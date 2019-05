PlayStation Store: A Tutto Giappone, sconti sui migliori giochi PS4

Sul PlayStation Store è ora attiva la promozione A Tutto Giappone con sconti su centinaia di giochi PlayStation 4 di produzione nipponica, tra cui Kingdom Hearts III, Persona 5, Monster Hunter World, Resident Evil VII Biohazard, Resident Evil 2, Yakuza Zero, Ace Combat 7 Skies Unknown, SoulCalibur VI, Nioh, Jump Force e tanti altri ancora. Come di consueto, ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono particolarmente per l'ottimo rapporto qualità prezzo, dando la priorità a edizioni speciali, deluxe e ultimate, così da fare scorta di giochi, DLC ed espansioni ad un costo davvero contenuto.

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition a 24.99 euro

Questa è senza dubbio l'edizione più completa di Resident Evil VII Biohazard, ora in vendita a poco meno di 25 euro.

La Gold Edition include non solo il gioco completo ma anche i DLC Filmati Confidenziali Volume 1&2, l'epilogo End of Zoe e il pacchetto Nessun Eroe, che vi permetterà di giocare nei panni di Chris Redfield. Da ricordare inoltre che Resident Evil 7 è compatibile anche con PlayStation VR...



Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 7.99 euro

In attesa di capire le mosse di Konami per il futuro del franchise dopo la tiepida accoglienza riservata a Metal Gear Survive, vi consigliamo caldamente di acquistare Metal Gear Solid V The Definitive Experience.

Questo ricchissimo bundle include l'esperienza completa di Metal Gear Solid V con Ground Zeroes e The Phantom Pain, oltre a Metal Gear Online con relativi DLC, tra cui 36 oggetti, due missioni extra, armi e oggetti vari per la personalizzazione. A poco meno di 8 euro, un acquisto semplicemente irrinunciabile...



NieR Automata Game of the YoRHa Edition a 29.99 euro

NieR Automata è uno dei giochi giapponesi più acclamati degli ultimi anni, impossibile quindi non includerlo nella nostra selezione.

La Game of the YoRHa Edition è indubbiamente la più conveniente poichè include il gioco completo e ricca selezione di DLC: 3C3C1D119440927, Pod console, Pod di cartone, Pod vintage grigio, Pod vintage rosso, Grimoire Weiss, Testa di amazarashi, Maschera macchina oltre a un tema dinamico e un set di avatar.



Persona 5 Ultimate Edition a 24.99 euro

Atlus ha da poco annunciato Persona 5 The Royal, riedizione del gioco che arriverà in Europa solamente nel 2020. Se non riuscite ad aspettare potete optare per la ricchissima Ultimate Edition, venduta ora a 24.99 euro con il 75% di sconto sul costo di listino, normalmente fissato a 99,99 euro.

Oltre al gioco, nel bundle troviamo tutte le Personas aggiuntive, tutti i costumi, i Set Skill Card e Healing Item, la traccia audio originale in giapponese e il livello di difficoltà aggiuntivo Merciless.



Monster Hunter World a 19.99 euro

In questo caso vi presentiamo un'edizione "liscia", priva cioè di contenuti aggiuntivi oltre al gioco originale.

Lo facciamo perchè il prezzo è veramente accattivante, bastano appena 20 euro per portarsi a casa il gioco Capcom più venduto di sempre, nonchè uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni da pubblico e critica. Indubbiamente un buon acquisto in attesa di Iceborne, la prima espansione di MH World prevista per l'autunno.



Giochi PS4 a sconto

Noi vi abbiamo segnalato cinque giochi giapponesi per PS4 in vendita a prezzo scontato ma la selezione dell'offerta A Tutto Giappone include oltre 500 titoli, impossibile elencarli tutti, di seguito una selezione dei migliori giochi in offerta:



Tekken 7 - 17,99 euro

Kingdom Hearts 3 - 46,89 euro

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 49,99 euro

Tales of Berseria - 12,99 euro

Shenmue 1&2 HD - 19,99 euro

Resident Evil 2 Standard Edition - 39,99 euro

Yakuza Zero - 14,99 euro

SoulCalibur VI - 29,99 euro

Gravity Rush 2 - 14,99 euro

Jump Force - 44,99 euro

NiOh - 14,99 euro

NiOh Complete Edition - 24,99 euro

Onimusha Warlords - 14,99 euro

Yakuza Kiwami - 9,99 euro

Street Fighter V - 7,99 euro

Devil May Cry 4 Special Edition - 7,99 euro

Sonic Mania - 14,99 euro

The Last Guardian - 19,99 euro

One Piece Burning Blood - 12,99 euro

Capcom Beat Em Up Bundle - 15,99 euro

Dark Souls 3 - 19,99 euro

Shadow of the Colossus - 19,99 euro

Dragon Ball Xenoverse 2 - 17,99 euro



Una promozione che strizza l'occhio agli amanti dei giochi provenienti dall'Oriente, con centinaia di giochi in offerta tra picchiaduro, platform, Soulslike, JRPG, giochi arcade, sparatutto spaziali, musou, action game basati su serie anime e manga, giochi di Dragon Ball, Naruto, One Piece ed esclusive PlayStation di alto calibro come Shadow of the Colossus, The Last Guardian e Gravity Rush 2.