PlayStation Store: giochi PS4 a sconto a meno di 20 euro

Continuano i saldi di Halloween sul PlayStation Store: dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 a meno di cinque euro ci concentriamo ora sui giochi in offerta a meno di 20 euro, fascia di prezzo che vi permetterà di acquistare titoli di assoluto spessore come GTA 5, Tekken 7, V-Rally 4, The Golf Club 2019 feat PGA Tour, MX vs ATV All Out e tanti altri ancora. Come di consueto ne abbiamo selezionati cinque, di seguito trovate i nostri consigli per gli acquisti e vi invitiamo a proporci le vostre scelte nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Tekken 7 - 17.99 euro

Tekken 7 non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei picchiaduro più acclamati e venduti degli ultimi anni, avendo recentemente superato quota quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo.

L'edizione in offerta sul PlayStation Store è quella Standard, priva del Season Pass e dei contenuti aggiuntivi e propone solamente i contenuti del gioco base, capaci comunque di intrattenervi a lungo, a patto ovviamente di amare il genere.



Recensione Tekken 7

GTA V - 14.99 euro

GTA V è uno dei giochi più venduti della storia (insieme a Tetris e Minecraft) nonchè il prodotto di intrattenimento con il maggior incasso di sempre, persino superiore a quello di blockbuster di Hollywood come Il Signore degli Anelli e Star Wars.

Per 14.99 euro è possibile acquistare il gioco Rockstar e l'accesso a GTA Online, anche in questo caso il pacchetto proposto non presenta contenuti extra com Shark Card o valuta virtuale, limitandosi a proporre solamente la versione standard di Grand Theft Auto V. Ma per 14.99 euro è davvero difficile chiedere di più...



Recensione GTA 5

Bundle Guerra Mondiale di Battlefield - 19.99 euro

Due giochi al prezzo di uno: il Bundle Guerra Mondiale di Electronic Arts contiene Battlefield 1 Revolution e Battlefield V Deluxe Edition.

La versione completa di Battlefield 1 include il gioco completo con il Season Pass (garantisce l'accesso alle espansioni They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse oltre ai pacchetti Barone Rosso, Lawrence d'Arabia e Hellfighter) mentre la Deluxe Edition di Battlefield 5 include anche cinque set di tenute da paracadutista, assegnazioni speciali e assegnazioni iniziali e 20 elementi di personalizzazione settimanali con i lanci aerei. Tutto questo per 20 euro con il resto di un centesimo. Recensione Battlefield 5

Team 17 Trophy Hunters Pack - 19.99 euro

Questo pacchetto presenta ben cinque giochi targati Team 17 riuniti in un solo bundle e venduti a prezzo ridotto: la selezione include Worms Battlegrounds, Flockers, The Escapists, The Escapits The Walking Dead e LA Cops, produzioni indipendenti di buon successo anche su console.

Worms Battlegrounds è forse il più famoso del lotto ma anche The Escapists (e lo spin-off dedicato a The Walking Dead) non faticherà a conquistare gli amanti dei giochi di strategia. Sicuramente più particolari e meno noti invece Flockers e LA Cops, due titoli che vale la pena (ri)scoprire, a questo prezzo più che mai.



Recensione The Escapist



Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr Imperium Edition - 19.99 euro

La Imperium Edition è sicuramente l'edizione più ricca di Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr e oltre al gioco include il Season Pass con l'accesso a tutti i contenuti aggiuntivi e il Digital Deluxe Pack che offre una provocazione animata da usare in-game, la colonna sonora di Inquisitor Martyr, impronte personalizzate e una decorazione per la base.

Recensione Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr