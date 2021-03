PlayStation Store: giochi a meno di 5 euro tra i nuovi sconti di marzo

Nuova ondata di offerte sul PlayStation Store europeo per il mese di marzo, con decine di giochi per PS4 in sconto. Potevamo lasciarci sfuggire l'occasione per segnalarvi i migliori titoli in vendita a meno di 5 euro? Ovviamente no ed ecco che prontamente veniamo in vostro soccorso. Come vi ripetiamo spesso in questi casi, non aspettatevi giochi AAA e AA di recente produzione ma per meno di cinque euro è comunque possibile acquistare alcuni giochi molto interessanti, da Mirror's Edge Catalyst a Just Cause 3, ecco la nostra selezione.

Metal Slug Anthology + Metal Slug XX - 4.99 euro l'uno

Metal Slug non ha bisogno di presentazioni, del resto chi non ha mai giocato con un episodio della serie? Ecco, non dobbiamo dire altro. In attesa di Metal Slug 8 (annunciato da SNK e poi scomparso completamente dai radar) potrebbe essere una buona idea recuperare l'intera saga grazie alla collection Metal Slug Anthology include l'originale Metal Slug ed i sequel Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5 e Metal Slug 6, con l'aggiunta di un tema esclusivo per PS4.

Manca qualcosa? Sì, il settimo capitolo (Metal Slug XX) venduto separatamente al prezzo scontato di 4,99 euro. Con poco meno di dieci euro potrete acquistare un pacchetto completo che vi garantirà ore di puro divertimento in singolo o in multiplayer.

Just Cause 3 XXL Edition - 4.49 euro

Altra offerta interessante è quella legata al terzo episodio della serie Just Cause, proposto nella versione XXL a 4.49 euro con uno sconto pari all'85% sul prezzo di listino normalmente fissato a 4, 4,49 euro. Questa edizione include oltre al gioco anche il Pass Aria, Terra e Mare con tre DLC ed i pacchetti Veicoli Armati e Armi Esplosive, senza dimenticare il Reaper Missile Mech e il Fucile Kousavà.

Sul PlayStation Store trovate anche il gioco in versione "liscia" senza contenuti extra ad un prezzo ancora più basso, in questo caso vi basteranno appena 2.99 euro per acquistare la terza avventura di Rico, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Just Cause 3.

Mirror's Edge Catalyst - 3.99 euro

Lo sappiamo cosa state pensando: basta Mirror's Edge Catalyst. E' vero, negli ultimi mesi vi abbiamo segnalato più volte l'avventura di Faith, il gioco targato DICE è ancora in promozione a meno di 4 euro e noi non possiamo fare a meno di consigliarvelo ancora una volta.

In questo sequel, la nostra eroina si troverà a dover difendere la città di Glass, metropoli tecnologica elegante e raffinata, prese di mira da una corporazione pronta a tutto pur di distruggere Glass City. Un gioco intrigante e assolutamente unico, con uno stile estetico di grande impatto e un gameplay velocissimo. Consigliato, a questo prezzo più che mai. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Mirror's Edge Catalyst.

Plants vs Zombies Garden Warfare 2 - 4.99 euro

Anche in questo caso parliamo di un titolo non recentissimo ma che a questo prezzo potrebbe darvi ben più di una soddisfazione, sopratutto se giocato in multiplayer. Garden Warfare mette in scena una vera e propria guerriglia urbana tra piante e zombie in una lotta per il controllo del territorio.

Il gioco propone una modalità storia single player anche se il vero cuore dell'esperienza è la co-op a quattro giocatori, da citare anche la modalità Attacco Erboso che coinvolgerà fino a 24 giocatori.

Mega Man Legacy Collection - 4.94 euro

Sei giochi al prezzo di (nemmeno) uno, Mega Man Legacy Collection è un pacchetto imperdibile che include tutti i giochi del robottino blu pubblicati su Nintendo NES: Mega Man, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5 e Mega Man 6).

Ognuno dei titoli della raccolta è accompagnato da una inedita modalità Sfida, livelli remixati, materiale d'archivio in modalità Museo (artwork, poster, copertine e manuali originali) e l'opzione riavvolgimento che tornerà utile in caso di errori o morti improvvise.