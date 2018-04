PlayStation Store: 10 giochi PS4 a meno di dieci euro per Pasqua

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Fino al 12 aprile andranno avanti i Saldi di Pasqua sul PlayStation Store, con centinaia di giochi in offerta. Tra questi, ne abbiamo selezionati dieci proposti a meno di dieci euro l'uno, una fascia di prezzo piuttosto popolosa, che vi permetterà di acquistare titoli come DOOM, Assassin's Creed Chronicles, Broforce e Darksiders II Deathinitive Edition, solamente per citarne alcuni. Di seguito, le offerte più interessanti attualmente in corso.

Assassin's Creed Chronicles Trilogy (6.99 euro)

La trilogia di Assassin's Creed Chronicles è in vendita a 6.99 euro e include i tre episodi della serie ambientati in Cina, India e Russia: tre giochi a meno di sette euro, un bel risparmio considerando il costo di listino pari a 24.99 euro, i singoli capitoli inoltre sono in vendita anche singolarmente al prezzo di 3.99 euro ciascuno.

Pur non trattandosi di tre capolavori assoluto, Assassin's Creed Chronicles Trilogy conquisterà sicuramente i fan della serie Ubisoft e tutti gli appassionati di giochi d'azione 2.5D a scorrimento.

Broforce (4.99 euro)

Taglio di prezzo anche per questo gioco d'azione 2D in ispirato ai film action degli anni '80 e ai classici run and gun come Contra. Broforce si distingue non solo per uno stile grafico in Pixel Art ma anche per un gameplay veloce e frenetico, con pieno supporto per la co-op fino a un massimo di quattro giocatori.

Decine di personaggi, centinaia di power-up, distruzione totale, questi gli elementi alla base di Broforce, un titolo imperdibile a questo prezzo.

Valiant Hearts The Great War (3.99 euro)

Valiant Hearts The Great War è una produzione "minore" del vasto catalogo Ubisoft, un'avventura ambientata in un mondo dilaniato dalla guerra, che ci porterà a vivere l'amore sofferto di quattro persone il cui destino sembra intrecciato e legato a doppio filo.

Il gioco si presenta come un'avventura 2D dallo stile grafico accattivante, con un gameplay che unisce azione, puzzle ed esplorazione. Non certo il titolo giusto se desiderate solamente "staccare la spina" dopo una dura giornata di studio o di lavoro, ma se riuscirete a farvi conquistare da Valiant Hearts non resterete certamente delusi...

Outlast (4.99 euro)

Uno dei survival horror più interessanti degli ultimi anni, Outlast mette il giocatore nei panni del giornalista Miles Upshur, spinto a indagare su un caso scottante all'interno di un manicomio abbandonato nel Colorado. La struttura in questione è stata recentemente occupata dalla perfida Murkoff Corporation e utilizzata per esperimenti terrificanti al confine tra natura, religione e scienza.

Da segnalare anche la possibilità di acquistare il DLC Whistleblower al prezzo di 1.99 euro, che vi permetterà di vivere la storia da un punto di vista differente, ovvero da quello di Waylon Park, ingegnere della Murkoff che invitò per primo (in formato anonima) Miles e altri giornalisti a indagare sugli orrori del manicomio criminale di Mount Massive.

Darksiders Warmastered Edition e Darksiders 2 (6.99/7.99 euro)

In attesa di Darksiders III (in arrivo nel 2018) potrebbe essere una buona idea quella di recuperare i primi due episodi della serie, ora in vendita a prezzo ridotto. Darksiders Warmastered Edition (6.99 euro) vi permetterà di rivivere l'avventura di Guerra, il primo dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse, in una storia di vendetta e rivalsa.

Darksiders II Deathinitive Edition racconta invece la storia di Morte, il più temuto dei Cavalieri, impegnato in una lunga lotta per riscattare il nome del fratello. Questa riedizione include anche tutti DLC usciti per la versione originale, tra cui i pacchetti Maker Armor Set, The Abyssal Forge, Angel of Death, Shadow of Death, Mortis Pack, Fletcher's Crow Hammer, Mace Maximus e Argul's Tomb.

(7.99 euro)

Realizzata per festeggiare il ventesimo anniversario di Duke Nukem 3D, questa edizione del celebre sparatutto offre tutti i contenuti del gioco originale con l'avventura di un nuovo episodio inedito (Capitolo 5) con tanto di nuova colonna sonora e un nuova arma (inceneritore), doppiaggio inedito con registrazioni esclusive dell'attore Jon St. John e un comparto tecnico migliorato, pur mantenendosi fedele al primo storico Duke Nukem 3D del 1996.

Un gustoso antipasto in attesa di vedere al cinema il nuovo film con protagonista il wrestler John Cena nei panni del Duca.

Deus Ex Mankind Divided (7.49 euro)

Accolto positivamente dalla stampa internazionale ma purtroppo non baciato dal successo commerciale, Deus Ex Mankind Divided è il sequel di Deus Ex Human Revolution: torniamo a vestire i panni di Adam Jensen, agente dell'antiterrorismo impegnato a sventare una cospirazione internazionale che sta mettendo in ginocchio l'intero universo.

Ambientato nel 2029, Mankind Divided presenta atmosfere Sci-Fi e Cyberpunk che conquisteranno gli amanti del genere, oltre a una trama ben curata e un gameplay forse non troppo originale ma certamente funzionale al contesto. Per meno di 8 euro, sicuramente un acquisto da prendere in seria considerazione.

Song of the Deep (3.99 euro)

Sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da GameTrust (etichetta di publishing del gruppo GameStop), Song of the Deep è un Metroidvania ambientato nelle profondità dell'oceano, che mette il giocatore nei panni di una giovane ragazza alla ricerca del padre scomparso.

Esplora l'oceano e sfida i pericoli del mare in un'avventura che mischia sapientemente esplorazione, risoluzione di enigmi e fasi d'azione in stile run and gun.

DOOM (9.99 euro)

Questa settimana Bethesda ha pubblicato la patch 4K per DOOM, quale miglior occasione dunque per acquistare lo sparatutto ID Software, ora in vendita a prezzo scontato?

Per 9.99 euro sarà possibile portarsi a casa l'acclamato reboot di uno degli FPS più famosi e amati di tutti i tempi, con tutti DLC multiplayer (Unto the Evil, Hell Followed e Bloodfall) già inclusi e liberamente accessibili senza limitazioni e l'aggiunta della modalità Arcade. Il padre degli sparatutto in prima persona è tornato per restare, DOOM è uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni, ora venduto ad un prezzo accessibile a tutti.

Tomb Raider Definitive Edition (5.99 euro)

In attesa di Shadow of the Tomb Raider (in arrivo il 14 settembre) potrebbe essere una buona idea quella di (ri)scoprire le origini di Lara Croft giocando con il reboot del 2013, che ha dato il via alla nuova trilogia che terminerà il prossimo autunno con il nuovo capitolo della saga.

Rispetto all'edizione originale, questa Definitive Edition del gioco Square-Enix presenta un comparto tecnico migliorato, un sistema di controllo rivisitato, un miglior bilanciamento del gameplay e tutti i DLC usciti già inclusi nel pacchetto, per vivere l'esperienza completa di Tomb Raider.