PlayStation Store: 5 giochi PS4 da comprare con i Saldi di Natale

Sono ufficialmente partiti sul PlayStation Store i Saldi di Natale, con tanti giochi per PlayStation 4 in offerta a prezzo speciale per tutto il weekend. Questa è solamente la prima "ondata" di sconti natalizi, per tutto il mese di dicembre ogni fine settimana Sony proporrà nuove offerte, in questo caso valide fino al 4 dicembre. Abbiamo selezionato per voi cinque giochi assolutamente imperdibili, venduti ad un prezzo piccolo piccolo: da Bloodborne a Titanfall 2, passando per Resident Evil VII Biohazard, come di consueto attendiamo consigli per gli acquisti e segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Resident Evil 7 Biohazard da 14.99 euro

L'edizione Standard di Resident Evil VII Biohazard costa 14.99 euro ma la vera offerta riguarda in realtà la ben più completa Gold Edition, proposta a 24.99 euro anzichè 49.99 euro, con uno sconto pari al 50% sul costo di listino. Questa versione include il gioco completo e tutti i contenuti del Season Pass, tra cui gli episodi Filmati Confidenziali Volume 1 e 2, End of Zoe e il DLC gratuito Nessun Eroe con protagonista Chris Redfield.

Se avete acquistato PlayStation VR con i saldi del Black Friday (oppure se cercate un'esperienza horror solida ed appagante, anche senza il supporto della Realtà Virtuale) Resident Evil 7 è il gioco giusto per voi...

BioShock The Collection 9.99 euro

Un risparmio incredibile per BioShock The Collection, normalmente venduto a 49,99 euro e ora disponibile a 9.99 euro, con uno sconto pari all'80% sul prezzo di listino.

ll pacchetto include BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite con tutti i DLC, oltre al contenuto aggiuntivo Il Meglio di Columbia e il documentario Director's Commentary Imagining BioShock con interviste ai creatori di BioShock Ken Levine e Shawn Robertson e dietro le quinte dello sviluppo. Per poco 10 euro, sicuramente una raccolta da non lasciarsi sfuggire...

Bloodborne da 9.99 euro

Anche in questo caso un super prezzo, con la versione Standard di Bloodborne (collana PlayStation Hits) a 9.99 euro mentre la ben più vantaggiosa Game of the Year Edition costa 14.99 euro (anzichè 34.99 euro) con un risparmio pari al 57%.

L'edizione completa include il gioco e l'espansione The Old Hunters con una nuova campagna, armi e costumi extra.

Titanfall 2 da 4.99 euro

Bastano 4.99 euro per acquistare Titanfall 2, uno degli shooter più acclamati degli ultimi anni, purtroppo non premiato dal successo commerciale sperato.

Con due euro in più (6.99 euro) è invece possibile portarsi a casa la Ultimate Edition che include numerosi bonus, tra cui tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition, un Jump Start Pack che sblocca tutte le classi di Titani e Piloti, un token Doppio XP, skin per le armi, i piloti e i titani, oltre a denaro aggiuntivo da spendere per le personalizzazioni estetiche.

Uncharted L'Eredità Perduta 14.99 euro

Nato come DLC di Uncharted 4 Fine di un Ladro e poi trasformato in un gioco completo, Uncharted L'Eredità Perduta racconta la storia di Chloe e Nadine impegnate a girovagare per l'India alla ricerca di un prezioso manufatto finito per errore nelle mani di un mercenario senza scrupoli.

Oltre alla campagna single player, L'Eredità Perduta permette di accedere al multiplayer e alla modalità Sopravvivenza di Uncharted 4.