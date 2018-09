PlayStation Store: 10 giochi PS4 a meno di venti euro

E' in corso in queste ore la promozione Giochi a Meno di 20 euro sul PlayStation Store, la quale propone tanti titoli per PlayStation 4 a prezzi estremamente ridotti. Tra i tanti, ne abbiamo selezionati dieci particolarmente meritevoli, del calibro di L.A. Noire, Project CARS Game of the Year Edition, Tales of Berseria e The Surge, solamente per citarne alcuni. Trovate la lista completa di seguito, come sempre aspettiamo i vostri consigli e suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

SUPERHOT VR (17.99 euro anzichè 24.99 euro)

SUPERHOT è uno degli sparatutto più acclamati degli ultimi anni e la versione per PlayStation VR trasporta la frenesia del gioco originale in un mondo in Realtà Virtuale pronto a stupirvi. Un titolo decisamente particolare, esteticamente accattivante e dotato di un gameplay apparentemente semplice da padroneggiare ma in grado di regalare enormi soddisfazioni una volta approfondite determinate meccaniche legate al sistema di movimento.

L.A. Noire (19.99 euro anzichè 39.99 euro)

Uscito per la prima volta nel 2011, L.A. Noire è stato riproposto su PlayStation 4 lo scorso autunno con un comparto tecnico migliorato (1080p su PS4, 4K su PlayStation 4 Pro) e nuovi accorgimenti grafici. Per quanto riguarda i contenuti, questa riedizione include il gioco originale completo di tutti i DLC e di nuovi oggetti collezionabili e vestiti da detective sbloccabili nel corso dell'avventura. L.A. Noire è uno dei giochi Rockstar più intriganti degli ultimi anni, un titolo non perfetto ma che saprà regalare enormi soddisfazioni agli amanti delle atmosfere noir...

Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto (19.99 euro invece di 49.99 euro)

Un pacchetto decisamente completo per i fan del ninja Naruto: Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto include il gioco originale, il Season Pass che garantisce l'accesso a tre pacchetti di contenuti extra e la ricca espansione Road to Boruto, che permette di giocare nei panni del figlio di Naruto. Ultimo capitolo "regolare" della serie Naruto Ultimate Ninja Storm, il gioco si presenta come un picchiaduro non particolarmente rivoluzionario ma estremamente fedele ai canoni della serie animata e degli OAV, permettendo così a tutti i giocatori di vivere le emozioni del mondo di Naruto Shippuden.

Project CARS Game of the Year Edition (19.99 euro anzichè 49.99 euro)

L'edizione definitiva del simulatore di corse targato Slightly Mad Studios, la Game of the Year Edition di Project CARS include il gioco completo con 125 auto (50 in più rispetto all'edizione Standard), oltre 60 livree create dalla community, 4 circuiti (35 scenari, oltre 100 tracciati totali) e due contenuti esclusivi, il circuito Nurburgring Nordschleife + GP e due bolidi targati Pagani: Zonda Revolucion e Huayra BC.

Grand Theft Auto Trilogy (13.99 euro anzichè 34.99 euro)

Questo bundle ripropone in un solo pacchetto i porting delle versioni PlayStation 2 di GTA III, Grand Theft Auto San Andreas e GTA Vice City, usciti rispettivamente nel 2001, 2002 e 2004. Tre titoli che non hanno certo bisogno di presentazioni, da segnalare come non siano presenti contenuti extra rispetto alle versioni originali, a questo prezzo però si tratta di un download irresistibile per coloro che non siano ancora in possesso di questi classici targati Rockstar Games.

Tales of Berseria (19.99 euro anzichè 69.99 euro)

In attesa di Tales of Vesperia 10th Anniversary Edition e di Tales of Crestoria è ora possibile recuperare Tales of Berseria (il più recente episodio "regolare" della serie) a prezzo ridotto. Berseria mette il giocatore nei panni di Velvet, giovane ragazza assetata di vendetta dopo che la vita le ha tolto l'affetto di una persona cara, esplora il Regno di Midgand e combatti per scoprire la verità dietro la crudele vicenda che ha sconvolto la vita della protagonista. Non mancano missioni secondarie e minigiochi.

Pillars of Eternity Complete Edition (19.99 anzichè 49.99 euro)

L'edizione completa del premiato GDR di Paradox è ora in vendita a 19.99 euro, con uno sconto pari al 60% sul prezzo di listino. Il pacchetto include il gioco completo e l'espansione The White March Parte 1 e 2, per vivere nella maniera più completa possibile l'esperienza di Pillars of Eternity. Per gli appassionati del genere si tratta di un titolo estremamente valido e particolarmente consigliato, la versione per console può contare su una interfaccia ridisegnata e un sistema di controllo riprogettato.



The Surge (12.99 euro anzichè 39.99 euro)

The Surge 2 uscirà nel 2019 ma nel frattempo è possibile recuperare il primo episodio al prezzo di 13 euro. The Surge è un Soulslike in salsa Sci-Fi con robot impazziti e scienziati psicopatici pronti a tutto pur di controllare l'intero pianeta. L'edizione proposta è quella Standard con due equipaggiamenti esclusivi per PlayStation 4 (Creo PS04 Limited Rig e Cobalt Control Red) mentre i contenuti aggiuntivi come A Walk in the Park e il CREO Special Employee Kit non sono inclusi. Sul PlayStation Store è comunque possibile scaricare gratis i pacchetti Fire & Ice Weapon Pack e Cutting Edge Pack.

Shadow Warrior Collection (19.99 euro anzichè 59.99 euro)

Per gli amanti degli sparatutto "tamarri" questa collection è davvero gustosa. Il pacchetto include infatti Shadow Warrior e Shadow Warrior 2, proposti in versione completa con tutti i DLC (contenenti principalmente armi e armature extra). Il guerriero Shogun Lo Wang è tornato più arrabbiato e cattivo che mai, pronto a usare tutte le armi a sua disposizione per liberare il mondo dai demoni. Il secondo capitolo supporta anche la co-op online fino a quattro giocatori... caos assicurato!

Space Hulk Deathwing Enhanced Edition (19.99 euro anzichè 39.99 euro)

Space Hulk Deathwing torna in versione definitiva con una riedizione che include tanti contenuti extra rispetto al gioco originale, tra cui nuove missioni, la classe Cappellano con armi uniche, un rinnovato arsenale, nuovi nemici e un sistema di personalizzazione più profondo e completo. Space Hulk Deathwing Enhanced Edition supporta anche il multiplayer co-op fino a un massimo di quattro giocatori.