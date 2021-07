PlayStation Store: le esclusive PS5 e PS4 da comprare con gli sconti estivi

L'estate batte forte da poco più di un mese, siamo nel pieno della stagione estiva e Sony lancia una nuova ondata di saldi sul PlayStation Store, con una selezione di centinaia di giochi per PS4, PS5 e PSVR in offerta fino al 4 agosto. Noi come sempre siamo andati a scavare alla ricerca dei migliori sconti da prendere al volo: abbiamo scelto di concentrarsi solamente sulle esclusive PlayStation, indipendentemente dal loro prezzo, così da offrirvi una panoramica completa sui migliori giochi esclusivi in sconto. Come sempre lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione per i consigli per gli acquisti, fateci sapere quali titoli avete deciso di aggiungere alla vostra libreria.

Marvel's Spider-Man Miles Morales - da 44.99 euro

L'edizione standard di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5 è in offerta a 44.99 euro (invece di 59.99 euro) ma ancora più conveniente risulta la Deluxe Edition venduta a 64.79 euro con un risparmio del 19% sul prezzo di listino. Questa edizione non solo l'avventura di Miles ma anche Marvel's Spider-Man Remastered per PlayStation 5, versione rimasterizzata del gioco Insomniac uscito su PS4 nel 2018 e accolto calorosamente da pubblico e critica.

Un pacchetto completo che vi consigliamo di recuperare assolutamente in vista del sempre più rumoreggiato (ma non ancora confermato) Marvel's Spider-Man 2. A proposito, qui troverete la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Demon's Souls - da 59.99 euro

Altro titolo che non ha bisogno di presentazioni, il remake del gioco FromSoftware ha accompagnato il debutto sul mercato di PlayStation 5 lo scorso mese di novembre presentandosi come uno dei giochi di lancio più attesi di sempre. La versione standard costa 59.99 euro (invece di 79.99 euro, con un risparmio del 25% sul listino) mentre la Digital Deluxe Edition è in vendita a 79.99 euro invece di 99.99 euro.

Ma cosa include questa edizione? Oltre al gioco completo troviamo una serie di contenuti aggiuntivi tra cui la colonna sonora originale e vari item in-game come Anima di eroe leggendario, anima di soldato famoso, armatura dei Reali Boletariani, armatura del Cavaliere Occhi Rossi, grani di protezione, anello della longevità, scheggia di pietra luna chiara e i grani di Bearbug. Qui troverete la nostra recensione di Demon's Souls.

Returnal - da 59.99 euro

L'avventura di Selene è una delle esclusive PS5 più acclamate in assoluto, il team Housemarque ha alzato l'asticella proponendo un gioco non perfetto ma di ottima caratura, che gli è valso l'entrata nei PlayStation Studios, con Sony che ha acquisto lo studio finlandese da pochissime settimane (qui potrete gustarvi la nostra recensione di Returnal).

Anche in questo caso è disponibile una doppia scelta con la versione base proposta a 59.99 euro e la Digital Deluxe a 70.19 euro con incluse le armi Fulminatore e Vuoto Implacabile, uno stimolante per riflessi, il manufatto massa pulsante, un booster adrenalina, colonna sonora digitale e un set di avatar per il PSN.

God of War Edizione Digitale Deluxe - 14.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazione dal momento che parliamo di una delle esclusive PlayStation 4 più vendute di sempre con quasi 20 milioni di unità distribuite.

Se però non avete ancora avuto l'occasione di giocare con l'avventura di Kratos e Atreus adesso è arrivato il momento di rimediare: al prezzo di 14.99 euro potete acquistare l'edizione deluxe digitale che include il fumetto prequel targato Dark Horse, artbook digitale, un tema dinamico, il Set Armatura Voto di Morte e lo Scudo Guardiano dell'Esilio. A proposito, qui troverete la nostra recensione di God of War.

Giochi PlayStation Hits - da 9.99 euro

Se volete spendere poco, i giochi della collana PlayStation Hits vi permetteranno di risparmiare almeno il 50% su una vasta selezione di classici per PS4 (ovviamente compatibili anche con PS5).

Qualche nome? Uncharted 4 Fine di un Ladro, Until Dawn e Bloodborne costano 9.99 euro l'uno mentre Gran Turismo Sport Spec II ha un prezzo di 11,99 euro. Sul PlayStation Store trovate una ampia proposta legata ai giochi PlayStation Hits, a voi la scelta!