PlayStation Store: 10 giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro

Dopo avervi suggerito dieci prodotti da recuperare su PlayStation 4 e su PlayStation VR durante i Saldi di Pasqua, passando attraverso i titoli proposti sotto i 10 euro, in questo articolo vi segnaleremo dieci giochi da rimediare sul PlayStation Store con una spesa inferiore ai 5 euro. Per approfittare delle offerte ci sarà tempo fino al 12 aprile, e come vedremo si potranno acquistare diverse opere degne di nota, spaziando dai tripla A alle piccole produzioni.

Sleeping Dogs Definitive Edition (4,49 euro)

Spesso i free roaming urbani sono rimasti all'ombra di Grand Theft Auto, ma Sleeping Dogs è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio grazie all'ambientazione di Hong Kong e al sistema di combattimento corpo a corpo mutuato da Batman Arkham Asylum. Il gioco ci mette nei panni di Wei Shen, poliziotto che avrà il compito di smantellare le Triadi di Hong Kong dall'interno, alternando con un buon ritmo fasi shooter, di guida e di scontri a mani nude, senza dimenticare la verie attività secondarie tipiche del genere.

La Definitive Edition si presenta come la riedizione PlayStation 4 del titolo originale, comprensiva dei 24 contenuti scaricabili precedentemente disponibili (tra cui l'episodio aggiuntivo L'Anno del Serpente e il capitolo in stile horror Incubo a North Point) e di tutte le migliorie tecniche del caso. Approfittando degli sconti, Sleeping Dogs: Definitive Edition potrà essere acquistato sul PlayStation Store a soli 4,49, con un risparmio di ben 25,50 euro sul prezzo di listino.

Thief (2,99 euro)

Thief, il reboot della storica serie stealth creata da Looking Glass nel 1998, ha fatto il suo debutto su PlayStation 4 nel 2014, proponendo un'avventura non esente da difetti ma degna di attenzione per gli amanti del single player. Il titolo ci vede nuovamente nei panni di Garrett, di ritorno nella Città dopo una lunga assenza, con le sue immancabili doti furtive ad accompagnarci attraverso un level design che alterna spazi aperti a livelli più inquadrati.

Sebbene alcune missioni denotino un'impostazione piuttosto lineare, il gioco ha mantenuto fede ai principi fondamentali della serie, reinterpretando le dinamiche di infiltrazione basate sull'alternanza fra luce ed ombra. Da elogiare a pieni voti, invece, l'ottima direzione artistica e la resa degli scenari, con una riuscitissima atmosfera gotica a fare da sfondo alle azioni dei giocatori. Considerando che Thief viene proposto in saldo a soli 2,99 euro (invece di 19,99 euro), questa potrebbe essere l'occasione ideale per recuperarlo su PS4.

Murdered Soul Suspect (3,99 euro)

Come molte avventure dal taglio investigativo, Murdered Soul Suspect ci vede indagare sulle dinamiche di un omicidio, partendo però da una premessa molto originale: la vittima del delitto, in questo caso, sarà nientemeno che il protagonista stesso.

Nel gioco si vestono i panni di Ronan O'Connor, detective dai trascorsi enigmatici e misteriosi, passato a miglior vita per mano di un brutale assassino: usando i suoi poteri sovrumani, Ronan sarà in grado di esplorare la città di Salem in forma di puro spirito, con la possibilità di oltrepassare gli ostacoli fisici o di leggere nella mente degli altri. L'obiettivo, naturalmente, sarà quello di incastrare e assicurare alla giustizia il killer responsabile della nostra dipartita. Sebbene Murdered Soul Suspect possa mancare di mordente a livello di sfida, l'esperienza offerta rimane senz'altro di valore per chi apprezza i thriller dai contorni sovrannaturali: approfittando dei saldi, il titolo può essere acquistato a soli 3,99 euro invece di 19,99 euro.

Deadcore (2,99 euro)

Dopo il suo debutto su PC, Deadcore è approdato anche su PlayStation 4 lo scorso luglio, riproponendo la sua formula di gioco a metà strada fra un un FPS fast paced, un puzzle game ambientale e un platform in prima persona. I giocatori si ritrovano a scalare una gigantesca torre circondata da piattaforme fluttuanti, contando esclusivamente sul proprio tempismo, sui riflessi e sulla coordinazione richiesta tra un salto e l'altro.

Se siete alla ricerca di un'opera originale, in grado di offrire un gameplay solido e dal mix ben riuscito, Deadcore potrebbe risultare un acquisto molto interessante da valutare durante i Saldi di Pasqua, in particolare considerando il prezzo molto conveniente a cui viene proposto: il titolo è infatti disponibile sul PlayStation Store a soli 2,99 euro invece di 7,99 euro, con un risparmio complessivo del 62% sul prezzo di listino.

Dino Dini Kick Off Revival (2,99 euro)

Ancora prima di FIFA e Pro Evolution Soccer, Kick Off di Dino Dini era riuscito a imporre un nuovo standard per le simulazioni calcistiche. A distanza di 18 anni dal debutto della serie su Amiga e Atari ST, il gioco si è riproposto anche su PlayStation 4 con un "Revival" basato sugli elementi di Kick Off, Kick Off 2 e Goal, includendo per l'occasione una serie di miglioramenti tecnici all'intelligenza artificiale e al comparto grafico, senza trascurare la possibilità di giocare online contro gli altri utenti.

Dino Dini's Kick Off Revival poteva essere un'operazione di restauro più convincente sotto diversi aspetti, ma al prezzo con cui viene proposto rimane un acquisto invitante per i fan dei simulatori sportivi, se non altro per pura "curiosità storica". Il gioco potrà essere acquistato sul PlayStation Store a 2,99 euro invece di 9,99 euro, per un risparmio complessivo del 70%.

Guns, Gore & Cannoli (3,99 euro)

Guns, Gore & Cannoli è uno shooter 2D a scorrimento orizzontale ambientato nei ruggenti Anni '20, durante l'età del Proibizionismo. Nel gioco vestiremo i panni di Vinnie Cannoli, un sicario della famiglia Belluccio, con l'obiettivo di affrontare la spirale di cospirazioni e tradimenti sorte tra le due famiglie mafiose più potenti della città. Come se non bastasse, in tutto questo l'esercito cercherà di insabbiare l'epidemia che ha trasformato la popolazione di Thugtown in zombie assetati di sangue, per un'esperienza dal gusto arcade a cui non mancheranno i ritmi esplosivi.

Se apprezzate gli sparatutto a scorrimento ispirati alla formula di Metal Slug, Guns, Gore & Cannoli rimane un acquisto da valutare assolutamente in occasione dei Saldi di Pasqua: il titolo sarà disponibile sul PlayStation Store a soli 3,99 euro invece di 9,99 euro, con un risparmio di 6 euro sul prezzo di listino.

Hatoful Boyfriend (2,99 euro)

Un dating simulator in cui bisogna dialogare con dei piccioni? In effetti l'idea alla base di Hatoful Boyfriend potrebbe apparire bizzarra, ma sarebbe un grave errore sottovalutare questa particolarissima visual novel realizzata da Hato Moa.

Sebbene la sua premessa possa sembrare demenziale, in realtà Hatoful Boyfriend è riuscito a distinguersi per un ottimo livello di scrittura, conferendo ai personaggi un grado di caratterizzazione decisamente sopra la media, tale da incentivare il giocatore ad esplorare le varie "route" per scoprire ogni lato nascosto delle loro personalità. Ottime notizie anche per chi non mastica l'inglese: il gioco è totalmente sottotitolato in italiano, permettendo a chiunque di seguire ogni sfumatura della storia senza nessuna difficoltà. Il titolo è in offerta sul PlayStation Store a soli 2,99 euro invece di 9,99 euro, con tanto di supporto cross-buy per ottenere con un singolo acquisto sia la versione PS4 che quella PS Vita.

Q.U.B.E. Director's Cut (2,99 euro)

Dopo il successo di critica e pubblico riscosso da Portal, il genere dei puzzle game in prima persona ha vissuto una seconda gioventù, diventando oggetto di sperimentazione anche per i piccoli studi di sviluppo. Uno di questi, Toxic Games, è riuscito a catturare l'attenzione con Q.U.B.E., originale rompicapo basato sulla fisica in cui bisogna manipolare una serie di cubi, ognuno contraddistinto da un colore che ne segnala una specifica funzione.

La Director's Cut, disponibile sul PlayStation Store a 2,99 euro (anziché 9,99 euro, per un risparmio del 70%), ha poi aggiunto un comparto narrativo a fare da sfondo alla vicenda, rendendo l'intera avventura ancora più intrigante da affrontare. Un acquisto da consigliare a tutti i giocatori che apprezzano il genere, magari con l'idea di recuperare anche il sequel uscito proprio di recente.

Wheels of Aurelia (2,99 euro)

Wheels of Aurelia si è presentato come una fiction interattiva con dinamiche da racing game arcade, un gioco narrativo ispirato ai "road movie" che si svolge nei ruggenti anni '70 italiani: in questo contesto ci viene raccontata la storia di Lella, una donna irrequieta alla guida sulla via Aurelia, la strada che fiancheggia la costa tirrenica. Anche se ogni singola partita dura all'incirca quindici minuti, la presenza di sedici finali differenti assicura un alto grado di rigiocabilità, incentivando a sperimentare con le diverse scelte tra una run e l'altra.

È raro vedere un videogioco in grado di rappresentare un certo periodo storico del nostro paese, e in effetti Wheels of Aurelia riesce a rievocare in modo abbastanza convincente i famosi Anni di piombo, andando a pescare dalle pellicole e dai fumetti di quell'epoca. Se volete togliervi la curiosità di giocarlo, i Saldi di Pasqua proposti sul PlayStation Store vi danno l'opportunità di recuperarlo a soli 2,99 euro invece di 9,99 euro.

Beyond Eyes (2,99 euro)

Beyond Eyes racconta la storia di Rae, una ragazzina rimasta cieca a seguito di un incidente, in grado però di sfruttare gli altri sensi per visualizzare il mondo circostante. Il tempo passa, Rae è seduta in giardino e a un certo punto sente miagolare: un gatto arancione le si avvicina, sancendo la nascita di un'amicizia. Un giorno, però, il micino sparisce improvvisamente, spingendo la giovane protagonista ad avventurarsi oltre i recinti del giardino per mettersi alla ricerca dell'amico felino. Beyond Eyes è un'avventura breve (la durata si attesta sulle due ore scarse) ma intensa, capace di lasciare una forte impronta emotiva, che fa da corredo a meccaniche di gioco orientate tutte in funzione della narrazione.

Se il prezzo pieno di 12,99 euro poteva trattenervi dall'acquisto a causa della ridotta longevità, grazie ai Saldi di Pasqua non ci sono più scuse: il gioco, infatti, è presente sul PlayStation Store a soli 2,99 euro.