PlayStation Store: 10 giochi PS4 da comprare con gli sconti di Pasqua

Con l'avvio della stagione primaverile e l'arrivo delle festività pasquali, il catalogo del PlayStation Store si è arricchito con una serie di nuove offerte riservate a tutti gli utenti delle console Sony. In questo articolo, in particolare, vi suggeriremo 10 titoli per PlayStation 4 da recuperare durante i saldi di Pasqua, concentrandoci in particolar modo sui migliori titoli tripla A degli ultimi mesi e sugli eventuali arretrati da non lasciarsi sfuggire, con un occhio di riguardo verso le offerte più convenienti.

NieR Automata (34,99 euro)

Non c'è dubbio che NieR Automata abbia lasciato il segno, convincendo in modo praticamente unanime giocatori, addetti ai lavori e stampa specializzata. La creatività di Yoko Taro e la competenza di Platinum Games, del resto, hanno sfornato uno dei migliori Action RPG degli ultimi anni, proponendo un perfetto connubio di narrazione, varietà di gameplay e stile.

Una struttura di gioco articolata e un racconto aperto a numerose rivelazioni nel corso dei vari playthrough, inoltre, hanno contribuito a consegnare un gioco profondo e dalla longevità invidiabile, offrendo un'avventura assai sfaccettata e ricca di sorprese da scoprire con vorace curiosità. Dopo la celebrazione del primo anniversario e la grande soddisfazione degli sviluppatori per i risultati raggiunti con le vendite, finalmente è possibile recuperare il capolavoro di Yoko Taro a un prezzo molto interessante: approfittando dei saldi di Pasqua proposti sul PlayStation Store, infatti, NieR Automata può essere acquistato a 34,99 euro invece di 69,99 euro (fino al 5 aprile), con un risparmio del 50% sul prezzo di listino. Tenendo a mente che nell'arco di un anno il gioco è stato proposto in sconto solo una manciata di volte, questa potrebbe essere davvero l'occasione giusta per recuperare il gioiello di Yoko Taro su PlayStation 4.

Rainbow Six Siege (19,99 euro)

Rainbow Six Siege è riuscito a ritagliarsi un ruolo di assoluto rilievo tra gli FPS multiplayer, confermandosi uno degli eSport più in voga del momento insieme ai mostri sacri del settore (il titolo è stato eletto miglior gioco eSport dell'anno agli Italian Video Game Awards 2018). Il merito va attribuito senz'altro alla community e a Ubisoft, con un supporto continuativo e duraturo nel tempo che ha contribuito a mantenere vivo l'interesse dei giocatori, proponendo nuovi aggiornamenti a cadenza stagionale e attività inedite (come Outbreak) con cui rinfrescare la formula di gioco.

Considerando che il publisher ha promesso l'arrivo di 100 nuovi operatori nell'arco di 10 anni, e che il numero di giocatori attivi continua a crescere nel tempo senza dare segni di arresto, l'idea di tuffarsi su Rainbow Six Siege non può che restare una proposta molto allettante per ogni appassionato di sparatutto tattici online. Grazie ai saldi di Pasqua proposti sul PlayStation Store, il titolo potrà essere acquistato a 19,99 euro invece di 39,99 euro (fino al 12 aprile), anche in questo caso con un risparmio complessivo del 50% sul prezzo di listino. Nessuno sconto da segnalare, almeno al momento, sul Pass stagionale con cui riscattare i contenuti dell'Anno 3.

Life is Strange Before the Storm Deluxe Edition (14,99 euro)

La prima stagione di Life is Strange è riuscita ad appassionare milioni di giocatori, raccontando una storia molto coinvolgente che ha saputo legarci alle vicende di Max e Chloe. Il formato episodico e la struttura di gioco pescavano a piene mani dalle avventure TellTale, ma con la sostanziale novità introdotta dalla facoltà di riavvolgere il tempo. Una meccanica molto interessante sia dal punto di vista ludico che tematico, ma di cui dovremo fare a meno in Before the Storm, il prequel di Life is Strange incentrato sul rapporto di amicizia maturato tra Chloe e Rachel.

Tirando le somme sui tre episodi usciti sul mercato, l'avventura si è rivelata all'altezza del gioco originale, presentandosi come un'ottima occasione per tornare a visitare i dintorni di Arcadia Bay interagendo con nuovi personaggi e vecchie conoscenze. Optando per la Deluxe Edition, proposta sul PlayStation Store a 14,99 euro anziché 24,99 euro, sarà inoltre possibile accedere all'episodio bonus "Addio", un capitolo nostalgico e pieno di ricordi in cui si potranno rivivere alcuni momenti spensierati dell'adolescenza di Max e Chloe. Nel caso siate interessati solamente ai tre episodi principali, in alternativa potete acquistare la stagione completa di Life is Strange: Before the Storm a 9,99 euro invece di 16,99. L'offerta sarà valida in entrambi i casi fino al 12 aprile.

The Evil Within 2 (19,99 euro)

Il sequel di The Evil Within ha recuperato le meccaniche del predecessore, senza rinunciare all'introduzione di alcune novità in grado di avvicinarlo agli esponenti più moderni del genere. Nonostante l'assenza di Mikami alla direzione, l'immaginario di The Evil Within 2 è riuscito comunque a distinguersi per le sue atmosfere terrorizzanti e ansiogene, pur rinunciando in parte alle sequenze allucinate e surreali a cui ci aveva abituato il padre di Resident Evil. L'ottimo sistema di progressione si sposa con una struttura di gioco in costante equilibrio tra fasi esplorative e sequenze lineari, concedendo all'utente la libertà di curiosare in giro senza sconfinare nelle dinamiche open world.

L'esperienza di gioco, infatti, rimane intimamente legata al suo sviluppo narrativo, con un costante senso di precarietà ad accompagnare l'avanzata del giocatore. La raccolta e il razionamento delle risorse continueranno a rivestire un ruolo di fondamentale importanza, così come la capacità di ridurre al minimo gli scontri frontali con i nemici che popolano il mondo di gioco. Se avete apprezzato il primo capitolo (a sua volta disponibile in offerta a 7,99 euro), non dovreste lasciarvi sfuggire l'occasione di recuperare The Evil Within 2 sul PlayStation Store a 19,99 euro anziché 69,99 euro (fino al 12 aprile), con un risparmio complessivo pari al 71% sul prezzo di listino.

Prey (14,99 euro)

Gli immersive sim hanno conosciuto i loro albori ai tempi di Ultima Underworld, ma è a cavallo tra gli anni ‘90 e i primi del 2000 che sono arrivati i capolavori del calibro di System Shock 2, Deux Ex e Thief 2. Con il nuovo Prey uscito nel 2017, Arkane Studios è riuscita nell'arduo compito di rinnovare il genere mantenendo fede alle sue premesse fondamentali: concedere massima libertà di azione al giocatore, adattando il design delle missioni ai diversi approcci possibili. Ma tra i corridoi della stazione di Talos I si respirano anche le suggestioni architettoniche di BioShock, l'ansiogena precarietà di Alien Isolation, e perfino una reminiscenza di Half Life 2 nei molteplici utilizzi del Gloo Cannon, una sorta di erede spirituale della famosa Gravity Gun.

Che dietro la scrittura ci sia pure la mano di Chris Avellone, noto per il suo essenziale contributo a Planescape Torment, si capisce quando bisogna scontrarsi con i dilemmi morali dell'avventura, con il giocatore costretto a scegliere se preservare la propria umanità o barattarla con i potenziamenti alieni. Il nuovo Prey è un gioco che avrebbe meritato un successo più significativo, e se non lo avete ancora recuperato potrete sfruttare i saldi di Pasqua per rimediarlo sul PlayStation Store a soli 14,99 euro (sconto pari al 62% sul prezzo di listino, disponibile fino al 12 aprile).

The Witcher 3 GOTY (19,99 euro)

The Witcher 3 rimane uno dei GDR più vasti e dettagliati degli ultimi anni, una perfetta combinazione di elementi story driven, esplorazione, quest, qualità e quantità delle attività disponibili nel mondo di gioco. Una grande avventura che saprà avvolgervi nel suo universo e nei suoi intrighi, tra dialoghi ottimamente scritti e combattimenti spettacolari, con la costante capacità di dare un peso significativo alle vostre scelte. Non è un caso, del resto, che la serie abbia saputo raccogliere un gran numero di appassionati in tutto il mondo, rendendo lo studio polacco una delle software house più amate e apprezzate in assoluto.

Se ancora non lo avete giocato e volete rimediare all'errore, The Witcher 3 sarà in offerta sul PlayStation Store fino al 12 aprile, con la versione base proposta a 14,99 euro (anziché 29,99 euro) e la Game of the Year Edition a soli 19,99 euro (anziché 49,99 euro). In vendita a un prezzo speciale anche le espansioni, con Hearts of Stone a 4,99 euro e Blood & Wine a 9,99 euro, due contenuti degni di nota che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco. Se non lo avete ancora fatto, insomma, questa è una buonissima occasione per recuperare l'ultima avventura di Geralt su PlayStation 4, senza dimenticare che i possessori di PlayStation 4 Pro potranno godere di alcune migliorie tecniche apportate per la console premium di Sony.

BioShock The Collection (19,99 euro)

Anche i BioShock hanno ripreso diversi spunti dai classici immersive sim, e non è un caso che lo stesso Ken Levine avesse lavorato in precedenza a System Shock 2. Più che risiedere nelle meccaniche di gioco, tuttavia, il grande fascino dei tre FPS di Irrational Games risplendeva nelle magnifiche ambientazioni proposte, due mondi apparentemente agli antipodi eppure molto simili nella capacità di meravigliare il giocatore: l'indimenticabile Rapture, situata nelle profondità abissali dell'Oceano Atlantico del Nord, e l'altrettanto affascinante Columbia, città fluttuante nel cielo che ambiva a simboleggiare gli ideali politici e religiosi americani.

Di per sé l'idea di rigiocare alla trilogia di BioShock può essere molto allettante, in particolare considerando tutte le migliorie tecniche apportate con il remaster per PlayStation 4 (con tanto di supporto ai 1080p nativi e ai 60fps), e l'inclusione di tutte le espansioni story driven proposte nel pacchetto (come l'ottimo Minerva's Den di Bioshock 2 e Burial at Sea di BioShock Infinite). Approfittando dei saldi di Pasqua proposti sul PlayStation Store, BioShock The Collection potrà essere acquistato a 19,99 euro (14,99 euro per i Plus) invece di 49,99 euro (offerta valida fino al 12 aprile), con la possibilità di risparmiare fino al 70% sul prezzo di listino.

Fallout 4 GOTY (24,99 euro)

Se siete alla ricerca di un GDR open world dal setting post-apocalittico, allora Fallout 4: Game of the Year Edition potrebbe fare proprio al caso vostro. Oltre al gioco base, l'edizione GOTY include tutte e 6 le espansioni rilasciate dopo la pubblicazione del gioco: stiamo parlando di Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World. Considerando che la sola avventura base può durare per svariate decine di ore, con il pacchetto completo di Fallout 4 ci sarà abbastanza materiale da tenere impegnati per settimane, con la possibilità di accedere a nuove zone, attività, missioni ed elementi della storia.

Facendo un confronto con il terzo capitolo della serie, Fallout 4 si presenta forse con qualche marcia in meno in termini di varietà e originalità delle quest, ma dall'altro lato saprà restituirvi un gunplay di gran lunga più convincente e un sistema di combattimento più dinamico. Per il resto, il mondo di gioco continuerà ad essere estremamente vasto e ricco di dettagli da scoprire, un continuo incentivo ad esplorare con curiosità (e massima cautela) la Zona Contaminata. Se volete recuperare un arretrato bello corposo durante i saldi di Pasqua, Fallout 4: Game of the Year Edition sarà in offerta sul PlayStation Store fino al 12 aprile al prezzo di 24,99 euro (anziché 69,99 euro).

Dishonored Collezione Completa (29,99 euro)

Oltre al magnifico Prey, il team di Arkane Studios è riuscito a regalarci anche l'ottima trilogia di Dishonored, esempio riuscitissimo di stealth game in grado di premiare e incentivare la fantasia del giocatore, oltre che la libertà di scelta con cui approcciarsi alla soluzione delle missioni. Con Dishonored Collezione Completa, in offerta sul PlayStation Store fino al 12 aprile al prezzo di 29,99 euro (invece di 79,99 euro), gli utenti PlayStation 4 potranno acquistare in un solo colpo Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored La Morte dell'Esterno e il Pacchetto Assassino Imperiale, un'occasione davvero imperdibile per chiunque dovesse recuperare tutti i capitoli della serie.

Se invece siete interessati all'acquisto dei singoli episodi, Dishonored Definitive Edition sarà acquistabile a 9,99 euro invece di 39,99 euro, Dishonored 2 a 19,99 euro anziché 39,99 euro e Dishonored La Morte dell'Esterno a 12,99 euro anziché 29,99 euro (con la possibilità di optare per la Deluxe Edition proposta a 24,99 euro invece di 69,99 euro). I saldi di Pasqua proposti sul PlayStation Store, insomma, permetteranno a chiunque di mettersi in pari con la serie di Dishonored, portandosi a casa i vari titoli della saga a prezzi decisamente interessanti.

Mass Effect Andromeda (19,99 euro)

Probabilmente gli mancheranno il carisma e l'epicità della trilogia originale, e forse si poteva osare di più nell'introdurre nuove razze aliene e nel diversificare le missioni principali, ma a Mass Effect Andromeda bisogna riconoscere il merito dell'innovazione e del coraggio, nonché la rischiosa decisione di lasciarsi alle spalle alcuni elementi strutturali della saga di Shepard. Il sistema di combattimento ha abbandonato le velleità tattiche per concentrarsi sull'azione nuda e cruda, a beneficio di un gunplay più frenetico e brutale, ma è nel comparto esplorativo che il gioco ha saputo fare il suo balzo più ardito: nella Galassia di Andromeda, infatti, ogni pianeta esplorabile diventa un piccolo mondo open world da scoprire, con i suoi incarichi, le sue missioni secondarie e alcune sorprese in grado di premiare la curiosità dei giocatori.

L'ottima manovrabilità del Nomad, poi, renderà l'esplorazione dei pianeti ancora più agevole del previsto, lasciando che la goffaggine del Mako rimanga solo un lontano ricordo. Forse il racconto di formazione di Ryder non ha lasciato il segno come l'epopea di Shepard, ma il sense of wonder che è in grado di restituire Mass Effect Andromeda non dovrebbe passare inosservato agli amanti della fantascienza e della space opera. Il titolo sarà disponibile in offerta sul PlayStation Store a 19,99 euro (invece di 39,99 euro) fino al 12 aprile.