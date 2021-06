PlayStation Store: i giochi da comprare con gli sconti di metà anno

Ogni occasione è buona per festeggiare: il 2021 è arrivato al giro di boa e Sony ha ben pensato di lanciare le Offerte di metà anno sul PlayStation Store, una nuova promozione con sconti fino al 60% su giochi adatti per ogni tasca e palato. Si spazia da grandi produzioni tripla A, alcune anche piuttosto recenti, a iconici classici PlayStation, fino ad arrivare a giochi indipendenti dai valori produttivi contenuti ma non per questo meno ambiziosi. Non sapete cosa acquistare? Veniamo in vostro soccorso segnalandovi cinque titoli che a nostro parere meritano un posto all'interno della vostra libreria digitale.

Persona 5 Royal (26,99 euro)

Gli abitanti di Tokyo sono corrotti: la loro anima s'arrende facilmente a istinti e pulsioni irrefrenabili, che inducono il corpo a commettere le peggiori nefandezze. Per fortuna esistono i Phantom Thieves of Hearts, un singolare gruppo di ladri: di giorno sono dei semplici liceali, mentre di notte usano il Navigatore Metaversale dello smartphone per infiltrarsi nei Palazzi, mondi surreali creati dal cuore degli adulti corrotti, per rubare il loro Tesoro, la fonte dei loro desideri malevoli, e indurli a pentirsi delle azioni compiute.

Persona 5 è senza mezzi termini uno dei migliori JRPG di sempre: pochi prodotti vantano una stratificazione narrativa così marcata, che riesce a mescolare sapientemente tematiche profonde e angoscianti con i problemi quotidiani di un gruppo di ragazzi giapponesi, che trascorrono le loro giornate tra un'aula e l'altra. La trama riuscirà a tenervi incollati allo schermo per decine e decine di ore, ma se Persona 5 può essere definito un capolavoro è anche e soprattutto merito di un impianto ruolistico profondo e di un sistema di combattimento a turni elaborato e sempre appagante.



Quella in sconto è l'edizione Royal, in altre parole la versione definitiva di Persona 5. Rispetto all'edizione originale, introduce Kasumi Yoshizawa come nuovo membro dei Phantom Thief, una storia espansa con il terzo semestre giocabile, delle musiche aggiuntive, un nuovo Palazzo, un comparto grafico rinnovato, un'interfaccia rivisitata, numerosi bilanciamenti all'esperienza ludica e in ultimo, ma non per importanza, i sottotitoli in lingua italiana.

Bloodborne Game of the Year Edition (17,49 euro)

Arriva o non arriva l'aggiornamento per PS5? I rumor continuano a rincorrersi da mesi, certezze non ce ne sono ancora, e a nostro parere ogni giorno trascorso senza giocare a Bloodborne è un giorno sprecato. Sono trascorsi sei anni dalla sua uscita, ma l'opera che i ragazzi di Hidetaka Miyazaki hanno realizzato in esclusiva per PlayStation non sente minimamente il peso degli anni, merito di meccaniche di gioco che rasentano la perfezione e una direzione artistica oscura, deviata e magnetica.

Bloodborne dipinge una mitologia affascinante e sfuggente allo stesso tempo, che in pieno stile FromSoftware viene sussurrata piuttosto che raccontata. Dagli altri souls si distingue tuttavia per un sistema di combattimento più scattante, che fa a meno degli scudi e punta tutto sulla velocità d'esecuzione di attacchi e schivate, senza lesinare sulla difficoltà, sempre ai massimi livelli. Nella Game of the Year Edition proposta in sconto è inclusa anche l'eccezionale espansione The Old Hunters, imprescindibile per tutti i viandanti di Yarnham, che arricchisce la mitologia di Bloodborne offrendo almeno 15 ore di gioco aggiuntive, tante armi inedite e tre nuove aree da esplorare.

Life is Strange 2 - Stagione completa (12,78 euro)

Come la prima stagione, che ha consegnato all'immaginario videoludico personaggi indimenticabili come Max e Chloe, anche Life is Strange 2 sonda con intelligenza e delicatezza le contrastanti problematiche adolescenziali, infondendole al contempo con delle tematiche sovrannaturali che fungono da motore degli eventi.

La storia, slegata dalla precedente e suddivisa in cinque episodi (tutti inclusi in questo pacchetto da 12,78 euro) narra di Sean e Daniel Diaz, due fratelli costretti a scappare di casa dopo un tragico incidente. Spaventati dalla polizia e dal nuovo potere telecinetico di Daniel, il più piccolo dei due, decidono di dirigersi verso il Messico. Sean dovrà occuparsi della sicurezza del fratellino e al contempo insegnargli a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Come negli altri capitoli della serie, le vostre scelte determineranno il futuro dei protagonisti e le vite di coloro incontreranno, in un lungo viaggio che potrebbe avvicinarli o spezzare per sempre il loro legame.



Se siete interessati all'acquisto, scaricate anche Le fantastiche avventure di Captain Spirit, un episodio completamente gratuito e propedeutico all'esperienza di Life is Strange 2.

Ghostrunner (16,49 euro o 14,99 euro con PlayStation Plus)

Ghostrunner, un'avventura in prima persona in stile cyberpunk dove si uccide e si muore con un colpo solo, è stata una delle più belle sorprese del 2020. L'opera di One More Level, una piccola software house polacca, è ambientata in un futuro indefinito, in cui i sopravvissuti di un cataclisma vivono in una torre dalle dimensioni gargantuesche, ultimo baluardo dell'umanità governato con il pugno di ferro dal Keymaster, che risiede nel punto più alto della struttura.



Il protagonista è un cyber-spadaccino appena scampato alla morte che, guidato dalla voce di un prigioniero chiamato Whisper, comincia la scalata della torre con l'obiettivo di raggiungere il Keymaster e scoprire gli oscuri segreti che cela la sudicia struttura.

Ghostrunner è un gioco impegnativo: il racconto sprona e incuriosisce, ma non prende mai il sopravvento sul gameplay vero e proprio, vero e proprio fulcro dell'esperienza. Si muore in continuazione, e dal momento che il confine tra esaltazione e frustrazione è molto labile, il gioco si rivolge principalmente ai giocatori hardcore, che trarranno insegnamento da ogni game over per limare ogni singola imperfezione.



Il level design mescola platforming e combattimento: l'attraversamento dei 17 livelli che compongono la campagna principale si trasforma in una danza fatta di salti, schivate e fendenti, che va perfezionata tentativo dopo tentativo, in una progressione ipercinetica che invoglia alla rigiocabilità e che può tramutarsi in un paradiso per gli speedrunner. Leggete la nostra recensione di Ghostrunner.

Alien Isolation (6,99 euro)

Alien Isolation è probabilmente il miglior adattamento videoludico di sempre del noto franchise cinematografico. Ambientato 15 anni dopo gli eventi della pellicola di Ridley Scott, l'horror in prima persona di Creative Assembly vede Amanda, figlia di Ellen Ripley, intraprendere una missione a bordo della stazione spaziale Sevastopol, dove giace la scatola nera della Nostromo, unico oggetto in grado di svelare la verità celata dietro la scomparsa della madre.

Come è lecito aspettarsi da un esponente del franchise Alien, la stazione è infestata da un temibile Xenomorfo che, guidato da un'intelligenza artificiale sopraffina, dà la caccia alla protagonista in maniera incessante per l'intera durata dell'avventura, cercandola tra i corridoi e le stanze di un'ambientazione modellata in maniera superba e rispettosa del linguaggio visivo del materiale originale, capace di rendere piacevole anche il backtracking. Nei panni di Amanda sarete costantemente vulnerabili e indifesi nei confronti del predatore, e ora dopo ora diventerete sempre più stremati e desiderosi di fuggire dall'incubo, il che è una grandissima conquista per un videogioco horror come questo.



L'alieno, inoltre, non è neppure l'unica minaccia della Sevastopol... ma preferiamo non svelarvi null'altro. Leggete la nostra recensione di Alien Isolation se volete saperne di più.