiamo visto nella nostra recensione di Final Fantasy Type-0 HD.



La follia è alla base di RAGE 2, sparatutto in soggettiva open world frutto della collaborazione tra Avalanche Studios (Just Cause) e id Software (DOOM). Esplosivo mix tra le due scuole di pensiero, è ambientato in un mondo post-apocalittico dove un asteroide ha annientato l'80% della popolazione terrestre. Il gunplay, violento ed esagerato come id Software comanda, fa da contraltare ad una struttura open world ricca di attività da svolgere e luoghi da esplorare.



NEO: The World Ends with You è un GDR d'azione ambientato nelle strade di Tokyo, dove Rindo, il protagonista, è chiamato a partecipare al "Gioco dei Demoni", una micidiale battaglia per la sopravvivenza.

Sviluppato dalla Business Unit I di Square Enix, offre un'attenta ricostruzione della Shibuya moderna utilizzando uno stile unico ispirato ai fumetti. Il sistema di combattimento, basato su personalizzazione e tempismo, è sviscerato nel dettaglio nella nostra recensione di NEO: The World Ends with You.



Haven, infine, è una storia di amore e libertà che narra di Yu e Kai, due amanti che pur di stare assieme decidono di fuggire su un pianeta dimenticato lasciandosi alle spalle tutto ciò che conoscevano. In questo luogo sono costretti a reperire tutto il necessario per la sopravvivenza, affrontando inoltre delle creature ostili con un particolare sistema di combattimento che unisce la struttura a turni tipica dei JRPG e il tempismo dei QTE di matrice occidentale.

I nuovi classici PlayStation Plus Premium

• Ridge Racer Type 4 | PS1

• Ape Academy 2 | PSP

• Syphon Filter: Dark Mirror | PSP



Il primo classico di marzo, Ridge Racer Type 4, viene dagli albori della storia di PlayStation, più precisamente dal 1998. Pubblicato esclusivamente in versione casalinga (a differenza dei predecessori arrivati anche nelle sale giochi), vanta un sistema di guida fieramente arcade con una forte enfasi sulla tecnica del powersliding, che prevede delle accelerazioni repentine nelle curve strette per mandare in sovrasterzo le autovetture (tutte immaginarie). Gli appassionati di storia dei videogiochi saranno felici di sapere che R4 è stato il primo gioco per PlayStation a presentare le ombreggiature sui poligoni.



Dall'era portatile di PSP arriva Syphon Filter: Dark Mirror, sparatutto stealth in terza persona che vede Gabe Logan tornare per la quarta volta in azione per neutralizzare il Black Mirror, un progetto del gruppo paramilitare Sezione rossa che minaccia la sicurezza del mondo.

L'agente speciale è chiamato a infiltrarsi, perlustrare e agire con decisione, per la prima volta in assoluto sfruttando azioni come la possibilità di nascondersi dietro ai muri e sparare oltre gli angoli.



Proviene da PSP anche Ape Academy 2, sequel di Ape Escape Academy, a sua volta spin-off di Ape Escape. Come il predecessore si ispira ad un gioco di carte collezionabili per offrire una raccolta di mini-giochi di difficoltà crescente, in cui competere per la vittoria contro altre scimmie e ostici boss.