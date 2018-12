PlayStation Store: 2 giochi PS4 a 30 euro, consigli per gli acquisti

Torna sul PlayStation Store l'offerta 2x30 che permette di acquistare due giochi per PlayStation 4 al prezzo complessivo di 30 euro. La promozione è valida fino al 5 gennaio 2019, di seguito abbiamo selezionato cinque coppie di titoli particolarmente interessanti, da The Last of Us e Uncharted The Nathan Drake Collection a Bloodborne e Until Dawn, passando per Dragon Ball Xenoverse/One Piece Pirate Warriors 3 e Assassin's Creed 4 Black Flag/Uncharted 4 Fine di un Ladro. Come di consueto, lo spazio commenti è aperto alle vostre segnalazioni, aspettiamo pareri e consigli per gli acquisti.

The Last of Us Remastered & Uncharted The Nathan Drake Collection

Due giochi, anzi quattro, targati Naughty Dog. The Last of Us Remastered è la riedizione di un titolo che non ha certo bisogno di presentazioni, il cui sequel è uno di giochi PS4 più attesi del 2019 (e oltre). Questa edizione include oltre al gioco completo anche il DLC Left Behind dedicato a Ellie, commento dietro le quinte e un pacchetto con otto mappe multiplayer aggiuntive e un livello di difficoltà extra per la campagna.

Uncharted The Nathan Drake Collection vi permetterà invece di vivere l'epopea del celebre avventuriero, includendo Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake, originariamente usciti tra il 2007 e il 2011 su PlayStation 3. Un'accoppiata sicuramente interessante per gli amanti dei giochi d'azione e avventura.

La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor & Batman Arkham Knight

Due giochi targati Warner Bros Interactive, che vi porteranno a vivere entusiasmanti avventure nella Terra di Mezzo e nell'oscura Gotham City. L'Ombra di Mordor è il primo episodio di una saga che ha visto ne L'Ombra della Guerra una notevole evoluzione tecnica e stilistica.

Batman Arkham Knight rappresenta l'ultimo capitolo della trilogia di Rocksteady dedicata al Cavaliere Oscuro. Unica pecca, le due edizioni proposte purtroppo sono quelle Standard, prive quindi di contenuti aggiuntivi e bonus di qualsiasi tipo.

Assassin's Creed 4 Black Flag & Uncharted 4 Fine di un Ladro

Accoppiata pensata per gli amanti delle avventure a tema piratesche: Assassin's Creed 4 Black Flag (ambientato ai Caraibi nel 1715) vi porterà a vivere l'epopea di Edward Kenway, capitano addestrato dagli assassini che si troverà suo malgrado coinvolto in una vicenda dai risolti ben poco chiari e decisamente poco piacevoli.

Uncharted 4 Fine di un Ladro rappresenta invece l'ultimo atto dell'epopea di Nathan Drake, da segnalare come la Digital Edition includa anche alcuni contenuti bonus per il multiplayer tra cui le skin Drake's Fortune, Ladro, Armi D'Oro e Armi Invernali, oltre alla Provocazione Pugnale Phurba e credito in-game per il comparto multigiocatore.

Bloodborne & Until Dawn

Due esclusive Sony non recentissime (entrambe datate 2015) ma ancora estremamente valide, che non sembrano sentire il peso degli annoi che passano. Nel caso di Bloodborne ci troviamo di fronte ad uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni, partorito dalla mente del papà di Dark Souls, Hidekata Miyazaki.

Until Dawn è invece un'avventura horror che riprende un filone del genere molto popolare negli anni '80 e '90, chiamando a raccolta otto amici nella baita dove dodici mesi prima due ragazze del gruppo sono misteriosamente scomparse nel nulla. anche in questo caso, le due edizioni sono quelle Standard, ricordiamo che tra i Saldi di Gennaio è invece possibile acquistare la GOTY Edition di Bloodborne che include il gioco completo e il DLC The Old Hunters, tuttavia l'edizione Game of the Year non rientra nella promozione 2x30.

Dragon Ball Xenoverse & One Piece Pirate Warriors 3

L'ultima "doppietta" è stata pensata per gli appassionati di anime e manga, che potranno mettere le mani su due titoli dedicati a popolarissime serie come Dragon Ball e One Piece.

Dragon Ball Xenoverse è un picchiaduro con elementi GDR che vi permetterà di rivivere le emozioni della saga di Akira Toriyama, One Piece Pirate Warriors 3 è invece un musou con protagonisti gli eroi della ciurma di Pirati del Cappello di Paglia, impegnati ad eliminare orde di nemici sempre più agguerriti!