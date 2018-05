PlayStation Store: A Tutto Giappone, 10 giochi PS4 da comprare assolutamente

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

È partita recentemente sul PlayStation Store la nuova promozione A Tutto Giappone, dedicata, come facilmente intuibile, ai videogiochi di produzione nipponica. La lista completa dei giochi PS4 in offerta include centinaia di titoli, ne abbiamo selezionati dieci particolarmente meritevoli, proposti con uno sconto sicuramente interessante sul prezzo di listino. Da Dragon Ball FighterZ a Persona 5, passando per The Last Guardian e Shadow of The Colossus, eccovi di seguito i migliori giochi giapponesi per PS4 ad un prezzo imperdibile.

Monster Hunter World (44.90 euro)

È uno dei videogiochi più acclamati dell'anno, nonché uno dei più venduti, con oltre otto milioni di copie, cifra che ha reso Monster Hunter World il titolo Capcom più venduto di sempre.

L'hunting game della casa di Osaka viene proposto a 44.99 euro anziché 69.99 euro, prezzo valido per l'acquisto della versione standard, la quale non include i contenuti aggiuntivi della Digital Deluxe Edition: non è però il caso di preoccuparsi perché tutti i più recenti aggiornamenti (compresi i nuovi mostri) sono disponibili gratis anche per coloro che possiedono l'edizione base. Monster Hunter World è sicuramente un prodotto altamente consigliato, in particolare se avete modo di radunare gli amici per una battuta di caccia...

NieR Automata (34.99 euro)

NieR Automata è scontato del 50% (34.99 euro), gli amanti del genere non dovrebbero quindi farsi sfuggire questa occasione per acquistare l'action RPG di Platinum Games.

Acclamato da pubblico e critica, NieR Automata ha registrato vendite superiori alle aspettative, sorprendendo anche il publisher Square-Enix, che ha già dichiarato "la volontà di guardare al futuro", senza però annunciare un nuovo episodio di NieR. In attesa di novità in merito, ingannare il tempo con Automata è certamente la scelta più saggia.

Shadow of the Colossus (24.99 euro)

Bastano 24.99 euro per acquistare Shadow of the Colossus, riedizione dell'omonimo titolo di Fumito Ueda pubblicato originariamente su PlayStation 2 nel 2005.

Sviluppata da Bluepoint Games, la versione PlayStation 4 del gioco presenta un comparto tecnico migliorato e un rinnovato schema di comandi (opzionali), per il resto non sono presenti contenuti aggiuntivo rispetto all'edizione originale. In ogni caso, una buona occasione per (ri)scoprire un classico senza tempo della line-up PS2.

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition (69.99 euro)

La versione definitiva (e più completa) di Dragon Ball FighterZ, l'acclamato picchiaduro sviluppato dagli autori di BlazBlue e Guilty Gear.

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition include il gioco completo, il Pacchetto Musicale Anime (con brani tratti dalle colonne sonore della serie animata), Pacchetto Vocale Commentatore e il FighterZ Pass che darà accesso a otto nuovi personaggi, tra cui Bardak e Broly (già disponibili), Zamasu Fuso e Vegeth Super Saiyan Blu, in arrivo nelle prossime settimane.

Persona 5 Ultimate Edition (24.99 euro)

La serie Persona non ha mai goduto di troppa popolarità in Occidente ma Persona 5 ha decisamente ribaltato la situazione, rendendo uno dei franchise di punta di Atlus richiestissimo anche in Europa e Nord America.

La Ultimate Edition è decisamente ricca e vi permetterà di godere dell'esperienza completa di P5 ad un prezzo davvero contenuto: il pacchetto include il gioco completo, tutte le Persona aggiuntive, tutti i costumi speciali, il DLC Healing Item Set, il Set Skill Card, il livello di difficoltà avanzato Merciless e l'audio originale giapponese, utilizzabile al posto del doppiaggio inglese.

The Last Guardian (14.99 euro)

The Last Guardian è il terzo gioco di Fumito Ueda, autore di ICO e Shadow of the Colossus, ideale chiusura di una trilogia iniziata nel lontano 2001, sebbene i tre progetti non siano direttamente collegati tra loro. Un viaggio incredibilmente affascinante in compagnia di Trico, mastodontica creatura con la quale dovremo necessariamente collaborare per risolvere puzzle, enigmi e scoprire la verità che si nasconde dietro ad un antico mistero.

The Last Guardian non è certamente un gioco per tutti ma gli amanti del genere troveranno pane per i loro denti con una delle migliori esclusive Sony della line-up PlayStation 4.

Yakuza Zero e Yakuza Kiwami

Yakuza 6 The Song of Life è ora disponibile su PlayStation 4, quale miglior occasione dunque per scoprire le origini della serie targata SEGA? Yakuza Zero (23.99 euro) è un prequel ambientato nel lontano 1988 che narra la vita di Kazuma e Goro prima degli avvenimenti raccontati nel capitolo d'esordio della saga. Yakuza (12.99 euro) ci mette invece nei panni di Kazuma Kiryu , ormai espulso dalla "famiglia" e uscito di prigione dopo dieci anni di reclusione...



Yakuza Zero e Yakuza Kiwami sono due titoli essenziali per approfondire la trama della serie di Toshihiro Nagoshi, un buon antipasto in attesa di Yakuza Kiwami 2, in arrivo in Europa a fine agosto.

Okami HD/4K (13.99 euro)

Un classico targato Capcom e Platinum Games, ripubblicato lo scorso dicembre su PlayStation 4 con un comparto tecnico migliorato, sistema di controllo ottimizzato per il DualShock 4 e nuove opzioni grafiche (come la possibilità di selezionare il formato di visualizzazione 16:9 o 4:3), il supporto per PlayStation 4 Pro e la presenza dei minigiochi nelle schermate di caricamento, inseriti nella versione PlayStation 2 ma rimossi nel porting per Wii.



In Okami i giocatori vestiranno i panni di Amaterasu, dea del sole incarnata in uno splendido lupo bianco, con l'obiettivo di sconfiggere Orochi, demone a otto teste responsabile di aver distrutto l'intero Giappone, trasformando il paese del Sol Levante in una terra arida e desolata...

Nioh Complete Edition (29.99 euro)

Nioh è uno dei Soulslike di maggior successo degli ultimi anni e l'edizione completa permette di vivere al massimo l'avventura del samurai William, impegnato in una battaglia per difendere il suo onore.

Nioh Complete Edition include il gioco originale i DLC Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro, oltre a cinque armi extra, armatura Nioh e tre elmetti aggiuntivi per William.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience (9.99 euro)

Prezzo decisamente popolare per l'ultimo capitolo "regolare" della saga di Hideo Kojima, uscito nel 2015 e accolto calorosamente da pubblico e critica. Metal Gear Solid V The Definitive Experience include Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il prequel Ground Zeroes e Metal Gear Online, oltre a 36 DLC tra cui due missioni extra, armi aggiuntive e oggetti estetici per la personalizzazione della Mother Base e dei personaggi.



Un pacchetto dunque molto ricco, che vi darà l'opportunità di vivere l'esperienza completa di Metal Gear Solid V, ultimo gioco della serie sviluppato sotto la supervisione di Hideo Kojima, attualmente impegnato nella produzione di Death Stranding, una delle esclusive PS4 più attese da parte di pubblico e critica.