PlayStation Store: giochi PS4 a cinque euro, le offerte da non perdere

Sul PlayStation Store è sempre tempo di sconti, Sony ha lanciato questa settimana le nuove offerte sui migliori giochi PS4 a meno di 20 euro. Potevamo perdere l'occasione per scavare tra centinaia di titoli alla ricerca di produzioni con il miglior rapporto qualità/prezzo? Ovviamente no ed è per questo che oggi vi proponiamo cinque giochi per PS4 (tutti compatibili anche con PlayStation 5) in vendita a 4,99 euro l'uno, prezzo che ovviamente non permette di comprare giochi AAA recenti in questa fascia tuttavia si trovano giochi datati di ottima qualità e ancora estremamente validi. Non ci credete? Ecco la nostra selezione: aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Yakuza Zero

La serie Yakuza è da anni il fiore all'occhiello di SEGA, e per chiunque voglia approfondire le origini della serie, Yakuza Zero è il punto di partenza ideale. Siamo negli anni '80 e due rampanti giovani (Kazuma Kiryu e Goro Majima) sono pronti a tutto pur di fare carriera nella malavita giapponese.

Yakuza Zero è un prequel che racconta l'ascesa criminale di questi due celebri e amatissimi personaggi della saga, tra spietati combattimenti, serate in discoteca e gli immancabili minigiochi tra cui il biliardo, il karaoke e le versioni arcade di OutRun, Hang-On e Space Harrier. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Yakuza Zero.

Resident Evil/Resident Evil Zero

Un doppio suggerimento in realtà, entrambi i giochi sono venduti allo stesso prezzo (4.99 euro): a voi scegliere quindi quale dei due suscita maggiormente il vostro interesse.

Resident Evil è il primo episodio della serie in versione rimasterizzata in HD mentre Resident Evil Zero è il prequel uscito successivamente (nel 2002 su GameCube) e anche in questo caso riproposto con migliorie grafiche e piccoli accorgimenti tecnici che migliorano l'esperienza di gioco. Due titoli irrinunciabili per chi vuole scoprire le origini di una delle serie più amate e popolari del mondo dei videogiochi, e non solo. Un buon modo per passare i mesi che ci separano dal lancio di Resident Evil Village, in arrivo a maggio.

The Last of Us Left Behind

Left Behind è il DLC di The Last Of Us incentrato sul passato di Ellie, questa versione è standalone e non richiede il gioco originale, presentandosi quindi come un prodotto del tutto autonomo.

Nonostante la breve durata della trama, Left Behind svela importanti retroscena sulla gioventù della piccola Ellie ed è un tassello fondamentale dell'universo narrativo della serie Naughty Dog. Se siete in possesso di The Last of Us Remastered per PlayStation 4, allora avrete già a disposizione questo contenuto extra, ma in caso contrario potreste pensare di acquistarlo, soprattutto a questo prezzo.

Need for Speed

Uscito nel 2015, Need for Speed è uno degli innumerevoli reboot della serie racing di Electronic Arts. NFS abbraccia la filosofia Open World con un gioco dalla forte componente narrativa e una trama che può contare sulla presenza di nomi come Magnus Walker e Ken Block.

Ibrido tra avventura e gioco di corse, Need for Speed ha faticato ad imporsi presso il grande pubblico, e questa potrebbe essere l'occasione giusta per (ri)scoprire uno degli episodi più divisivi della saga. Per saperne di più ecco la recensione di Need for Speed.

The Surge

Un Soulslike Sci-Fi sviluppato da Deck13 (team responsabile di Lords of the Fallen), non proprio perfetto e anzi piuttosto acerbo sotto alcuni aspetti. Dietro qualche incertezza artistica e narrativa, però, si nasconde una produzione dal gameplay interessante e con più di qualche spunto degno di nota, che potrebbe conquistare coloro che cercano un Action RPG dalle atmosfere futuristiche.

La versione PS4 include anche due equipaggiamenti esclusivi (denominati CREO PS04 Limited Rig e Cobalt Control Rod). L'edizione in offerta è quella standard priva di DLC o dei contenuti extra presenti nella più ricca Augmented Edition. La recensione di The Surge vi schiarirà le idee sulle reali qualità del gioco.