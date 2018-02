PlayStation Store: 10 giochi PS4 a meno di cinque euro

Con l'arrivo dei nuovi saldi, il PlayStation Store propone una nutrita selezione di giochi in sconto sotto i 5 euro, andando a pescare soprattutto fra le piccole produzioni e i titoli indipendenti. Noi abbiamo deciso di selezionarne 10, cercando di mettere in evidenza le offerte migliori e le proposte più attraenti, spaziando fra i vari generi e le diverse tipologie di esperienze. Con una spesa molto contenuta si potranno recuperare diversi titoli degni di nota: vediamone alcuni.

Hotline Miami Collection (4,99 euro)

Un gameplay brutale, uno stile visivo psichedelico, una colonna sonora che trasuda anni ‘80, personaggi eccentrici, dialoghi surreali e situazioni impossibili. Di certo a Hotline Miami non mancano gli ingredienti delle migliori produzioni indie: un gioco che ha rappresentato una rinascita per il genere dei top-down shooter e degli action game con visuale dall'alto. Se non avete mai provato la creazione di Dennaton Games, sul PlayStation Store è possibile recuperare Hotline Miami Collection a soli 4,99 euro, assicurandosi i primi due capitoli della serie con un risparmio complessivo del 75%.

Qualora vogliate acquistarli separatamente, invece, il primo Hotline Miami è disponibile a 2,99 euro (anziché 9,99 euro) mentre Hotline Miami 2 può essere comprato a 3,99 euro (invece di 14,99 euro). Ottime notizie anche per i possessori della console portatile Sony: entrambi i titoli supportano il Cross-Buy, permettendo con un singolo acquisto di ottenere le versioni PlayStation 4, PlayStation Vita e PlayStation 3. Considerando il grado di sfida, la rigiocabilità dei livelli, la rincorsa ai punteggi più alti e la libertà di approccio concessa nel corso delle missioni, entrambi i prodotti riusciranno ad offrire una longevità piuttosto generosa.

Super Meat Boy (3,99 euro)

Quando si parla di giochi indipendenti, è davvero impossibile non menzionare Super Meat Boy. I platform 2D hanno ricevuto numerose rivisitazioni nel corso degli anni, soprattutto nell'ambito delle piccole produzioni, ma nessuno era riuscito a perfezionare la formula del wall jumping come il gioco di Edmund McMillen e Tommy Refenes. Un concentrato di sfide all'ultimo salto che può vantare una delle curve di apprendimento più convincenti di sempre, merito di un level design realizzato con la massima cura.

Saltellando tra le pareti, attraversando caverne pericolanti e scavalcando mari di trappole letali, il tempismo e la memorizzazione dei livelli giocheranno un ruolo fondamentale nel corso della progressione, in un misto di gratificazione e disfatta che finirà solo per accarezzare la frustrazione, senza mai spingere allo sconforto o all'idea di abbandonare l'impresa. Un gioco difficile in cui inevitabilmente si finirà per morire molte volte, ma con la costante consapevolezza di potercela fare con il prossimo tentativo. Approfittando dei saldi, Super Meat Boy può essere acquistato a 3,99 euro (anziché 15,99) assicurandosi in un solo colpo le versioni PlayStation 4 e PlayStation Vita grazie al Cross-Buy.

The Flame in the Flood: Complete Edition (4,99 euro)

Se avete apprezzato Don't Starve, in The Flame in the Flood troverete le premesse di un survival game altrettanto interessante. Realizzato da un team composto da ex sviluppatori di BioShock, Halo e Guitar Hero, il titolo ci vedrà vestire i panni di Scott, una giovane ragazza impegnata in un viaggio di sopravvivenza e ostilità in compagnia del proprio cane Aesop. L'avventura è ambientata in America, in un futuro non meglio precisato nel quale un alluvione ha ingrossato i fiumi e allagato la maggior parte delle terre emerse, costringendo i superstiti a una strenua lotta contro le natura selvaggia e le varie minacce ambientali.

Parlando delle meccaniche di gioco vere e proprie, ritroviamo i tipici ingredienti del crafting, dell'esplorazione e del razionamento delle risorse, con l'obiettivo di rimanere in vita il più a lungo possibile mentre si attraversa il grande fiume a bordo della propria zattera. La prima parte dell'avventura riesce a regalare un buon grado di coinvolgimento e un'ottima atmosfera, cedendo un po' il passo alla ripetizione nel corso delle ore successive. Se volevate recuperare il titolo durante i saldi, la versione PlayStation 4 di The Flame in the Flood: Complete Edition può essere acquistata a 4,99 euro invece di 14,99 euro (questa edizione include la colonna sonora originale e il commento degli sviluppatori).

Another World: 20th Anniversry Edition (2,99 euro)

Il genere dei cinematic platformer ha saputo regalarci perle come Oddworld: Abe's Oddysee, Limbo e il recente Inside, prendendo in prestito la visuale 2D dei platform classici per imbastire avventure dalle meccaniche originali e di grande atmosfera.

Oltre al primo, celebre capitolo di Prince of Persia, Another World di Eric Chahi può considerarsi uno dei principali pionieri di questo sottogenere, un autentico cult che al giorno d'oggi continua a lasciarsi giocare con molto piacere da nostalgici e neofiti. Grazie alla 20th Anniversary Edition, il remaster pensato per celebrare il ventesimo anniversario del gioco, fan di vecchia data e nuove leve possono recuperare il capolavoro di Eric Chahi nella sua edizione migliore, con la possibilità di passare dalla grafica rimasterizzata in alta definizione a quella originale, senza dimenticare la magnifica colonna sonora ad accompagnare l'avventura di Lester Knight Chaykin. Approfittando dello sconto disponibile sul PlayStation Store, Another World: 20th Anniversary Edition può essere acquistato a soli 2,99 euro (invece di 7,99 euro) nelle sue versioni PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita, sfruttando anche in questo caso tutti i vantaggi del Cross-Buy.

Oxenfree (4,99 euro)

Passando alle avventure più classiche, l'attenzione non può che ricadere su Oxenfree, senz'altro uno dei migliori giochi story driven disponibili tra i nuovi sconti sotto i 5 euro del PlayStation Store. Il titolo si presenta come un'avventura grafica che basa gran parte del suo gameplay sui dialoghi e sul rapporto tra i vari personaggi: la storia narra di cinque ragazzi che organizzano una gita serale sulla spiaggia, venendo a conoscenza dei fenomeni sovrannaturali che avvolgono il luogo, un misterioso segreto destinato a cambiare per sempre le loro vite.

Le atmosfere surreali e la giovane età dei protagonisti portano alla mente Stranger Things, per quello che si presenta come un teen-thriller interattivo ispirato agli anni ‘80 e alle avventure TellTale, con una certa enfasi riposta sulle scelte del giocatore e sulla centralità del racconto. Un'esperienza molto coinvolgente che purtroppo deve scontrarsi, nel nostro caso, con la mancanza dell'italiano: il gioco è infatti doppiato e sottotitolato solo in inglese. Considerando che il gioco si basa in gran parte sui dialoghi, per goderselo sarà comunque necessaria una conoscenza basilare della lingua di Albione. Ad ogni modo, Oxenfree può essere acquistato su PS4 con una spesa di 4,99 euro, risparmiando 15 euro sul prezzo di listino.

Rise & Shine (4,99 euro)

Passando a qualcosa di spiccatamente arcade, con Rise & Shine potrete concedervi qualche ora di puro gameplay a base di shooting e puzzle solving. Stiamo parlando di uno sparatutto 2D a scorrimento laterale, un gioco dallo stile grafico molto accattivante che alle prime occhiate potrebbe ricordare Metal Slug. Grazie ai componenti aggiuntivi di Shine, l'arma impugnata dal nostro personaggio, sarà inoltre possibile risolvere una serie di enigmi ambientali tra una sparatoria e l'altra, confrontandosi con una formula di gioco "pensa e spara" che vede l'alternanza di fasi shooter, platform, bullet hell e puzzle.

Insomma, a Rise & Shine la varietà e le buone intuizioni di gameplay non mancano, peccato solo che il titolo finisca per farsi limitare da una longevità non proprio brillante: una volta completata l'avventura nel giro di qualche ora, infatti, non si avranno particolari stimoli nel rigiocare l'avventura, complice l'assenza di contenuti extra o di sfide aggiuntive in grado di valorizzare la curva d'apprendimento. Approfittando degli sconti proposti sul PlayStation Store, però, Rise & Shine può essere recuperato al costo invitante di 4,99 euro, una cifra che vale assolutamente il prezzo del biglietto.

Virginia (2,99 euro)

Virginia potrebbe considerarsi l'equivalente videoludico del cinema muto, una suggestiva avventura story driven che si avvale esclusivamente della potenza delle immagini e degli spazi concessi al giocatore. Riprendendo lo storytelling sperimentale di Gravity Bone e Thirty Flights of Loving, Virginia si propone come un thriller in prima persona ispirato a Twin Peaks e X-Files, un'avventura priva di dialoghi in cui il giocatore sarà libero di esplorare i vari scenari alla ricerca di indizi e rivelazioni con cui ricostruire l'evolversi della vicenda.

Ambientato in una cittadina che sembra nascondere un inquietante segreto, Virginia ci vedrà vestire i panni di Anne Tarver, giovane agente dell'FBI incaricata di indagare sulla misteriosa scomparsa di un bambino. Data la sua breve durata e l'assenza di meccaniche tradizionali, però, Virginia rimane un'esperienza di gioco molto particolare che potrebbe non incontrare il gusto di tutti gli utenti. Approfittando dell'ottimo sconto proposto sullo Store PlayStation, tuttavia, consigliamo a chiunque di concedersi quantomeno un tentativo: la versione PlayStation 4 può essere acquistata infatti a soli 2,99 euro (invece di 9,99 euro), con la possibilità di optare per l'Edizione Speciale a 3,99 euro (versione che include la colonna sonora ufficiale).

Crypt of the NecroDancer (4,99 euro)

Se cercate qualcosa di originale e dal gameplay robusto, magari con un livello di sfida sopra la media e una colonna sonora d'eccezione, allora il consiglio non può che ricadere su Crypt of the NecroDancer. Il titolo si presenta come una via di mezzo tra un rhythm game e un dungeon crawler roguelike, una folle avventura ambientata nei sotterranei in cui bisognerà muoversi a ritmo di musica, assicurandosi di prendere a mazzate in nemici seguendo il flusso delle battute.

Grazie al suo sistema di controllo immediato e all'ottimo punto d'incontro fra strategia e dinamismo, il titolo riesce a prestarsi perfettamente sia per le partite mordi e fuggi che per le sessioni più profonde e impegnative, merito di un livello di difficoltà mediamente cattivo e severo, senza dimenticare la possibilità di personalizzare le proprie playlist tra una partita e l'altra. Se può intrigarvi l'idea di giocarlo su PlayStation Vita, inoltre, sappiate che Crypt of the NecroDancer supporta a sua volta il Cross-Buy: il titolo può essere acquistato in sconto a 4,99 euro (invece di 15,99 euro), ottenendo in un solo colpo sia la versione PlayStation 4 che quella destinata alla console portatile Sony. Siete pronti a vedervela con draghi danzanti e scheletri ballerini?

The Swapper (3,99 euro)

The Swapper non è soltanto il titolo di questo brillante puzzle platformer sci-fi, ma anche il nome del dispositivo con cui potrete clonare fino a quattro copie di voi stessi, trasferendo eventualmente la vostra coscienza in una di esse. Così sarete in grado di risolvere gli enigmi ambientali proposti fra un'area e l'altra, ma ad un costo notevole: spesso dovrete sacrificare i cloni, costringendoli a un triste destino nei desolati vuoti dello spazio.

Meccaniche di gioco e dilemmi morali si intrecciano in un'avventura fantascientifica dai toni introspettivi e profondi, alla scoperta di una misteriosa intelligenza aliena incastonata nella roccia. Se The Swapper può considerarsi un'esperienza molto ispirata sul piano artistico, atmosferico e narrativo, altrettanto può dirsi per il design degli enigmi e dei livelli, con puzzle piuttosto impegnativi e stimolanti che metteranno a dura prova la vostra materia grigia senza mai scadere in soluzioni troppo astruse. Considerando che il titolo viene proposto sul PlayStation Store a soli 3,99 euro (invece di 14,99 euro) con il supporto Cross-Buy alle versioni PS4, PS3 e PS Vita, vi consigliamo caldamente di recuperare The Swapper nel caso ve lo siate lasciato sfuggire nelle occasioni passate.

Serial Cleaner (4,99 euro)

Dopo il successo di critica e pubblico riscosso da Hotline Miami, era lecito aspettarsi l'arrivo di nuove produzioni che pescassero a piene mani dal suo concept. Tra queste, Serial Cleaner è quella che è riuscita a ritagliarsi un posto particolare grazie alla genialità delle sue premesse. Le meccaniche di gioco e l'impostazione del gameplay rimangono grossomodo le stesse, ma con una sostanziale differenza di fondo: questa volta non vestiremo i panni del killer, bensì quelli di un addetto delle pulizie della mafia con il compito di ripulire la scena del crimine.

Il nostro obiettivo sarà quello di intrufolarci nei luoghi in cui è avvenuto il massacro, così da rimuovere il sangue, nascondere i cadaveri e occultare ogni prova che possa inchiodare i nostri datori di lavoro. In tutto questo, naturalmente, le forze dell'ordine cercheranno di metterci i bastoni tra le ruote, costringendoci in diverse occasioni a un approccio furtivo e discreto. Se avete apprezzato Hotline Miami e volete recuperare qualcosa di simile dotato di una certa originalità, Serial Cleaner rimane una delle migliori opzioni presenti su PlayStation 4: grazie agli sconti potrete rimedialo sul PlayStation Store a 4,99 euro invece di 14,99, con un risparmio complessivo del 66%.