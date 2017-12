PlayStation Store: 10 giochi per PS4 da comprare durante i saldi di gennaio

Dopo le offerte a tema natalizio, il PlayStation Store si arricchisce di nuove promozioni con i saldi di gennaio. Tantissimi gli sconti, con oltre 500 giochi a prezzo ridotto per tutte le piattaforme Sony. In questo articolo, in particolare, vi segnaleremo dieci titoli da recuperare su PlayStation 4 durante i saldi invernali, spaziando fra titoli di recente uscita, remaster, sequel attesi e avventure da non perdere, con un occhio di riguardo per gli sconti più convenienti.

Star Wars Battlefront 2

Al di là delle critiche mosse contro le microtransazioni e il sistema di progressione, Star Wars Battlefront 2 rimane un FPS di ottima fattura tecnica e qualitativa, con un comparto multiplayer ricco di modalità spettacolari e mappe altrettanto ispirate sul piano artistico e del level design. Con l'arrivo di Star Wars Gli Ultimi Jedi, il nuovo film della saga attualmente disponibile nelle sale, poi, il desiderio di tornare sui campi di battaglia di Guerre Stellari potrebbe farsi sentire ancora di più, a maggior ragione se consideriamo la presenza di una nuova campagna single player. Seppur breve nella sua durata, l'avventura di Iden Versio offre un punto di vista inedito sull'universo di Star Wars, mettendoci nei panni di un comandante dell'esercito Imperiale.

Considerando che i prossimi DLC verranno pubblicati gratuitamente, con la promessa da parte degli sviluppatori di ascoltare il feedback degli utenti, acquistare Star Wars Battlefront 2 oggi vi garantirà automaticamente l'accesso a tutti i futuri contenuti. Se siete interessati a procurarvelo sul PlayStation Store con un risparmio complessivo del 50%, il titolo viene proposto in sconto nella sua edizione Standard a 34,99 euro anziché 69,99 euro, e nella Elite Trooper Edition a 44,99 euro invece di 89,99 euro (questa versione include il gioco base e diversi bonus per tutte le classi disponibili in multiplayer).

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Al suo debutto su PlayStation 2, Final Fantasy XII si presentò come uno dei capitoli più atipici della saga, se non altro per l'intenzione di sostituire i combattimenti a turni con un sistema di gioco in tempo reale. La novità venne accolta con una curiosità dalla maggior parte dei giocatori, lasciando inizialmente perplessi i fan di vecchia data, ma una cosa era certa: l'ambientazione di Ivalice rappresentava uno dei punti più alti per la direzione artistica della serie, un mondo in cui era facile rimanere colpiti dalle sue architetture, dai suoi colori e dalla sua ricercatezza stilistica.

Se non avete mai recuperato la dodicesima fantasia finale, o se avete intenzione di rigiocarla nella sua versione definitiva, Final Fantasy XII Zodiac Age rimane l'opzione migliore per riscoprire un grande esponente dei giochi di ruolo giapponesi. Oltre alle evidenti migliorie grafiche e tecniche, con tanto di supporto all'alta definizione, Zodiac Age si presenta come la versione rimasterizzata di Final Fantasy XII International Zodiac Job System, edizione espansa di Final Fantasy XII pubblicata nel 2007 esclusivamente in Giappone. Diversi i contenuti aggiuntivi rispetto alla versione originale, come il Zodiac Job System, la Modalità Trial, nuovi gambit, nuovi oggetti e nuovi nemici. Se siete interessati all'acquisto, il remaster viene proposto a 29,99 euro anziché 49,99 euro.

Life is Strange Before the Storm

Dal momento che l'ultimo episodio di Life is Strange Before the Storm è stato pubblicato pochi giorni fa, gli utenti che devono ancora giocare al prequel di Life is Strange avranno l'opportunità di completare l'intera avventura tutta d'un fiato. Se avete amato la storia di Max e Chloe, in Before the Storm ritroverete le atmosfere e la cura per i particolari che hanno caratterizzato il gioco originale, con la massima attenzione rivolta come sempre sulla narrazione e le scelte. I giocatori potranno conoscere ulteriori retroscena sulla vita di Chloe, andando ad esplorare in particolar modo il suo rapporto con Rachel Amber, personaggio di cui abbiamo sentito parlare molto in Life is Strange e che finalmente potremo conoscere più a fondo.

Approfittando dei saldi di gennaio proposti sul PlayStation Store, la stagione completa di Life is Strange Before the Storm può essere acquistata a 11,99 euro anziché 16,99 euro, con la possibilità di optare per la Deluxe Edition a 16,99 euro invece di 24,99 euro (questa versione include 3 abiti per Chloe, la modalità "Compilation" e l'episodio bonus "Addio").

Fallout 4 Game of the Year Edition

Se siete alla ricerca di un GDR open world ricco di contenuti, magari caratterizzato da un setting post-apocalittico, allora Fallout 4: Game of the Year Edition è il titolo che fa per voi. Oltre al gioco base, l'edizione GOTY di Fallout 4 include tutte e sei le espansioni rilasciate dopo la pubblicazione del gioco: stiamo parlando di Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World. Considerando che la sola avventura base sarebbe in grado per intrattenervi svariate decine di ore, con il pacchetto completo di Fallout 4 potreste garantirvi diverse settimane di puro intrattenimento, con la possibilità di accedere a nuove zone, attività, missioni ed elementi della storia.

Facendo un confronto con il terzo capitolo della serie, Fallout 4 si presenta forse con qualche marcia in meno in termini di varietà e caratterizzazione delle quest, ma dall'altro lato saprà restituirvi un gunplay di gran lunga più convincente e un sistema di combattimento più dinamico. Per il resto, il mondo di gioco continuerà ad essere estremamente vasto e ricco di dettagli da scoprire, un continuo incentivo ad esplorare con curiosità (e cautela) la Zona Contaminata. Se volete concedervi un bel regalo durante i saldi di gennaio, Fallout 4: Game of the Year Edition può essere acquistato sul PlayStation Store a 29,99 euro anziché 69,99 euro.

What Remains of Edith Finch

L'ultima fatica di Giant Sparrow, lo studio dietro quella piccola perla di The Unfinished Swan, si presenta come una delle avventure story driven più ispirate degli ultimi anni. What Remains of Edith Finch parla la stessa lingua di Gone Home e Firewatch, con gran parte del suo focus incentrato sulla narrazione ambientale e l'esplorazione, senza però rinunciare ad alcune trovate di gameplay che riescono a distinguerlo dagli altri esponenti del genere. Di ritorno nell'abbandonata dimora di famiglia a bordo di una barca, i giocatori vestiranno i panni di Edith Jr, l'ultima sopravvissuta dei Finch, nel tentativo di comprendere gli sfortunati eventi che hanno portato alla scomparsa dei suoi familiari.

Esplorando le varie stanze della casa potremo di rivivere gli ultimi attimi di vita dei vari membri della famiglia, guardandoli attraverso i loro stessi occhi in una sorta di flashback in prima persona. Una tecnica narrativa che si rivela molto potente e indovinata, in grado di valorizzare al massimo l'immersione e l'immedesimazione nei personaggi. Se volete concedervi un'esperienza diversa dal solito, caratterizzata da una scrittura e una regia sopra la media, What Remains of Edith Finch può essere acquistato sul PlayStation Store a 12,99 euro anziché 19,99 euro, con uno sconto aggiuntivo del 10% per gli abbonati PlayStation Plus.

Bundle FIFA 18 + Need For Speed Payback

Parlando di offerte allettanti e convenienti, il Bundle FIFA 18 + Need For Speed Payback è una di quelle che salta immediatamente all'occhio. Grazie ai saldi di Gennaio proposti sul PlayStation Store, i due giochi possono essere acquistati in bundle a 59,99 euro anziché 119,99 euro, portandovi a casa due grandi titoli di recente pubblicazione a un prezzo davvero accattivante.

Nel caso vogliate acquistarli separatamente, invece, FIFA 18 è disponibile nella sua edizione Standard a 34,99 euro anziché 69,99 euro, nella Ronaldo Edition a 44,99 euro invece di 89,99 euro (edizione che include un'icona FUT in prestito per 3 partite e 3.000 FIFA Points) e nella Icon Edition a 64,99 euro anziché 99,99 euro (con inclusi un'icona FUT in prestito per 3 partite e 9.000 FIFA Points). Per quanto riguarda Need For Speed Payback, l'edizione Standard è acquistabile a 34,99 euro invece di 69,99 euro, mentre la Deluxe Edition viene proposta a 44,99 euro con un risparmio del 50% sul prezzo di listino (versione che include il gioco base, il pacchetto Speedcross Story, il Platinum Car Pack, diversi elementi cosmetici aggiuntivi, il 5% di reputazione bonus e uno sconto del 10% sui contenuti acquistati con la valuta di gioco).

Project CARS 2

Se cercate una valida alternativa a Gran Turismo Sport, magari con una certa enfasi sul modello di guida simulativo, sulla varietà e sulla quantità dei contenuti, il recente Project CARS 2 potrebbe essere il gioco ideale da procurarsi nei prossimi giorni. Grazie agli sconti di Gennaio del PlayStation Store, inoltre, gli utenti avranno a disposizione molte opzioni di acquisto, con la possibilità di recuperare anche il primo capitolo in bundle con il secondo.

Procedendo con ordine, Project CARS 2 può essere acquistato nella sua edizione Standard a 39,99 euro anziché 69,99 euro, o in alternativa nella Deluxe Edition 59,99 euro invece di 99,99 euro (versione che include il gioco completo, il Season Pass e tutti i contenuti bonus come nuove auto, tracciati, eventi e livree). Se siete già in possesso del gioco e volete acquistare soltanto il Season Pass, invece, questo viene proposto a 19,99 euro con un risparmio complessivo del 33%. Infine, nel caso vogliate recuperare in un colpo solo entrambi i capitoli di Project CARS, c'è la possibilità di acquistare il Bundle Project CARS + Project CARS 2 a 54,99 euro anziché 89,99 euro, per una spesa inferiore al prezzo di listino del secondo capitolo. Siete pronti a scendere in pista?

Tekken 7

Nella lista non poteva mancare un buon picchiaduro 3D, in particolare uno di quei capitoli che è riuscito a stravolgere e al tempo stesso perfezionare gli stilemi della saga. Naturalmente stiamo parlando di Tekken 7, nuova iterazione del celebre picchiaduro Bandai Namco in grado di rinfrescare la formula di partenza senza però stravolgerla o snaturarla, ma anzi donandole nuova linfa vitale. Gli unici nei rimangono lo Story Mode e in generale il comparto single player, forse un po' troppo deboli per chi cerca un'esperienza appagante in singolo.

Chi ama giocare in multiplayer, o semplicemente mettersi alla prova con il sistema di combattimento e la padronanza dei vari personaggi, troverà pane per i suoi denti, nonché una curva d'apprendimento ancora più bilanciata e gratificante. Nel caso siate in possesso del visore Sony, inoltre, il titolo propone anche due modalità aggiuntive pensate per la realtà virtuale: Battaglia VR, in cui si potrà lottare contro un avversario controllato dall'IA nell'arena Infinite Azure, e Visualizzatore VR, con cui potrete ammirare da vicino i modelli poligonali dei combattenti. Approfittando dei saldi, Tekken 7 è disponibile sul PlayStation Store nella sua versione Standard a 34,99 euro anziché 69,99 euro, oppure nella Deluxe Edition a 49,99 euro invece di 94,99 euro (edizione che include due personaggi giocabili aggiuntivi, una nuova modalità e centinaia di costumi extra).



Nioh

Chi non ha mai immaginato un souls-like ambientato nel Giappone Feduale? Se lo saranno chiesto anche i ragazzi del Team Ninja, lo studio dietro Nioh: per l'appunto un Action RPG sulla falsariga di Dark Souls, ma dotato di una propria personalità sia sul fronte delle atmosfere che in termini di vero e proprio gameplay. Come è facile immaginare, il grado di sfida rimane tendenzialmente molto impegnativo, con la costante sensazione di pericolo e precarietà ad accompagnare l'avanzata del giocatore. Considerando tutte le espansioni uscite fino a questo momento, senza dimenticare le patch che hanno perfezionato i piccoli difetti tecnici e di bilanciamento, acquistare Nioh nei prossimi giorni rimane un'opzione molto invitante, soprattutto per chi ama il genere di appartenenza e le atmosfere del Giappone medievale.

Grazie ai saldi di Gennaio, Nioh è disponibile sul PlayStation Store nella sua edizione Standard a 24,99 euro anziché 39,99 euro, oppure nella Complete Edition a 34,99 euro invece di 49,99 euro (con incluse tutte le espansioni pubblicate dopo il debutto del gioco, vale a dire Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro). Se invece siete interessati alle singole espansioni, queste sono acquistabili individualmente con uno sconto del 40%, ma in alternativa potete optare anche per il Season Pass con un risparmio complessivo del 48%.

Kingdom Hearts HD 2.8 + Kingdom Hearts HD Remix

Che ricordiate Kingdom Hearts con nostalgia dai tempi della PlayStation 2, o che vogliate recuperare i titoli storici della saga nella loro versione migliore, con i saldi di Gennaio proposti sul PlayStation Store potreste cogliere l'occasione per rimediare i remaster PlayStation 4 a un prezzo molto interessante. Tanto per cominciare, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX viene proposto a 24,99 euro invece di 49,99 euro, con la possibilità di rimediare in un colpo solo ben quattro capitoli rimasterizzati di Kingdom Hearts (Final Mix, Final Mix II, Re: Chain of Memories e Birth by Sleep Final Mix) e due filmati rimasterizzati in alta definizione (358/2 Days e Re:Coded).

Per completare l'esperienza, inoltre, è disponibile anche Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue a 29,99 euro anziché 59,99 euro, edizione che include la versione HD di Kingdom Hearts Dream Drop Distance, l'episodio inedito Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary Passage (ambientato dopo il finale di Birth By Sleep) e il nuovo film in alta definizione Back Cover (in cui viene narrata la storia dei misteriosi Veggenti, in collegamento agli eventi iniziali della serie). Approfitterete di questa occasione per mettervi in pari con la saga, in attesa di Kingdom Hearts 3?

Bonus

Come anticipato in apertura, le offerte di gennaio sono veramente tante, con oltre 500 titoli in sconto su tutte le console Sony. Non potendoveli elencare tutti, in questo riquadro vogliamo segnalarvi qualche altra offerta conveniente, come il Remaster di Grim Fandango a soli 1,49 euro, praticamente irrinunciabile a questa cifra.

Da non lasciarsi sfuggire nemmeno Borderlands The Handsome Collection a 11,99 euro o Battlefield 1 Revolution a 24,99 euro, senza dimenticare le GOTY di Bloodborne e The Witcher 3 proposte entrambe a 19,99 euro. Sconto interessante anche per Skyrim Special Edition, ora disponibile a 21,99 euro con un risparmio del 63%, ma occhi puntati anche su Metro Redux a soli 7,49 euro. Per concludere, se siete alla ricerca di due avventure dalle grandi doti narrative non possiamo che consigliarvi SOMA a 7,99 euro e Firewatch a 8,99 euro.