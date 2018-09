PlayStation Store: 10 giochi PS4 a meno di 5 euro, consigli per gli acquisti

Settembre all'insegna degli sconti sul PlayStation Store: dopo aver proposto giochi a meno di 10 euro, lo store online di Sony Interactive Entertainment rilancia con la promozione "Giochi a Meno di 5€", categoria che include tantissimi giochi per PlayStation 4 suddivise tra produzioni indipendenti e giochi AA e AAA. Ne abbiamo selezionati dieci particolarmente appetibili, se avete altri suggerimenti utili potete scrivere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Aspettiamo le vostre segnalazioni!

Life is Strange Season Pass (2.99 euro)

A fine settembre uscirà Life is Strange 2 e sebbene i due titoli non siano direttamente collegati, l'idea di un ripasso generale potrebbe non essere così cattiva, in particolar modo per coloro che si avvicinano per la prima volta all'universo di LIS. Il Season Pass di Life is Strange darà accesso agli episodi 2, 3, 4 e 5, disponibili in bundle a poco meno di tre euro, un vero affare per completare la stagione, considerando che il primo episodio è ancora disponibile per il download gratuito.

Oddworld New n Tasty (4.99 euro)

Il remake del primo Oddworld è in vendita ad un prezzo piccolo piccolo, in versione Cross-Buy compatibile con PlayStation 4, PlayStation Vita e PlayStation 3. L'edizione qui segnalata è quella standard priva di contenuti aggiuntivi, con venti centesimi in più (5.19 euro) è possibile acquistare la Complete Edition che include la missione aggiunta Alf's Escape, il costume Scrub Abe e due temi per PS4.

Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour (4.99 euro)

L'edizione definitiva di Duke Nukem 3D! Questa riedizione include tutti i contenuti del gioco originale oltre all'inedito capitolo 5, una nuova arma (l'inceneritore), un nuovo doppiaggio a opera di Jon St. John e nuovi brani per la colonna sonora, oltre ad un comparto tecnico migliorato, pur mantenendo inalterato il feeling di Duke Nukem 3D. Per gli appassionati di FPS retrò si tratta senza dubbio di un titolo imperdibile...

The Bard's Tale Remastered and Resnarkled (3.99 euro)

Il GDR The Bard's Tale torna in versione rimasterizzata mantenendo inalterata la magia e il fascino del gioco originale presentando un comparto grafico migliorato, nuove musiche, un doppiaggio effettuato da doppiatori professionisti (tra cui Cary Elwes e Tony Jay) e oltre 150 oggetti esclusivi tra cui armi, manufatti, bottini e armature.

The King of Fighters '97 Global Match (4.99 euro)

The King of Fighters '97 è tornato! Uno dei più famosi picchiaduro 2D di casa SNK riproposto con nuove caratteristiche, come un roster espanso (35 personaggi, tra cui sei lottatori provenienti dal porting per Neo Geo disponibili sin da subito), il supporto per il multiplayer online, gli stili di combattimento Avanzato ed Extra, una nuova galleria con artwork inediti e la possibilità di personalizzare la colonna sonora. Non vi basta? C'è anche il supporto Cross-Buy con PlayStation Vita, tutto a meno di 5 euro...

Joe Dever's Lone Wolf Console Edition (4.99 euro)

Basato sull'omonimo librogame pubblicato nel 1980 che ha reso celebre il compianto Joe Dever, Lone Wolf si presenta come un'avventura fantasy con una trama matura ricca di sfumature, un sistema di combattimento ben bilanciato e un design decisamente ben riuscito, con illustrazione e fondali disegnati a mano. La Console Edition di Joe Dever's Lone Wold include tutti e quattro gli episodi, proponendo quindi la versione più completa del gioco.

Metal Slug Anthology (4.99 euro)

Il pacchetto definitivo per i fan di Metal Slug! Include l'originale Metal Slug del 1996, il sequel Metal Slug 2 e la versione espansa Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5 e Metal Slug 6, per un totale di ben sette diversi giochi. Peccato per l'assenza di Metal Slug 7, il più recente capitolo della serie, che avrebbe reso la raccolta ancora più completa.

Hitman GO e Lara Croft GO (2.99 euro l'uno)

Hitman GO e Lara Croft GO sono due giochi di strategia con protagonisti rispettivamente l'Agente 47 e l'intrepida Lara Croft, entrambi di ritorno sui nostri schermi con Hitman 2 (13 novembre) e Shadow of the Tomb Raider (14 settembre). Se cercate un modo per passare il tempo in attesa dei due titoli citati, i giochi della serie "GO" sono senza dubbio una buona scelta, certamente richiedono pazienza e strategia per essere affrontati al meglio... per molti, ma non per tutti. Da segnalare la presenza del supporto Cross-Platform con PlayStation Vita sia per Hitman GO che per Lara Croft GO.

Super Meat Boy (4.99 euro)

Super Meat Boy non è un titolo recentissimo (uscito nel 2010, è arrivato su PlayStation 4 nel 2015) tuttavia è ancora oggi un gioco decisamente interessante, un platform hardcore duro e puro che ci metterà nei panni di un cubetto di carne intento ad affrontare centinaia di livelli evitando nemici, burroni, lame rotanti tanti altri ostacoli per salvare la damigella in pericolo... il Dark Souls dei platform 2D, un valido allenamento in attesa di Super Meat Boy Forever! Anche in questo caso viene confermato il supporto Cross-Buy con la versione per PlayStation Vita.

The Last Blade II (4.99 euro)

Ancora oggi considerato uno dei migliori picchiaduro all'arma bianca di tutti i tempi, The Last Blade II torna su PlayStation 4 con una versione che include numerose migliorie, come un roster aggiornato con l'aggiunta di sei personaggi (per un totale di 18 lottatori), un sistema di controllo ottimizzato per il DualShock 4 e la presenza di numerose tecnichd speciali come la Hidden Secret Slash, la Super Secret Slash e l'Enigma Frenzy Attack. Come molti altri titoli targati SNK, anche in questo caso il gioco supporta il Cross-Play ed è dunque compatibile sia con PlayStation 4 che con PlayStation Vita.