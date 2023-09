PlayStation Plus Extra e Premium: un settembre con tanti giochi!

Per gli abbonati PlayStation Plus la stagione videoludica riparte esattamente com'era finita la precedente, ossia con una vagonata di giochi. Il nuovo aggiornamento per Extra e Premium celebra la saga di Star Ocean e le produzioni di Vanillaware, senza farsi mancare neppure una serie di chicche come NieR Replicant, Unpacking, Civilization VI e This War of Mine. Continuate a leggere per scoprire tutti i nuovi giochi entrati a far parte del catalogo del servizio di Sony, tutti già disponibili al download su PlayStation 4 e/o PS5 a partire da oggi 19 settembre.

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra

• NieR Replicant ver.1.22474487139 PS4

• 13 Sentinels Aegis Rim PS4

• Odin Sphere Leifthrasir PS4

• Star Ocean Integrity and Faithlessness PS4

• Star Ocean The Divine Force PS4, PS5

• Sid Meier's Civilization VI PS4

• Sniper Ghost Warrior Contracts 2 PS4, PS5

• Unpacking PS4, PS5

• Planet Coaster Console Edition PS4, PS5

• This War of Mine Final Cut PS5

• Cloudpunk PS4

• Contra Rogue Corps PS4

• Call of the Sea PS4, PS5

• Tails Noir PS4, PS5

• West of Dead PS4

• PAW Patrol The Movie Adventure City Calls PS4, PS5



Il piatto più prelibato del lotto è sicuramente rappresentato da Nier Replicant ver.1.22474487139 (non preoccupatevi se non ricordate la sequenza numerica, non la conosce neanche Yoko Taro), riedizione dell'action GDR uscito in origine nel 2010 su PlayStation 3 esclusivamente in Giappone. All'epoca, dalle nostre parti giunse solamente la sua versione alternativa, Nier Gestalt, provvista di un protagonista differente.

La storia di NieR Replicant, ambientata prima dei fatti narrati nell'acclamato NieR Automata, ruota attorno ad un giovane di buon cuore che intraprende un viaggio per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia. Rispetto all'edizione originale, la ver.1.22474487139 vanta un affinamento del sistema di combattimento, una grafica aggiornata, un nuovo doppiaggio in lingua inglese e molto altro. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nella nostra recensione di NieR Replicant.



Per i veri intenditori ci sono ben due produzioni firmate da Vanillaware, casa indipendente giapponese che dal 2002 delizia gli appassionati con delle pregevoli produzioni 2D disegnate a mano. La prima è 13 Sentinels: Aegis Rim, un ibrido tra gioco di ruolo strategico e avventura a scorrimento che vi catapulta indietro e avanti nel tempo, in una forbice temporale che va dal 1945 al 2065. Al centro della narrazione ci sono 13 adolescenti provenienti da epoche differenti ma tutti affiliati al Progetto Egida, il cui scopo è quello di liberare l'umanità da inarrestabili kaiju che minacciano la sopravvivenza del mondo.



Attorno ai tredici personaggi è stato costruito un sistema di combattimento a turni con una ricca e sfaccettata componente strategica, spiazzante all'inizio ma incredibilmente appagante sulla lunga distanza. Ad impreziosire il tutto c'è una presentazione grafica che assume i connotati di un armonioso dipinto in movimento.



Odin Sphere Leifthrasir rappresenta invece un remake di Odin Sphere, action GDR bidimensionale pubblicato per la prima volta nel 2007. La storia è ambientata su Erion, un mondo pieno di bestie mitologiche e di mostri giganteschi.

Mentre i regni si danno battaglia, s'intrecciano la storia di cinque differenti personaggi. Il sistema di combattimento è stato aggiornato e l'esperienza espansa con nuove scene e mostre inediti, ma i nostalgici possono lanciare la Classic Mode e godersi il gioco originale del 2007 con la sola grafica rimaneggiata.



Come abbiamo visto in apertura, gli altri grandi protagonisti di questo aggiornamento mensile sono i giochi della serie GDR fantascientifica di Star Ocean. Agli abbonati Extra ne spettano ben due, quelli di più recente pubblicazione.

Lanciato nel 2016, Star Ocean: Integrity and Faithlessness vi catapulta a seimila anni luce dalla Terra sul pianeta Faykreed, dove la minaccia di un nuovo conflitto mette a repentaglio la missione dlla Federazione Pangalattica, intenzionata a portare la pace in tutta la galassia. Il gioco vi offre il controllo di un party di sette elementi, tutti controllabili direttamente al bisogno in battaglie real time. Star Ocean: The Divine Force, pur venendo dopo Integrity and Faithlessness, può essere giocato in maniera del tutto indipendente. I protagonisti principali sono due, con la possibilità di accrescere ulteriormente il party incontrando nuovi personaggi durante l'avventura. La più grande novità è rappresentata dal D.U.M.A, un dispositivo che permette di librarsi in aria e spostarsi rapidamente nel Regno di Aucerius. Occhio che la lingua italiana non è contemplata negli Star Ocean.



L'aggiornamento di questo mese può vantare tra le sue fila anche uno dei migliori strategici sulla piazza, Sid Meier's Civilization VI. L'esperienza è tutto fuorché immediata, ma possiamo assicurarvi che con la giusta dose di pazienza può diventare appagante e totalizzante.

L'obiettivo è uno solo: creare un impero in grado di resistere alla prova del tempo. Come? Costruendo città, sovrintendendo la politica, gestendo l'economia, guidando la ricerca scientifica e molto altro ancora. Il sistema di controllo è perfettamente adattato al controller, dunque non sentirete la mancanza di mouse e tastiera.



Di tutt'altra pasta Sniper Ghost Warrior Contracts 2, uno sparatutto tattico ambientato in Medio Oriente.

Nei panni di Raven, un cecchino mercenario, siete chiamati ad eliminare una serie di bersagli nel corso di una campagna per giocatore singolo. Sono richieste concentrazione e precisione, anche perché in alcune situazioni vi verrà richiesto di colpire da un chilometro di distanza!



Si cambia ancora una volta genere con quel gioiellino che risponde al nome di Unpacking, un'esperienza zen sui traslochi.

Tirando una moltitudine di oggetti fuori dagli scatoloni e sistemandoli in una nuova casa scoprirete tanti indizi sulla vita di un personaggio che non vedrete mai, con con cui non potrete fare a meno di stringere un forte legame.



Già finito tra i giochi gratis di PlayStation Plus nel 2022, Planet Coaster: Console Edition è un simulatore di parchi di divertimenti sviluppato dagli esperti di Frontiers Devolopments, team noto anche per RollerCoaster Tycoon e World Evolution.

Planet Coaster consente a chiunque di costruire, gestire e condividere il parco dei propri sogni. Tocca voi stabilire i prezzi, gli elementi del paesaggio, scegliere le nuove attrazioni e osservare in tempo reale le reazioni degli ospiti: intrattenerli è essenziale per incrementare le presenze e, ovviamente, massimizzare i profitti.



C'è spazio anche per quel capolavoro di This War of Mine: Final Cut, un gioco di sopravvivenza a scorrimento laterale che racconta la guerra mettendovi alla guida di un gruppo di civili costretti a sopravvivere in una città sotto assedio ispirata alla Sarajevo degli anni '90.

La progressione è scandita dall'alternarsi del giorno e della notte: durante le ore diurne siete chiamati ad amministrare il gruppo e gestire le scorte, mentre con il favore del buio vi tocca andare in esplorazione alla ricerca di risorse preziose, in quello che diventa a tutti gli effetti un gioco stealth 2.5D. La Final Cut include anche tutti gli aggiornamenti e le espansioni gratuite uscite nel corso del tempo (l'espansione The Little Ones non è compresa).



Agli avventurieri è dedicato Call of The Sea, un videogioco narrativo in prima persona fondato interamente sull'esplorazione e la ricerca di indizi, necessari alla risoluzione di enigmi più o meno complessi. Ispirata all'immaginario lovercraftiano, la storia è ambientata negli anni '30 e vede come protagonista Norah, una donna sulle tracce del proprio marito scomparso.

La ricerca la conduce su un'affascinante quanto strana isola del Pacifico del Sud, ricca di panorami fantastici, rovine di civiltà perdute e misteri occulti che attendono solo di essere scoperti. Indagando sugli indizi lasciati dai viaggiatori che l'hanno preceduta, deve capire cos'è successo prima del suo arrivo e risolvere gli intriganti rompicapo che troverà sul suo cammino.



Tanta roba, vero? E pensare che non è ancora finita! La selezione di settembre comprende pure: Cloudpunk, un gioco cyberpunk story-driven in cui, tra una consegna e l'altra, avrete modo di incontrare un ampio cast di personaggi umani e androidi; Contra: Rogue Corps, run 'n gun con un nome altisonante, battaglie ricche d'azione, boss giganteschi e una modalità cooperativa per quattro giocatori; Tails Noir, un'avventura narrativa post-noir in cui dovete vestire i panni del procione-detective Howard Lotor ed esplorare una Vancouver distopica abitata da animali; West of Dead, uno sparatutto con la voce di Ron Perlman che combina la fluidità delle due levette e l'uso tattico dei ripari: PAW Patrol: Il film Adventure City chiama, che invita i più piccoli a vestire i panni dei loro cuccioli preferiti in missioni di salvataggio con gadget e veicoli.

I nuovi classici per PlayStation Plus Premium

• Star Ocean First Departure R PS4

• Star Ocean Till the End of Time PS4

• Star Ocean The Last Hope 4K & FHD Remaster PS4

• Dragon's Crown Pro | PS4



La line-up di Premium prosegue la celebrazione di Tri-Ace e Vanillaware pescando una serie di classici nati sulle vecchie console di casa PlayStation.



Star Ocean: First Departure R è una rimasterizzazione per PlayStation 4 di Star Ocean: First Departure per PSP, che a sua volta rappresenta un remake del primissimo capitolo della serie. Grazie ad esso potete dunque scoprire da dove tutto è cominciato. Star Ocean: Till the End of Time proviene dall'era PlayStation 2, mentre Star Ocean: The Last Hope - 4K & FHD Remaster è la versione rimasterizzata per PS4 del gioco di ruolo lanciato originariamente su PS3 nel 2010.



In chiusura si segnala l'aggiunta di Dragon's Crown Pro, un eccellente beat 'em up a scorrimento che richiama alla memoria mostri sacri del calibro di Golden Axe e Double Dragon.

Dragon's Crown è uscito per la prima volta su PS3 e PlayStation Vita nel 2013. L'edizione Pro offerta agli abbonati Premium è arricchita da un comparto tecnico aggiornato agli standard 4K, tutti i DLC pubblicati dopo l'uscita originaria e nuovi arrangiamenti orchestrali per ogni traccia musicale. L'esperienza cattura con meccaniche RPG semplici ed efficaci e un motore grafico capace d'inscenare dei sublimi effetti di parallasse nei livelli.