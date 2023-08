PlayStation Plus: nuovi giochi di agosto, tra Dreams e Tiger Woods

Sony combatte la calura estiva con una selezione alquanto eclettica, composta da un simulatore di golf, uno stiloso gioco di ruolo d'azione sulla morte e un videogioco che offre tutti gli strumenti necessari per creare nuovi videogiochi. Stiamo parlando, rispettivamente, di PGA Tour 2K23, Death's Door e Dreams, i quali compongono la selezione di agosto per PlayStation Plus Essential. Disponibili per tutti gli abbonati a partire da oggi, potranno essere scaricati fino al 4 settembre, dopodiché verranno sostituiti dai giochi PlayStation Plus Essential di settembre. Approfondite la loro conoscenza e scegliete subito quale (o quali) mettere in download!

PGA 2K23 Tour per PS4 e PlayStation 5

Se siete appassionati di golf o semplicemente siete curiosi di cimentarvi in un elegantissimo sport che non può certamente essere annoverato tra i più seguiti nel nostro paese, allora PGA Tour 2K23 fa perfettamente al caso vostro.

PGA Tour 2K23 offre un'esperienza golfistica a 360°, permettendovi, oltre di giocare a golf, anche di gestire una società oppure costruire il campo dei vostri sogni. Il cuore dell'esperienza sta ovviamente sul green, dove potete impersonare atleti uomini e donne, incluso il campionissimo Tiger Woods, per diventare i campioni della FedExCup e dare vita a rivalità con gli altri partecipanti al Tour.



La carriera si dipana tra i campi più famosi del mondo, inclusi l'East Lake Golf Club, St. George's Golf and Country Club, TPC Scottsdale e TPC Sawgrass, giusto per citarne qualcuno. L'alter ego digitale, che come in ogni produzione 2K Sports viene chiamato MyPlayer, può essere potenziato con nuove Skill e Archetipi, oltre che personalizzato con capi d'abbigliamento e attrezzature ufficiali di brand come Adidas, Malbon, Callaway e Titleist. Pad alla mano, PGA Tour 2K23 permette di scegliere tra il collaudato sistema di controllo con doppia levetta analogica, qui al massimo della sua espressione, e il nuovo swing a tre clic, meno immediato ma nato per rispondere alle esigenze della comunità online, notoriamente più compotetiva. Del gameplay ne abbiamo parlato in maniera molto più approfondita nella recensione di PGA Tour 2K23.



PGA Tour 2K23 occupa 21,5 GB su PS4 e 14,1 GB su PlayStation 5: non siamo certamente dinanzi ad un peso piuma, ma non dovrebbe crearvi particolari problemi nella gestione dello spazio.

Death's Door per PS4 e PlayStation 5

Dopo essersi fatti notare dal grande pubblico con l'ottimo Titan Souls, i ragazzi di Acid Nerve hanno brillantemente superato la prova della maturità con Death's Door, action RPG isometrico frequentemente (e meritatamente) citato tra le più belle sorprese degli ultimi anni.

Il protagonista di Death's Door è un corvo qualunque che suo malgrado svolge un lavoro piuttosto monotono: condurre le anime dei defunti nell'aldilà. Un giorno, questa noiosa routine lavorativa viene sconvolta da un ladro che si appropria indebitamente di un'anima. Costretto ad inseguirlo, il corvo si ritrova in un regno popolato da avide creature che si beffano della morte vivendo ben oltre le aspettative.



È questo l'incipit di Death's Door, un diorama interattivo che appaga gli occhi con un'invidiabile attenzione ai dettagli e solletica i polpastrelli con un sistema di combattimento semplice ed efficace, che alterna armi da mischia, frecce ed incantesimi. A stimolare la mente ci pensano invece un design interconnesso a la FromSoftware e occasionali puzzle d'estrazione zeldiano, le due principali fonti d'ispirazione indicate dal duo di Manchester.



Death's Door occupa pochissimo spazio, dunque non faticherete a trovargli un posticino sulla vostra console. Su PlayStation 4 occupa 3,7 GB, mentre su PS5 appena 850 MB. Purtroppo, non include il supporto alla lingua italiana.

Dreams per PlayStation 4

Dreams non è un semplice videogioco, o meglio, non è solo questo. È un universo in continua espansione, una suite di potenti strumenti di game developing, una fucina di idee, un parco giochi digitale: indipendentemente dalla sua definizione, Dreams spinge all'estremo la filosofia "Gioca, crea, condividi" che Media Molecule ha inaugurato con LittleBigPlanet quindici anni fa.

A differenza della produzione di Sackboy, che al massimo consentiva di creare dei livelli più o meno elaborati, Dreams permette invece di dare libero sfogo alla propria immaginazione e alle proprie abilità per dare forma a dei veri e propri videogiochi (o dipinti, musiche, animazioni, sculture, film o qualsiasi altra cosa). È praticamente il sogno di qualsiasi Game Designer in erba, al quale gli viene concessa, mediante strumenti pratici e intuitivi, l'opportunità di modellare ogni singolo personaggio ed elemento dello scenario, ideare i sistemi di gioco, creare i livelli, stabilire le connessioni tra di essi e tanto, tantissimo altro.



Dreams può essere anche impiegato come una "vetrina", dalla quale i più curiosi possono selezionare e giocare le migliaia di opere già create dalla piccola, ma fervente comunità di utenti/sviluppatori, della quale fa parte anche la stessa Media Molecule. Lo studio di PlayStation, tra l'altro, celebra il lancio di Dreams in PlayStation Plus Essential (al quale seguirà tra due settimane il debutto in PlayStation Plus Extra e Premium) mettendo a disposizione, direttamente nel Sogniverso, la sua nuova opera.

Si chiama Tren ed è una nostalgica avventura con protagonista un treno giocattolo, che si pone l'obiettivo di raccontare una storia di crescita personale e riflettere sul potere trasformativo del gioco.



Dreams occupa poco meno di 11 GB su PlayStation 4. Un nulla, considerato l'universo di videogiochi che racchiude.