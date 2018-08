PlayStation Store: 10 giochi PS4 a meno di dieci euro

Siete appena rientrati dalle vacanze estive ma ancora qualche giorno vi separa dal rientro a scuola o al lavoro.... qualche miglior occasione quindi per dedicarsi ai videogiochi? Sul PlayStation Store sono attivi i nuovi sconti con tanti giochi per PlayStation 4 a meno di 10 euro: ne abbiamo selezionati dieci particolarmente appetibili, da Battlefield 1 a Yakuza Kiwami, passando per Titanfall 2, DOOM, Dark Souls II Scholar of the First Sin e Alien Isolation, solamente per citarne alcuni. Di seguito, le nostre scelte. Nota Bene: determinate promozioni potrebbero durare meno di altre in base a precise scelte del publisher, al momento della lettura quindi alcune offerte potrebbero essere terminate.

Battlefield 1 Revolution(9.99 euro)

Super prezzo per uno dei migliori episodi della serie sparatutto targata DICE, qui proposto nella ricca Revolution Edition che include il gioco completo, quattro espansioni multiplayer (They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides, Apocalypse) e il DLC Barone Rosso, Lawrence d'Arabia e Hellfighter.

Per dieci euro sarà dunque possibile portarsi a casa non solo Battlefield 1 ma anche tutti i principali contenuti aggiuntivi pubblicati, sicuramente un buon passatempo in attesa di Battlefield V, in arrivo a metà ottobre.

Yakuza Kiwami (9.99 euro)

Yakuza Kiwami 2 è ora disponibile nei negozi europei, ma per tutti coloro che hanno voglia di (ri)scoprire la saga di Yakuza dal primo capitolo, ecco l'occasione giusta. Yakuza Kiwami è un remake del capostipite della saga, uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2005 e qui riproposto con grafica HD e un sistema di controllo adattato per il DualShock 4.

Purtroppo Yakuza Kiwami non include contenuti bonus di alcun, tuttavia si tratta di un titolo decisamente valido e il cui acquisto è caldamente consigliato a tutti gli appassionati della serie ideata da Toshihiro Nagoshi.

DOOM (9.99 euro)

Acclamato dalla critica come uno dei migliori reboot degli ultimi anni, DOOM (ri)porta sui nostri schermi la frenesia dello sparatutto targato ID Software. L'acquisto del gioco permette di accedere anche a tutti i DLC Premium (Unto The Evil, Hell Followed, Bloodfall) e ai contenuti extra aggiunti negli anni come la Modalità Arcade, mappe e armi extra.

In attesa di DOOM Eternal potrebbe essere una buona idea mettere le mani su questo shooter, consigliato sia a coloro che non conoscono bene la serie sia a chi si ciba di pane e DOOM sin dagli anni '90.

Overcooked: Gourmet Edition (6.99 euro)

Appassionati di cucina e di giochi multiplayer, fermatevi a leggere perchè Overcooked è il gioco giusto per voi. Un titolo arcade pensato per dare il meglio se giocato con un massimo di altri tre amici, Overcooked vi mette nei panni di un gruppo di chef impegnati a preparare, cucinare e servire gustose pietanze. Riuscirete ad accontentare anche i clienti più esigenti?

La Gourmet Edition include anche il DLC The Last Morsel con sei campagne inedite, nuove cucine, chef aggiuntivi e un veicolo. Se la cucina è uno dei vostri hobby, non potete perdervi Overcooked, ora proposto ad un prezzo davvero contenuto.

Dark Souls II Scholar of the First Sin (9.99 euro)

Avete acquistato Dark Souls Remastered, vi siete innamorati della saga ideata da Miyazaki e volete proseguire il vostro cammino nel mondo di Dark Souls? Allora questa è l'occasione giusta per voi. Dark Souls II Scholar of the First Sin include tutti i contenuti del secondo capitolo della saga, oltre a una serie di nuove aggiunte e migliorie al gameplay e al comparto tecnico.

Per dieci euro è possibile acquistare uno dei giochi più popolari degli ultimi anni, un vero e proprio titolo di culto per gli amanti del genere e dei giochi estremamente difficili...

Titanfall 2 (9.99 euro)

Prezzo ridotto anche per Titanfall 2, lo sparatutto di Respawn Entertainment pubblicato nel 2016 e accolto positivamente da pubblico e critica, anche se purtroppo non baciato dal successo commerciale. Per coloro che cercano uno shooter in prima persona veloce e frenetico, Titanfall 2 è senza dubbio un gioco altamente consigliato.

L'edizione in vendita è quella Standard, priva di contenuti aggiuntivi, allo stesso prezzo è però possibile acquistare l'aggiornamento alla Deluxe Edition che include le varianti Prime per i Titan Ion e Scorch, i colori da guerra Excaibur cromati e le decorazioni Thunderbird, oltre alle colorazioni mimetiche Schegge Oceano e Quantum Oceano per armi, piloti e Titani.

Final Fantasy XV Pacchetto Regale

Il Pacchetto Regalo di Final Fantasy XV aggiunge tanti contenuti all'Action RPG di Tetsuya Nomura. Ideale per chi possiede la versione Standard del gioco, questo DLC include una nuova zona (Rovine di Insomnia), la visuale in soggettiva, Panoplia suprema (modalità di combattimento potenziata) il veicolo, Yacht regale, la Regalia Type-D e nuovi Trofei.

Attenzione, il Pacchetto Regale non include Final Fantasy XV ma solamente i contenuti aggiuntivi della Royal Edition ed è dunque acquistabile solamente da coloro che già possiedono una qualsiasi altra versione del gioco base.

Resident Evil Deluxe Origins Bundle (9.99 euro)

Due giochi a meno di dieci euro! Questo pacchetto include Resident Evil HD e Resident Evil Zero Remaster, quest'ultimo arricchito dalla presenza di otto costumi aggiuntivi e della modalità Wesker.

Un bundle perfetto per scoprire le origini di Resident Evil, sul PlayStation Store è possibile acquistare allo stesso prezzo anche Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 e Resident Evil Revelations.

Alien Isolation (9.99 euro)

Non è un titolo recentissimo (è stato pubblicato nel 2014) ma è ancora oggi uno dei giochi horror più popolari e amati dai possessori di PlayStation 4.

Alien Isolation viene venduto al prezzo di 9.99 euro, cifra decisamente interessante per provare con mano il gioco con protagonista Amanda, figlia Ellen Riplay, chiamata ad affrontare una lunga e impegnativa battaglia per scoprire tutti i retroscena relativi alla scomparsa della madre.

Thimbleweed Park (9.99 euro)

Un'avventura grafica che ricorda i vecchi classici LucasArts degli anni '80 e '90, non a caso, considerando che si tratta del più recente progetto di Ron Gilbert e Gary Winnick, autori di Maniac Mansion e Monkey Island.

Thimbleweed Park è un'avventura punta e clicca 2D che vi garantirà ore di divertimento e tantissime risate grazie anche all'adattamento italiano curato da Fabio "Kenobit" Bortolotti.