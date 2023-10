PlayStation Plus: i nuovi giochi di ottobre tra orrore, western e trattori

Cos'hanno in comune l'horror fantascientifico, la vita agreste e un selvaggio West d'ispirazione lovecraftiana? Assolutamente nulla, se non la possibilità di spartirsi la line-up dei giochi di ottobre per PlayStation Plus Essential. The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West sono disponibili da oggi 3 ottobre per tutti gli abbonati al servizio e rimarranno nella selezione fino a lunedì 6 novembre. Non sapete quale scaricare per primo? Allora unitevi a noi in questo breve viaggio alla loro scoperta.

The Callisto Protocol per PS4 e PS5

La portata principale dell'aggiornamento di questo mese è senza dubbio lo sfortunato The Callisto Protocol, un horror narrativo tripla A che si è scontrato contro le ambizioni di Glen Schofield, già papà di Dead Space, uscendone un po' ammaccato ma comunque in una forma tale da risultare appetibile a qualsiasi appassionato del genere.

La storia vi spedisce 300 anni nel futuro ponendovi pone al controllo (in terza persona) di Jacob Lee, sfortunato detenuto di Black Iron, un carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna di Giove. Quando i carcerati iniziano a trasformarsi in mostruose creature, la struttura precipita nel caos costringendo Jacob a combattere per la propria vita per raggiungere la salvezza. Durante la sua fuga verrà inoltre a contatto con degli oscuri segreti sepolti sotto la superficie della luna gioviana.



Il gameplay di The Callisto Protocol propone una speciale combinazione di combattimento ravvicinato, armi da fuoco e dispositivi speciali (come il manipolatore di gravità usato dalle guardie carcerarie per controllare i prigionieri), che permettono a Jacob di mutilare le braccia e le gambe delle grottesche creature che man mano gli si parano dinanzi. L'esplorazione del penitenziario premia inoltre con lo sblocco di nuove armi, attrezzature e abilità, indispensabili per avere la meglio su una minaccia in costante evoluzione.

Il tutto è contornato da una presentazione visiva di prim'ordine, specialmente su PS5. Questo e molto altro viene approfondito nella nostra recensione di The Callisto Protocol.

Farming Simulator 22 per PS4 e PS5

Questo mese potete darvi alla coltivazione dei campi con Farming Simulator 22, che rappresenta l'iterazione più recente di una serie cult. Sovente vista con sufficienza dai videogiocatori che preferiscono sparare, combattere e vivere grandi storie, quella di Giants Software è in realtà una simulazione profonda e appagante in grado di far appassionare chiunque alla vita agreste.

Farming Simulator 22 vi cala nei panni di un agricoltore permettendovi di costruite una fattoria in tre differenti ambienti europei ed americani. Che scegliate di creare un vigneto o un uliveto nel sud della Francia, una coltivazione di frumento, mais, cotone e patate nel Midwest degli USA oppure ancora un allevamento sulle Alpi, la simulazione vi mette a disposizione oltre 400 macchinari basati sulle controparti reali di più di 100 marchi, tra cui spiccano Vantra, Massey Ferguson, New Holland e Case IH. Nessun episodio della serie ha mai potuto vantare un quantitativo di contenuti così vasto, ai quali si aggiungono anche svariate novità come la modalità costruzione migliorata con serre ed alveari, nuove coltivazioni come il sorgo, la trinciatura, la rimozione dei sassi e l'editor del personaggio. A rendere l'esperienza ancor più profonda e variegata ci pensano la modalità cooperativa, nella quale gestire una fattoria in compagnia di un amico, e le numerose modifiche gratuite create dalla comunità. La nostra recensione di Farming Simulator 22 è ad un click di distanza.

Weird West per PS4 e PS5

Weird West è gioco di ruolo isometrico d'ispirazione lovecraftiana sviluppato da WolfEye Studios, una realtà fondata nel 2019 da Raphael Colantonio con la collaborazione di molti dei veterani che hanno contribuito alla creazione di giochi come Dishonored e Prey.



In questa rivisitazione in stile dark fantasy del selvaggio west, nella quale i tutori dell'ordine e i pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, siete chiamati ad impersonare un atipico gruppo di eroi per plasmare il loro destino a suon di proiettili ed ardue decisioni.

Ciascuna partita è unica, dal momento che l'impostazione sandbox fa in modo che i personaggi, le fazioni e persino le ambientazioni possano reagire alle scelte, talvolta brutali, che prendete. L'esperienza si presta dunque a molteplici stili di gioco e, di conseguenza, alla rigiocabilità. Il mondo di gioco si racconta attraverso le storie delle origini di cinque personaggi molto diversi tra loro, ma i cui destini s'intrecciano fino a convergere nel capitolo finale.



La produzione, pur palesando diversi limiti (tutti ben evidenziati nella nostra recensione di Weird West) fila via liscia, risultando tutto sommata consigliata a tutti gli amanti del genere. Considerate inoltre che dal lancio ha ricevuto numerosi aggiornamenti gratuiti che hanno espanso ed affinato l'offerta iniziale.