PlayStation Store: 5 giochi PS4 da comprare con gli Sconti di Gennaio

Sony ha lanciato i Saldi di Gennaio sul PlayStation Store, scontando centinaia di giochi PS4 fino al 70%. Da Death Stranding a Just Cause 4, passando per Call of Duty Modern Warfare, The Outer Worlds, Ghost Recon Breakpoint e tantissimi altri titoli, comprese le uscite più recenti. Impossibile citare tutti i giochi in sconto, dal canto nostro abbiamo effettuato una consueta selezione di cinque giochi in vendita a prezzo ridotto e che vi consigliamo caldamente di acquistare, avete tempo fino al 7 gennaio 2020.

Death Stranding - 49.99 euro

L'ultima opera di Hideo Kojima è ora disponibile al prezzo speciale di 49.99 euro, un prezzo che saprà certamente ingolosire coloro che aspettavano solamente un price cut per avventurarsi nel mondo di Death Stranding.

L'edizione in offerta è quella standard, priva di bonus e materiale extra, in ogni caso il prezzo contenuto per una produzione così recente compensa la mancanza di contenuti aggiuntivi. Death Stranding è uno dei giochi più acclamati del 2019, sicuramente meritevole di far parte della softeca degli amanti del genere e dei giochi di Kojima.



Recensione di Death Stranding

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition - 54.99 euro

Con Star Wars L'Ascesa di Skywalker appena arrivato nelle sale cinematografiche, quale miglior occasione per acquistare Star Wars Jedi Fallen Order?

La Deluxe Edition digitale include in aggiunta anche una skin per BD-1 e la Stinger Mantis, artbook e un video dietro le quinte Director's Cut della durata di 90 minuti per scoprire i segreti e i retroscena dello sviluppo.



Recensione Star Wars Jedi Fallen Order

Devil May Cry V - 19.99 euro

Il prezzo più basso mai registrato fino ad oggi per Devil May Cry V, titolo uscito lo scorso mese di marzo e capace di riscuotere un notevole successo, segnando il ritorno in grande stile della serie dopo qualche anno di assenza dagli schermi (se non con edizioni rimasterizzate).

Il pacchetto in vendita sul PlayStation Store include anche 100.000 Sfere Rosse, una proposta davvero interessante per iniziare a giocare ad un costo estremamente contenuto.



Recensione Devil May Cry V

Crash Bandicoot Collection- 37.99 euro

Questo bundle a tema Crash Bandicoot include Crash Team Racing Nitro-Fueled (riedizione di CTR, pubblicato nel lontano 1999 su PS One) e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, la trilogia che comprende i remake di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, usciti originariamente tra il 1996 e il 1998.

Quattro giochi al prezzo di (quasi) uno, promozione decisamente vantaggiosa per tutti coloro che desiderano fare un tuffo nel passato fino alla fine degli anni '90, ai tempi della prima PlayStation.



Recensione di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

eFootball PES 2020 Legend Edition -34.99 euro

La più recente edizione di PRO Evolution Soccer (ora noto come eFootball PES) è in vendita a soli 34.99 euro in versione Legend Edition, edizione che include numerosi contenuti bonus per MyClub tra cui: un giocatore leggendario PES, Ronaldinho 2019, Lionel Messi in prestito per dieci partite, Premium Agente per trenta settimana, tre coupon di rinnovo del contratto per trenta settimane e la divisa in-game FCB x Nike x 10R.

Un gioco di calcio non può mancare per divertirsi con gli amici durante le vacanze natalizie, non siete d'accordo?



Recensione eFootball PES 2020