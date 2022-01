PlayStation Plus: UFC 4 e Planet Coaster tra i giochi gratis di febbraio

Sony rinnova la selezione mensile per PlayStation Plus optando per un trittico di giochi tutto fuorché mainstream, che da un lato potrebbe deludere gli abbonati in trepidante attesa dei blockbuster più rinomati, ma che dall'altro ha tutte le carte in regola per far felici gli amanti dei rispettivi generi di appartenenza. EA Sports UFC 4 è un ottimo picchiaduro, mentre Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands (che titolo lungo!) rappresenta la riedizione standalone del miglior DLC di Borderlands 2, oltre che un antipasto perfetto in attesa di Tiny Tina's Wonderlands. Planet Coaster: Console Edition, dal canto suo, permetterà ai giocatori in possesso di una PlayStation 5 di costruire il parco giochi dei loro sogni. Tutti e tre entreranno a far parte della Instant Game Collection martedì primo febbraio, ciò significa che avete tempo fino a lunedì 31 gennaio per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2022: se non l'avete ancora fatto, rimediate prima che sia troppo tardi!

EA Sports UFC 4 (PS4, retrocompatibile con PS5)

Forte della licenza ufficiale dell'Ultimate Fighting Championship, EA Sports UFC 4 è un picchiaduro basato sulle arti marziali miste tecnico e difficile di padroneggiare, ma che rispetto ai suoi diretti predecessore risulta essere più accessibile e intuitivo per i novizi.

Il cuore pulsante dell'intera esperienza è rappresentato da un approfondito editor del personaggio, che consente di creare, personalizzare e sviluppare un lottatore mediante un sistema di progressione unificato che abbraccia tutte le modalità, dalla Carriera alle nuove Blitz Battle, degli incontri molto brevi caratterizzati da regole in continuo mutamento, fino ad arrivare ai Campionati Mondiali Online, che con la loro struttura a stagioni spingono i giocatori a dare sempre il meglio di sé nell'ottagono.



EA Sports UFC 4, pad alla mano, risulta essere molto gratificante per tutti coloro che hanno la pazienza di adeguarsi al ritmo di gioco e assimilare un sistema di combattimento fortemente legato al continuo utilizzo di bumper e trigger in abbinamento ai tasti frontali. Il combattimento a terra richiede il costante utilizzo degli analogici, mentre la possibilità di muovere la testa per sfuggire ai colpi e l'opportunità di ribaltare le sorti dello scontro grazie alle transizioni rende tutto ancor più esaltante. Il tutto è sorretto da una buona fisica dei colpi che restituisce adeguatamente la durezza degli scontri. Altri dettagli li trovate nella nostra recensione di EA Sports UFC 4.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands (PS4, retrocompatibile con PS5)

Nato nel 2013 come un DLC di Borderlands 2 e diventato un gioco a sé stante per spianare la strada a Tiny Tina's Woderlands, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands è molto semplicemente una delle avventure più belle che possiate vivere nell'universo creato da Gearbox.

Non fatevi ingannare dalla sua natura: pur essendo nato come un DLC, Assalto alla Rocca del Drago è strabordante di contenuti, location, armi, personaggi e chi più ne ha, più ne metta. Chiaramente basata sull'impianto di gioco di Borderlands 2, l'avventura è interamente frutto della folle immaginazione della bombarola più squilibrata dell'universo. Dopo la sconfitta di Jack il Bello, Tiny Tina s'improvvisa Bunker Master e organizza una partita di Bunkers & Badassess in compagnia degli altri cacciatori della cripta. Il giocatore viene così teletrasportato in un variopinto mondo fantasy popolato di scheletri, draghi e golem giganti, in altre parole una parata di personaggi (c'è pure Mr. Torgue!) e una miniera di Easter egg che muta in base all'umore della sua narratrice, la quale, inconsciamente, non sta facendo altro che elaborare un lutto che l'ha segnata nel profondo.



La campagna può essere affrontata in singolo o in cooperativa, scegliendo tra sei differenti personaggi - Axton il Commando, Zero l'Assassino, Maya la Sirena, Salvador il Gunzenker, Krieg lo Psycho e Gaige la Mecromante. Non sottovalutatelo e godetevelo prima dell'uscita di Tiny Tina's Wonderlands.

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Questo mese ai giocatori PlayStation 5 tocca Planet Coaster: Console Edition, un simulatore di parco divertimenti sviluppato da Frontiers Devolopments, team già noto per aver dato alle stampe il classico RollerCoaster Tycoon e in tempi ben più recenti Jurassic World Evolution.

Planet Coaster consente, indipendentemente dal livello di abilità, di costruire, gestire e condividere il parco dei propri sogni. Siete alle prime armi? Approfittate dei progetti per posizionare rapidamente più di 700 oggetti già pronti, incluse montagne russe, strutture e scenari. Siete esperti? Costruite da zero il vostro progetto con una struttura dettagliata in ogni singolo componente, oppure modificate il terreno con gli appositi tool.



Tocca voi stabilire i prezzi, gli elementi del paesaggio, scegliere le nuove attrazioni e osservare in tempo reale le reazioni degli ospiti: intrattenerli è essenziale per incrementare le presenze e, ovviamente, far schizzare i profitti alle stelle! Planet Coaster: Console Edition offre anche l'accesso al Frontier Workshop, dal quale possono essere scaricati i migliori design per montagne russe, scenari, edifici e persino interi parchi. Volendo, potete anche caricare le vostre creazioni migliori per condividerle con il mondo intero. N.B. La versione PS4 non rientra tra i giochi gratis di febbraio per PlayStation Plus.