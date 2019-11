PlayStation Store: cinque giochi da comprare con i Doppi Sconti PS Plus

Doppio sconto, doppio divertimento! E' questo il motto dei nuovi Doppi Sconti sul PlayStation Store, che vi permetteranno di risparmiare fino al 35% su una selezione di giochi PS4, risparmio raddoppiato (fino al 70% appunto) per gli abbonati PlayStation Plus! La promozione è valida fino al 23 novembre, come di consueto abbiamo selezionato cinque titoli imperdibili che vi consigliamo caldamente di acquistare, da Red Dead Redemption 2 a eFootball PES 2020. Come sempre, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per i consigli per gli acquisti da dare o richiedere agli altri lettori.



Nota Bene - A fianco di ogni titoli troverete il prezzo scontato per tutti, tra parentesi abbiamo indicato la percentuale dello sconto extra riservato ai soli membri PlayStation Plus.

Red Dead Redemption 2 Special Edition - 62,04€ (Sconto Plus 27%)

Red Dead Redemption 2 non ha certo bisogno di presentazioni, dopo aver riscosso un successo incredibile alla fine dello scorso anno, il gioco sta godendo ora di nuova ondata di popolarità grazie al lancio su PC ed allo sconto (temporaneo) applicato da Rockstar alle edizioni console.

La Special Edition include numerosi contenuti extra tra cui le missioni Rapina in Banca e Nascondiglio, il Purosangue Inglese (Nero Pomellato), talismano e amuleto bonus, potenziamenti, denaro extra, sconti per il negozio in-game e gli abiti da Pistolero del Nuevo Paraiso, oltre all'accesso ad alcune armi extra in modalità Storia.



eFootball PES 2020 Legend Edition - 59.99€ (Sconto Plus 25%)

La Legend Edition di eFootball PES 2020 è quella che vi consigliamo di acquistare se siete interessati al gioco di calcio Konami, in quanto particolarmente ricca di contenuti.

Questa versione include in aggiunta al gioco completo anche Ronaldinho 2019, Lionel Messi in prestito per dieci partite, Agente Premium (tre giocatori) per trenta settimane, tre coupon rinnovo contratto dei giocatori per trenta settimane e la divisa in-game FCB x Nike x 10R.



Control Digital Deluxe Edition - 67.99€ (Sconto Plus 15%)

Decisamente ricca la Digital Deluxe Edition di Control che include il Season Pass, l'Attrezzatura Risposta Urbana e una serie di extra esclusivi per la versione PS4: Mod Armatura di Servizio (rara), Mod Giocatore (rara), Muta Siderale, Tema Esploratore e Tema Cava di Roccia Nera.

La roadmap di Control è decisamente ricca e include numerosi DLC e modalità extra, questo è senza dubbio il momento giusto per acquistare il gioco Remedy in versione Deluxe con Pass Stagionale incluso.



Burnout Paradise Remastered - 14.99€ (Sconto EA Access 75%)

Se cercate un racing game arcade frenetico e dallo stile estremo, Burnout Paradise è il gioco giusto per voi.

L'edizione rimasterizzata di questo classico targato Criterion/EA presenta un comparto tecnico migliorato con supporto 4K e ottimizzazione per PS4 PRO e tutti gli add-on dell'edizione Year of Paradise, tra cui l'aggiornamento Bug Surf Island.



Shenmue 1&2 - 24.99€ (Sconto PS Plus 30%)

Con Shenmue 3 in arrivo a metà novembre, perchè non ripercorrere le origini della saga di Yu Suzuki con questo pacchetto?

Shenmue 1&2 è una raccolta che include le edizioni rimasterizzate dei primi due giochi (originariamente usciti su Dreamcast) con interfaccia grafica migliorata, supporto per i comandi classici/moderni e doppio audio inglese/giapponese.



