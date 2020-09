PlayStation Store A Tutto Giappone: 5 giochi PS4 da comprare assolutamente

Tra le promozioni annuali più interessanti del PlayStation Store troviamo senza dubbio A Tutto Giappone, nome che raccoglie sotto la sua ala una serie di offerte sui migliori giochi PS4 di produzione giapponese. Sono oltre 300 i titoli in sconto in questo momento, noi come di consueto ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per il buon rapporto qualità/prezzo e che in generale ci sentiamo di consigliarvi assolutamente. Ecco i nostri consigli per gli acquisti, aspettiamo i vostri nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition - 18.39 euro

Bastano meno di 20 euro per portarsi a casa l'edizione definitiva del picchiaduro di Dragon Ball Z sviluppato da Arc System Works, team autore delle serie Guilty Gear e BlazBlue.

Questa edizione include il gioco, il FighterZ Pass con otto personaggi extra, il Pacchetto Musicale Anime e il Pacchetto Vocale Commentatore, tutto quello che serve per iniziare a divertirsi. Purtroppo i successivi Season Pass con i personaggi più recenti (come il Maestro Muten ad esempio) non sono inclusi nella Ultimate Edition, ma a questo prezzo è difficile aspettarsi contenuti resi disponibili solo da poche settimane.



Recensione Dragon Ball FighterZ

Kingdom Hearts All-in-One - 32.99 euro

In attesa di Melody of Memories (in arrivo a novembre) perchè non ripassare la storia di Kingdom Hearts con questo pacchetto? Il bundle include Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KH HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3, in versione standard senza il DLC Re:Code.

Molto golosa la raccolta 1.5 + 2.5 ReMIX che include Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (solo sequenze cinematiche), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:coded (filmati HD).

NieR Automata Game of the YoRHa Edition - 19.99 euro

NieR Automata è uno dei giochi Square Enix più venduti degli ultimi anni, il titolo di Yoko Taro ha riscosso un notevole successo e dopo il lancio è stato riproposto in una speciale GOTY Edition denominata Game of the YoRHa Edition.

Questa edizione include vari bonus oltre al gioco, tra cui il DLC 3C3C1D119440927, Pod console, Pod di cartone, Pod vintage grigio e rosso, Pod vintage rosso, Grimoire Weiss, Testa di Amazarashi, Maschera Macchina, tema dinamico e set di avatar per PS4.



La recensione di NieR Automata

Yakuza Remastered Collection - 34,79 euro

Non è il gioco più economico della nostra selezione ma come detto in apertura abbiamo preferito non darci un limite di spesa così da avere un range più ampio a disposizione per la scelta dei titoli da proporvi.

Nell'anno di uscita di Yakuza Like A Dragon e dell'imminente annuncio di un nuovo Yakuza al Tokyo Game Show, vi consigliamo caldamente di recuperare questa collection che include le edizioni rimasterizzate di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, riproposti con grafica 1080p/60 fps, contenuti originariamente tagliati e nuova localizzazione in lingua inglese.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle - 23.99 euro

Due perle prodotte da uno degli studi giapponesi più amati e rispettati degli ultimi anni, parliamo naturalmente di PlatinumGames, team che ha recentemente festeggiato il decimo anniversario proponendo le edizioni rimasterizzate di Bayonetta e Vanquish, giochi d'azione dallo stile unico, due produzioni 100% orgogliosamente giapponesi.

Purtroppo il bundle non include contenuti extra di alcun tipo se non i due titoli con comparto tecnico migliorato rispetto alle versioni originale.



Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Recensione