PlayStation Store 5 euro: i migliori giochi in offerta a prezzo scontato

Vi avanza qualche spicciolo nel vostro saldo del PlayStation Store e non sapete come spendere i pochi euro accumulati? Niente paura, come sempre ci pensiamo noi di Everyeye.it ad aiutarvi, segnalandovi i migliori giochi in vendita a meno di 5 euro sul PlayStation Store. Nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato una selezione di giochi per PS4 e PS5 a 2.99 euro e i migliori giochi in sconto a meno di tre euro, adesso alziamo leggermente il budget pur restando al di sotto dei cinque euro. Come sempre lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a vostra disposizione per consigli per gli acquisti e suggerimenti.

Zombie Army Trilogy - 4.99 euro

La serie Sniper Elite ha riscosso negli anni un notevole successo... quindi perchè non declinarla in salsa Zombie? Questo ha pensato Rebellion quando ha dato vita alla trilogia di Zombie Army, qui raccolta in un solo pacchetto che propone tre diverse campagne (per un totale di 15 diversi livelli da superare) e il supporto per il multiplayer con una brutale mordalità Orda fino a quattro giocatori.

Peccato per un comparto tecnico non proprio brillante ma a questo prezzo potete certamente concedere una possibilità a questa raccolta, a patto ovviamente di essere amati del genere.

Sherlock Holmes The Devil's Daughter - 1.99 euro

Frogwares Interactive è al lavoro su Sherlock Holmes Chapter 1, titolo che vuole rivoluzionare la celebre serie, nel frattempo uno dei migliori episodi della saga è in offerta al prezzo di 1,99 euro. Meno di due euro per una avventura dalla forte componente narrativa che vedrà Sherlock impegnato a dare la caccia alle forze demoniache attraversando gli angoli più bui della città di Londra.

Non aspettatevi una produzione rivoluzionaria ma anche in questo caso il prezzo fortemente competitivo potrebbe convincere gli appassionati a caccia di nuove avventure a lasciarsi tentare dal gioco. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Sherlock Holmes The Devil's Daughter.

Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour - 3.99 euro

Duke Nukem 3D ha festeggiato il ventesimo anniversario nel 2016, questa edizione celebrativa è quindi piuttosto datata ma ancora estremamente valida dal momento che include una serie di contenuti extra davvero imperdibili per i fan del Duca.

Tra i tanti citiamo il nuovo episodio cinque realizzato dagli sviluppatori del gioco originale, una nuova arma (Inceneritore), un nuovo doppiaggio con frasi inedite a opera di Jon St. John e infine nuove tracce per la colonna sonora a opera di Lee Jackson, compositore delle musiche originali di Duke Nukem 3D. Semplicemente imperdibile per chi ha amato l'originale Duke Nukem 3D, qui riproposto alla sua massima potenza.

Alienation

Alienation è uno degli ultimi titoli della produzione arcade di Housemarque, studio finlandese che ha recentemente fatto il suo debutto su PlayStation 5 con Returnal. In Alienation saremo chiamati a salvare la Terra da una invasione aliena, obiettivo del gioco è quello di respingere orde di extraterrestri armati fino ai denti e pronti a tutto pur di conquistare il pianeta.

Ci troviamo di fronte ad un Twin Stick Shooter in stile Dead Nation (sempre realizzato da Housemarque) che da il meglio di se in co-op, fino ad un massimo di tre amici. Un titolo non per tutti ma gli amanti del genere impazziranno per questo shooter arcade vecchia scuola. Ecco la recensione di Alienation, utile per rinfrescarsi la memoria sulle qualità di questo titolo.

Giochi di Star Wars

Con lo Star Wars Day passato da poco potrebbe essere una buona idea quella di recuperare i migliori giochi di Guerre Stellari in vendita a 4.99 euro l'uno. La selezione non è vastissima ma include titoli di discreto spessore come Star Wars Bounty Hunter, Super Star Wars, Star Wars Racer Revenge e Star Wars Jedi Starfighter.

Tanti titoli per tutti i gusti, a voi la scelta, anche se tra i tanti spicca sicuramente Super Star Wars, uscito nei primi anni '90 su SNES e accolto come uno dei migliorie tie-in tra i tanti dedicati alla saga ideata da George Lucas.