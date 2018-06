PlayStation Store: 10 giochi PS4 scontati fino al 60%

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

E' ora in corso sul PlayStation Store una nuova promozione (valida fino al 9 giugno) con decine di titoli per PlayStation 4 scontati fino al 60%. Ne abbiamo selezionati dieci particolarmente appetibili, proposti ad un prezzo decisamente contenuto, tra cui Mass Effect Andromeda, The Division, Dishonored La Collezione Completa e The Crew, solamente per citarne alcuni.

Mass Effect Andromeda Edizione Recluta Deluxe (9.99 euro)

Mass Effect Andromeda non ha riscosso purtroppo il successo commerciale sperato ma non per questo si tratta di un titolo da ignorare.

L'Action RPG di BioWare viene ora proposto ad un prezzo davvero contenuto, bastano 9.99 euro per acquistare l'Edizione Recluta Deluxe che include il gioco completo e i pacchetti Soldato Turian e Adepta Asari che includono i due personaggi in questione e una selezione di armi, potenziamenti, skin e oggetti da utilizzare in multiplayer.

Titanfall 2 & Battlefield 1 Bundle (24.99 euro)

Pacchetto decisamente interessante proposto al prezzo di 24.99 euro (con ulteriore sconto del 10% per gli abbonati PlayStation Plus), questo bundle include Titanfall 2 Ultimate Edition e Battlefield 1 Revolution.

Titanfall 2 Ultimate Edition include il gioco completo, i DLC Titan Prime Scorch e Ion, colori da guerra per sei Titani, skin mimetica e decorazoni deluxe, oltre al Jump Start Pack con tutti i titani e i sistemi tattici dei piloti sbloccati, 500 Token, elementi estetici e 10 Token Doppi XP. Battlefield 1 Revolution include il gioco completo e i DLC The Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse, oltre ai pacchetti Barone Rosso, Lawrence D'Arabia e Hellifghter.

Watch Dogs 2 (17.99 euro)

Secondo alcuni rumor, al prossimo E3 di Los Angeles Ubisoft potrebbe presentare Watch Dogs 3, quale miglior occasione dunque per acquistare il secondo episodio della saga?

In vendita con uno sconto del 74% rispetto al prezzo di listino, Watch Dogs 2 è un action adventure colorato e chiassoso, che mette il giocatore nei panni di Marcus, abile hacker che si è posto l'obiettivo di hackerare e annientare CTOS 2.0, sistema operativo utilizzato da una grande criminale per manipolare la mente degli abitanti di San Francisco (e non solo).

BioShock The Collection (17.99 euro)

Per poco meno di 20 euro (sconto ulteriore del 10% per gli abbonati PlayStation Plus) sarà possibile acquistare la collezione completa di BioShock che include BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite, oltre al DLC Il Meglio di Columba e il pacchetto Director's Commentary Imaginaging BioShock con il dietro le quinte e i commenti di Ken levine e Shawn Robertson.

Tom Clancy's Rainbow Six Bundle (29.99 euro)

Il bundle Ubisoft dedicato a Tom Clancy viene venduto con il 62% di sconto rispetto al prezzo di listino, il pacchetto include The Division e Rainbow Six Siege, entrambi proposti in versione Standard senza DLC o contenuti aggiuntivi di alcun tipo.

In ogni caso, si tratta di un buon acquisto considerando l'enorme mole di contenuti gratuiti pubblicati per i due giochi in questione, i quali godono anche di community attivissime.

Dishonored La Collezione Completa (29.99 euro)

Tre giochi per trenta euro: Dishonored La Collezione Completa contiene Dishonored Definitive Edition (con tutti i DLC inclusi), Dishonored 2 e Dishonored La Morte dell'Esterno, oltre al Pacchetto Assassino Imperiale per Dishonored 2, il quale include 2 Amuleti d'Osso (Fortuna del Duellante e Favore Dall'Oblio), il libro digitale Addio Karnaca, Antica Chitarra Serkoniana e 500 monete per fare acquisti al mercato nero.

The Crew Ultimate Edition (14.99 euro)

In attesa di The Crew 2 (in arrivo a fine giugno) Ubisoft propone il primo The Crew (in versione Ultimate) al prezzo di 14.99 euro, cifra decisamente ridotta che permetterà di acquistare The Crew, le espansioni Wild Run e Calling All Units e il Season Pass che include decine di nuove vetture e contenuti aggiuntivi per questo apprezzatissimo racing di stampo arcade.



The Surge Complete Edition (29.99 euro)

Focus Home Interactive e Deck13 sono attualmente al lavoro su The Surge 2, in arrivo nel 2019, c'è tempo dunque per recuperare il primo capitolo, ora in vendita in versione Complete a 29.99 euro, con uno sconto aggiuntivo del 5% per i membri PlayStation Plus.

Questa edizione include il gioco completo, l'espansione A Walk in the Park e i DLC Fire & Ice Weapon Pack, CREO Special Employee Kit, Cobalt Control Rod e CREO PS04 Limited Rig.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (34.99 euro)

Bastano 34.99 euro per acquistare La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, ora scontato del 50% rispetto al prezzo di listino. Un Action Adventure ambientato nella Terra di Mezzo, seguito ideale de L'Ombra di Mordor, una nuova battaglia contro l'Oscuro Signore Sauron e i suoi Spettri dell'Anello.

L'edizione proposta è quella Standard, priva quindi di DLC e contenuti aggiuntivi, tuttavia nel corso degli ultimi mesi sono stati pubblicati numerosi aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti per espandere il gioco base.

Injustice 2 (23.99 euro)

Il picchiaduro con i supereroi e i supercattivi del mondo DC Comics è in vendita a poco più di 20 euro. L'edizione proposta è quella Standard che non include purtroppo alcuni dei personaggi aggiuntivi più amati (come le Tartarughe Ninja), in ogni caso si tratta di una buona offerta per uno dei picchiaduro a incontri più apprezzati degli ultimi anni.