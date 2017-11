PlayStation Store: 10 giochi da comprare con gli sconti del Black Friday

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, gli sconti del Black Friday rappresentano un'ottima occasione per concedersi qualche regalo in anticipo, snocciolando gli ultimi giorni di novembre in compagnia di nuovi acquisti che magari si era deciso di rimandare. In questo articolo vogliamo suggerirvi 10 giochi per PlayStation 4 da recuperare sul PlayStation Store durante i saldi del Black Friday, concentrandoci principalmente sui titoli di recente pubblicazione. Dopo 48 ore di accesso anticipato per gli abbonati Plus, gli sconti sono ora disponibili per tutti, gli utenti PlayStation Plus godranno però di uno sconto aggiuntivo, variabile in base al gioco, solitamente compreso tra il 10 e il 30%.

FIFA 18 (a partire da 41.99 euro)

Dopo la deludente eliminazione della Nazionale dai mondiali di Russia 2018, ci si può sempre consolare con una delle migliori incarnazioni videoludiche del calcio digitale. A distanza di un paio di mesi dal suo debutto sul mercato, FIFA 18 viene proposto in offerta sul PlayStation Store al prezzo di 41,99 euro nella sua edizione standard (con uno sconto pari al 40%) e a 53,99 euro nella Ronaldo Edition (versione che include un'icona FUT in prestito e 3000 FIFA Points).

Le migliorie e le aggiunte rispetto al precedente capitolo sono numerose: dalle nuove animazioni "frame by frame", pensate per restituire un feeling più realistico e fisico durante il controllo della sfera, alle inedite "sostituzioni dinamiche", passando per una serie di novità introdotte nella modalità carriera (soprattutto per quanto riguarda la gestione delle trattative). Considerando anche la presenza della nuova edizione di FIFA Ultimate Team, l'offerta proposta dal nuovo calcistico di EA Sports rimane tra le più soddisfacenti in assoluto. Grazie alla seconda stagione de Il Viaggio, inoltre, non mancherà nemmeno la carne a fuoco per chi preferisce giocare in single player: la nuova modalità Storia proseguirà le vicende di Alex Hunter, astro nascente della Premier League, questa volta con la possibilità di giocare anche negli altri campionati più prestigiosi del mondo. Se amate il calcio, reale o virtuale che sia, i saldi del Black Friday potrebbero essere l'occasione ideale per recuperare FIFA 18 a poche settimane dal lancio.

Assassin's Creed Origins (a partire da 48.99 euro)

Sono passati dieci anni da quando il primo capitolo di Assassin's Creed ha visto la luce sulle console di scorsa generazione, ma nel corso di tutto questo tempo non c'è stato nessun capitolo capace di rinnovare le fondamenta della saga come Assassin's Creed Origins. Oltre al cambio netto d'ambientazione, con le affascinanti atmosfere dell'Antico Egitto a fare da sfondo, gli sviluppatori hanno ben pensato di dare una rispolverata alla struttura di gioco, inserendo una serie di elementi RPG in grado di rendere più interessante il senso di progressione.

Dal momento che stiamo sempre parlando di un action-adventure open world, questa volta durante l'esplorazione e il completamento dei vari incarichi bisognerà fare attenzione al livello dei nemici, adeguando il proprio approccio in base alle capacità e alle abilità del protagonista. Gli unici limiti si avvertono nel sistema di combattimento, avvolto ancora in qualche incertezza che la saga continua a portarsi dietro, ma nulla che possa compromettere l'esperienza di gioco complessiva. Assassin's Creed Origins viene proposto in offerta a 48,99 euro anziché 69,99 euro, con la possibilità di optare per Deluxe Edition a 55,99 (anziché 79,99 euro) e per la Gold Edition a 74,99 euro (invece di 99,99 euro). Dato che a livello narrativo si tratta a tutti gli effetti di un prequel, chi non ha mai giocato ad Assassin's Creed potrebbe cogliere l'occasione per un primo incontro ravvicinato con la saga.

Call of Duty WW2 (a partire da 59.49 euro)

Per rimanere in tema di saghe ultradecennali, anche l'ultima iterazione di Call of Duty si è presentata con l'idea di spezzare il trend alla base degli ultimi capitoli, questa volta guardando direttamente alle origini del franchise. Come suggerisce il titolo stesso, infatti, Call of Duty WW2 ha deciso di abbandonare i conflitti futuristici per tornare sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, proponendo una Campagna single player altrettanto spettacolare e intensa, con una maggiore enfasi sui rapporti che legano i compagni di squadra e il senso di cameratismo.

Considerando che il gioco è uscito soltanto da una ventina di giorni, rimane molto interessante la possibilità di recuperarlo con un piccolo sconto in occasione del Black Friday: le versione standard è infatti proposta a 59,49 euro anziché 69,99 euro (con un risparmio pari al 15%), mentre la Digital Deluxe Edition può essere acquistata a 79,99 euro con uno sconto pari al 20% (questa edizione include un Pacchetto Divisioni, una Mimetica a tema Zombie e uno Sblocco arma + PE doppi per 4 ore). Nonostante i problemi tecnici che hanno accompagnato la componente online durante i primi giorni, per fortuna in via di risoluzione, la modalità multiplayer rimane il piatto più ricco dell'offerta, capace di intrattenere per molte ore gli amanti della saga e i nuovi giocatori in cerca di un FPS frenetico e adrenalinico. Se invece amate giocare in co-op, Sledgehammer Games ha realizzato per voi una delle modalità Zombie più spaventose della serie, un ottimo diversivo per trascorrere qualche serata in compagnia di tre amici.

The Evil Within 2 (34.99 euro)

Il nuovo survival horror di Bethesda recupera le meccaniche di gioco del predecessore, senza rinunciare all'introduzione di alcune novità che possano avvicinarlo agli esponenti più moderni del genere. Nonostante l'assenza di Mikami alla direzione, il racconto e l'immaginario di The Evil Within 2 rimangono di un coinvolgimento terrorizzante e ansiogeno, pur rinunciando in parte alle sequenze allucinate e surreali a cui ci aveva abituato il padre di Resident Evil. L'ottimo sistema di progressione si sposa con una struttura che sa alternare con equilibrio fasi esplorative e sequenze lineari, concedendo al giocatore la libertà di curiosare in giro senza sconfinare nelle dinamiche open world.

L'esperienza di gioco, infatti, rimane intimamente legata al suo sviluppo narrativo, con un costante senso di precarietà che renderà felici gli amanti della sfida e dei classici survival horror. Raccogliere e razionare le risorse rivestirà infatti un'importanza fondamentale, così come la capacità di ridurre al minimo gli scontri frontali con i nemici che popolano il mondo di gioco. Se avete apprezzato il primo capitolo (che in caso vi raccomandiamo di recuperare per mettervi in pari con la storia di Sebastian Castellanos), non dovreste lasciarvi sfuggire l'occasione di recuperare The Evil Within 2 sul PlayStation Store a 34,99 euro anziché 69,99 euro, con un risparmio complessivo pari al 50% sul prezzo di listino.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (a partire da 41.99 euro)

Parlando di sequel, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è uno di quei seguiti che riesce valorizzare e perfezionare le buone intuizioni del capitolo precedente, proponendo un sistema di combattimento più fluido, un ritmo più convincente, diverse migliorie alle animazioni e al comparto tecnico, il tutto collocato in una struttura di gioco più stratificata dove il sistema di progressione e le meccaniche degli assedi riescono a dare nuova linfa vitale al gameplay e al Nemesis System.

Sebbene L'Ombra della Guerra si prenda ancora più libertà sotto il profilo narrativo, mantenendo comunque fede a diversi riferimenti tolkieniani, il nuovo action-adventure di Monolith Productions rimane una delle avventure più appassionanti e di ampio respiro per gli amanti del fantasy e del Signore degli Anelli. Approfittando dei saldi del Black Friday proposti sul PlayStation Store, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra può essere acquistato al prezzo di 41,99 euro nella sua edizione standard (con uno sconto pari al 40%) e a 76,99 euro nella Gold Edition anziché 109,99 euro (questa edizione include le due Espansioni Nemesi Tribù del Massacro e Tribù dei Fuorilegge, le due Epsansioni Storia La Lama di Galadriel e La Desolazione di Mordor, oltre a un Forziere da Guerra d'oro). Forse ci si poteva aspettare di più dalla caratterizzazione delle varie regioni, ma la varietà offerta dal Nemesis System e la longevità dell'endgame saranno comunque in grado di tenervi impegnati per una grande quantità di ore.

Destiny 2 (a partire da 45,49)

Passando sopra i limiti dell'endgame, al momento l'unica vera pecca significativa del gioco, Destiny 2 è comunque riuscito a migliorare diversi aspetti del suo predecessore, a partire da una Campagna single player più appassionante, da un gunplay ancora più raffinato e dall'introduzione di un nuovo sistema che vi permetterà di trovare una squadra per le attività di alto livello (come l'Incursione e il Cala la Notte). Che amiate giocare da soli o in compagnia, il secondo capitolo dello sparatutto Bungie saprà offrirvi diverse ore di puro intrattenimento, concedendovi l'opportunità di esplorare nuove location (Zona Morta Europea, Titano, Nessus, Io) caratterizzate come al solito da una direzione artistica molto ispirata.

Pur non raggiungendo i fasti della Volta di Vetro, il nuovo Raid ambientato nel Leviatano rimane una bella sfida in grado di valorizzare il gioco di squadra, con una maggiore enfasi riposta sulla varietà delle meccaniche e sui puzzle (e meno spazio concesso ai boss fight). Così come il primo capitolo, Destiny 2 andrebbe inteso come una piattaforma in continua evoluzione, un gioco che potrebbe migliorare sensibilmente con la pubblicazione delle future espansioni (il primo DLC, La Maledizione di Osiride, sarà disponibile a partire dal 5 dicembre). Se avete intenzione di recuperarlo, sul Playstation Store lo trovate in saldo a 45,49 euro nella sua edizione standard (anziché 69,99 euro), a 74,99 euro con l'inclusione del Pass Espansioni (anziché 99,99 euro) e a 76,99 nella Digital Deluxe Edition.

Wolfenstein 2 The New Colossus (a partire da 34.99 euro)

Il nuovo capitolo di Wolfenstein non è soltanto uno dei migliori FPS degli ultimi tempi, ma anche una delle produzioni Tripla A più divertenti, solide e appassionanti del 2017. The New Colossus mantiene i punti di forza del primo capitolo, proponendo un level design sofisticato e di continuo incentivo all'esplorazione, senza rinunciare all'introduzione di nuove bocche da fuoco che possano espandere ulteriormente il bagaglio tattico del gunplay. All'appello, infatti, continua a presentarsi intatta la libertà di azione, con la possibilità di personalizzare le proprie abilità da impiegare nel corso dei combattimenti (di fondamentale importanza alle difficoltà più elevate, soprattutto per quanto riguarda l'approccio stealth).

Se c'è un ambito in cui questo sequel eccelle in modo particolare, però, questo è senz'altro il comparto narrativo, con una sceneggiatura ancora più pregnante, situazioni al limite e personaggi memorabili che vi accompagneranno dall'inizio alla fine dell'avventura. In occasione dei saldi del Black Friday, Wolfenstein 2: The New Colossus viene proposto a un prezzo decisamente accattivante, soprattutto se si considera che il gioco è uscito soltanto da poche settimane: sia la versione Standard che la Deluxe Edition (versione che include il Season Pass) sono acquistabili sul PlayStation Store con uno sconto del 50%, rispettivamente al prezzo di 34,99 euro e 44,99 euro. Coglierete l'occasione per tornare a far fuori i Nazisti nei panni di Blazkowicz?

Horizon Zero Dawn (a partire da 29.99 euro)

Se volete approfittare dei saldi procurandovi una bella esclusiva per PlayStation 4, Horizon Zero Dawn rimane una delle opzioni più invitanti del momento, in particolare dopo il recente arrivo di The Frozen Wilds, prima e ultima espansione dedicata al comparto single player del nuovo action-rpg di Guerrilla Games. Se amate gli open world e le ambientazioni ispirate, l'avventura di Aloy parte da una delle premesse più originali degli ultimi anni: raccontare un futuro distopico dove le grandi metropoli sono crollate, e in cui gli ultimi residui della tecnologia si presentano nella strana forma di creature robotiche ispirate ai dinonasuri.

La nuova società, riorganizzata in tribù, vedrà nel giocatore una chiave fondamentale per comprendere le ragioni che hanno portato al crollo, scavando in un passato lontano e dai contorni sfumati, quasi mitologici. I combattimenti con le gigantesche macchine, l'esplorazione e le magnifiche ambientazioni riusciranno a intrattenervi abbastanza a lungo da farvi apprezzare il sistema di progressione, l'ottimo bilanciamento delle varie componenti del gioco e gli indiscutibili valori di produzione. Horizon Zero Dawn è proposto in offerta nella sua edizione Standard al prezzo di 29,99 euro (con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino) e nella Digital Deluxe Edition a 41,99 euro anziché 69,99 euro (questa versione include il gioco base, un artbook digitale e diversi contenuti bonus in-game come nuovi archi e nuovi abiti per Aloy).

Persona 5 (a partire da 34.99 euro)

Nel caso in cui amiate i videogiochi di matrice nipponica, in particolare quelli dotati di una direzione artistica "stilosa", allora dovreste recuperare Persona 5 senza esitazioni. Oltre ad essere uno dei migliori esponenti della saga, l'ultima fatica di Atlus rimane uno dei JRPG più ispirati e profondi degli ultimi anni. Come da tradizione per la serie, tra un dungeon e l'altro bisognerà vestire i panni di un normale adolescente giapponese, questa volta sullo sfondo metropolitano di Tokyo, districandosi tra un impegno quotidiano e l'altro, le mattinate scolastiche, le uscite con gli amici e le varie relazioni sociali con gli altri personaggi.

Il giocatore farà parte dei Phantom Thieves, una banda di giovani ladri intenzionata a purificare la città dagli istinti malvagi: penetrando nella sfera interiore del criminale di turno, simboleggiata dal dungeon, ne dovranno rubare il "cuore" per costringerlo a confessare i propri peccati. Naturalmente, nel corso dei combattimenti a turni si potranno utilizzare le abilità dei Persona per sfruttare a proprio vantaggio i punti deboli degli avversari. Approfittando dei saldi del Black Friday, Persona 5 può essere acquistato sul PlayStation Store al prezzo di 34,99 euro nella sua edizione Standard (con un risparmio pari al 50%) oppure nella versione Ultimate Edition a 49,99 euro anziché 99,99 euro (questa edizione include tutti i Persona aggiuntivi, tutti i costumi speciali, lo Healing Item Set, lo Skill Card Set, la traccia audio giapponese e un nuovo livello di difficoltà).

Bloodborne (da 13.99 euro)

Parlando di esclusive PlayStation 4 è impossibile non consigliare Bloodborne, in particolare al prezzo accattivante a cui viene proposto sul PlayStation Store durante i saldi del Black Friday. L'edizione Standard del gioco di From Software può essere acquistata al prezzo di 13,99 euro anziché 34,99 euro, mentre per accedere all'esperienza completa si può optare per la Game of the Year Edition offerta a 17,99 euro anziché 44,99 euro (questa versione include il gioco base e l'espansione The Old Hunters).

Se invece siete interessati soltanto a The Old Hunters, la Campagna aggiuntiva è disponibile a 7,99 euro con uno sconto pari al 60%. Abbandonate le tinte medievali dei Dark Souls, Bloodborne ha abbracciato le atmosfere gotiche e le tinte dark proponendo un sistema di combattimento più frenetico e diretto, ma non per questo meno profondo, dove le schivate, il tempismo e i contrattacchi giocano un ruolo fondamentale per avere la meglio negli scontri. Come al solito, il livello di difficoltà e la complessità del level design daranno filo da torcere anche ai giocatori più attenti, con tanti segreti da scoprire, boss da affrontare, dungeon da sviscerare e nuove location da apprezzare per l'eccellente direzione artistica e architettonica degli scenari. Se avete amato i Souls, insomma, finire per apprezzare anche Bloodborne. Date le particolari peculiarità del suo sistema di combattimento, inoltre, il gioco potrebbe rappresentare un'ottima porta di ingresso per i neofiti agli action-rpg realizzati da From Software e Hidetaka Miyazaki.

Bonus

Dal momento che le offerte interessanti sono numerose, in questo riquadro vogliamo indicarvi altri giochi in promozione da tenere assolutamente d'occhio. Continuando sul fronte esclusive, segnaliamo Uncharted: L'Eredità Perduta e Uncharted 4 entrambi a 19,99 euro (anziché 39,99 euro), Ratchet & Clank a 13,99 euro (anziché 34,99 euro), Nioh a 23,99 euro (anziché 39,99 euro), Knack 2 a 19,99 euro (anziché 39,99 euro) e Gravity Rush Remastered a soli 7,49 euro (anziché 29,99 euro). Da non lasciarsi sfuggire nemmeno Grand Theft Auto 5 a 27,99 euro (anziché 69,99 euro), il recente Need For Speed Payback a 41,99 euro (anziché 69,99 euro), NBA 2K18 a 41,99 euro (anziché 69,99 euro), la Deluxe Edition di Life is Strange: Before the Storm a 17,49 euro (anziché 24,99 euro), Dragon Ball Xenoverse 2 a 20,99 euro (anziché 69,99 euro) e NieR Automata a 41,99 euro (anziché 69,99 euro). Infine, gli amanti dei giochi di ruolo potrebbero recuperare la Game of the Year Edition di The Witcher 3 a 19,99 euro (anziché 39,99 euro), Final Fantasy XV a 19,99 euro (anziché 49,99 euro) e South Park Scontri Di-Retti scontato del 35%.