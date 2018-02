PlayStation Store: i 5 migliori giochi Electronic Arts in offerta su PS4

Dopo avervi consigliato 10 giochi sotto i 5 euro da acquistare su PlayStation 4, in questo articolo volgeremo la nostra attenzione al catalogo Electronic Arts in promozione sul PlayStation Store fino al 22 febbraio. Noi abbiamo selezionati 5 giochi, concentrandoci sulle offerte più convenienti e i bundle più interessanti, così da proporvi qualche spunto sui titoli da recuperare e sulle ultime iterazioni delle serie da non lasciarsi sfuggire.



Unravel (3,99 euro)

Il delicato platform adventure di Coldwood Studios ha spinto il colosso americano a creare EA Originals, programma con cui il publisher intende promuovere le piccole produzioni dal grande potenziale creativo (come il prossimo Fe di Zoink Games). Ambientato nei lussureggianti paesaggi della Scandinavia, Unravel ci vede al controllo Yarni, una piccola creatura di lana in grado di usare il filo del proprio gomitolo per dondolarsi, arrampicarsi e risolvere i vari enigmi ambientali proposti tra uno scenario e l'altro. Un'avventura dai toni malinconici e nostalgici che ci vedrà attraversare luoghi intrisi di ricordi, immagini e reminiscenze associati alle persone che li hanno vissuti.

Grazie a una direzione artistica molto ispirata e a una formula di gioco decisamente scorrevole, l'avventura è una di quelle che si lascia vivere con trasporto e piacere, senza particolari pretese sul fronte della sfida e della complessità dei puzzle. Considerando che Unravel viene proposto in sconto a soli 3,99 euro (invece di 19,99 euro), il consiglio di recuperarlo è praticamente esteso a chiunque. Il gioco è incluso anche in un bundle con Need For Speed e Plants vs Zombie Garden Warfare 2 venduto a 19,99 euro (cono uno sconto del 50% sul prezzo di listino).



Titanfall 2: Ultimate Edition (14,99 euro)

Essendo uscito a cavallo tra due concorrenti agguerriti come Battlefield 1 e Call of Duty: Infinite Warfare, Titanfall 2 non è riuscito ad attirare tutte le attenzioni che avrebbe meritato. Oltre a presentare un comparto multiplayer solido e divertente, lo shooter di Respawn Entertainment ha saputo distinguersi per una campagna single player davvero eccezionale, una delle migliori che si siano mai viste nel panorama FPS degli ultimi anni, complici un ritmo praticamente perfetto e diverse intuizioni che non possono passare inosservate agli occhi dei giocatori più esigenti.

Se avete intenzione di recuperare il titolo, Titanfall 2 può essere acquistato nella Ultimate Edition a 14,99 euro anziché 39,99 euro (questa versione include gli extra della Deluxe Edition e i contenuti Jump Start che sbloccano da subito tutti i Titan e i sistemi tattici dei piloti, oltre ai colori da guerra per Underground R-201 Carabine). Guardando alle promozioni offerte dai bundle, invece, Titanfall 2: Ultimate Edition è acquistabile in accoppiata con Battlefield 1 Revolution (pacchetto che a sua volta comprende il gioco base e le quattro espansioni incluse nel Premium Pass) a soli 29,99 euro, per un risparmio complessivo del 66% sul prezzo di listino.



Battlefield 1 Revolution (19,99 euro)

Se siete interessati a rimediare l'ultima incarnazione di Battlefield su PlayStation 4, al momento non c'è opzione migliore di Battlefield 1 Revolution, edizione che include il gioco base e il Premium Pass per ottenere le quattro espansioni a tema pubblicate fino a questo momento (They Shall Not Pass, In The Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse): questa edizione viene proposta sul PlayStation Store a 19,99 euro (invece di 59,99 euro), con uno sconto pari al 66% sul prezzo di listino.

Se invece volete ottenere in un colpo solo gli ultimi tre capitoli della serie, il pacchetto Anniversario Battlefield vi permetterà di acquistare a 29,99 euro le versioni definitive di Battlefield 4, Battlefield Hardline e Battlefield 1 (in tutti e tre i casi avrete accesso a diversi bonus e ai Season Pass per ottenere le varie espansioni disponibili per i giochi), senza dimenticare il bundle con Titanfall 2: Ultimate Edition a 29,99 euro che vi abbiamo segnalato poco sopra. Infine, nel caso siate già in possesso della versione base di Battlefield 1, avrete la possibilità di comprare il Premium Pass a 14,99 euro con un risparmio del 70% sul prezzo di listino, così da mettervi al passo con i vari contenuti aggiuntivi pubblicati per il titolo.



Star Wars Battlefront 2 (a partire da 29,99 euro)

Al di là delle critiche iniziali mosse contro le microtransazioni e il sistema di progressione, Star Wars Battlefront 2 rimane un titolo di ottima fattura tecnica e qualitativa, uno shooter dotato di un comparto multiplayer che può contare su modalità spettacolari e mappe altrettanto ispirate sul piano artistico e del level design. Questo senza dimenticare la presenza della campagna single player: seppur breve nella sua durata, l'avventura di Iden Versio offre sempre un punto di vista inedito sull'universo di Star Wars, mettendoci nei panni di un comandante dell'esercito Imperiale.

Considerando che i prossimi DLC verranno pubblicati gratuitamente, con la promessa di ascoltare i feedback degli utenti e di inserire nuove modalità con cui mantenere vivo l'interesse della community, acquistare Star Wars Battlefront 2 oggi vi garantirà l'automatico accesso ai futuri update. Se siete interessati a procurarvelo sul PlayStation Store con un risparmio complessivo del 57%, il titolo viene proposto in sconto nella sua edizione Standard a 29,99 euro anziché 69,99 euro, e nella Elite Trooper Edition a 39,99 euro invece di 89,99 euro Se invece siete già in possesso del gioco base, potete procurarvi l'aggiornamento alla Deluxe Edition con una spesa di 9,99 euro.



FIFA 18 (a partire da 29,99 euro)

Non è mai troppo tardi per recuperare l'ultima iterazione del calcistico targato EA Sports. A distanza di qualche mese dal suo debutto sul mercato, FIFA 18 viene proposto in offerta sul PlayStation Store al prezzo di 29,99 euro nella sua edizione Standard, a 39,99 euro nella Ronaldo Edition (versione che include un'icona FUT in prestito e 3000 FIFA Points) e a 59,99 euro nella Icon Edition (Icona FUT in prestito e 8000 FIFA Points).

Le migliorie e le aggiunte rispetto al precedente capitolo non sono venute meno all'appello: dalle nuove animazioni "frame by frame", pensate per restituire un feeling più realistico e fisico durante il controllo della palla, alle inedite "sostituzioni dinamiche", passando per una serie di novità introdotte nella modalità carriera (in particolare per quanto riguarda la gestione delle trattative). Considerando anche la presenza della nuova edizione di FIFA Ultimate Team, l'offerta proposta da FIFA 18 rimane tra le più soddisfacenti in assoluto, senza dimenticare la seconda stagione de Il Viaggio, una modalità di grande importanza per chi preferisce giocare in single player. Passando ai bundle, FIFA 18 può essere acquistato a 39,99 euro insieme a NBA Live 18, a 49,99 euro insieme a NHL 18 e infine a 54,99 euro insieme a Need For Speed Payback.