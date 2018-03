PlayStation Store: da Horizon a The Last Guardian, 10 esclusive PS4 in offerta

Dopo avervi parlato delle migliori offerte di marzo riservate agli utenti PlayStation Plus, in questo articolo vi segnaleremo 10 esclusive in saldo per PlayStation 4 da recuperare durante i prossimi giorni. Le promozioni saranno valide fino al 22 marzo, e permetteranno a tutti gli utenti della console Sony di rimediare titoli come Horizon Zero Dawn e Gran Turismo Sport a prezzi molto interessanti. Ecco i nostri suggerimenti per approfittare dei nuovi sconti fino al 70% sulle esclusive PS4.

Horizon Zero Dawn (a partire da 19,99 euro)

Gli elogi del pubblico e della critica hanno parlato chiaro su Horizon Zero Dawn, consacrando l'ultima fatica di Guerrilla Games come una delle migliori esclusive disponibili su PlayStation 4. L'avventura di Aloy riesce a distinguersi per molti fattori: vuoi per l'intrigante setting che unisce temi primordiali e dinosauri robotici, vuoi per l'ottima impalcatura ludica che amalgama il gameplay di un hunting game con le dinamiche di un action adventure open world, vuoi per l'eccellente traguardo tecnico raggiunto dallo studio olandese (con il supporto ai 4K su PlayStation 4 Pro).

Se avete intenzione di recuperarlo nel corso dei prossimi giorni, Horizon Zero Dawn può essere acquistato nella sua edizione Standard a 19,99 euro anziché 39,99 euro, o in alternativa nella Complete Edition a 29,99 euro invece di 49,99 euro per accedere al pacchetto completo (questa edizione include il gioco base e l'espansione The Frozen Wilds). Se invece siete già in possesso del gioco e volete procurarvi The Frozen Wild, il DLC story driven può essere acquistato a 12,99 euro anziché 19,99 euro, portandosi a casa un ottimo contenuto che approfondisce ulteriormente la storia di Aloy e le meccaniche di gioco, con l'aggiunta di nuove bestie meccaniche da affrontare a viso aperto, nuovi luoghi da visitare e nuovi incarichi da portare a termine.

Gran Turismo Sport (a partire da 34,99 euro)

Come suggerito dal titolo stesso, Gran Turismo Sport si è presentato al pubblico con una formula diversa dal solito, concentrando le attenzioni della propria offerta sul multiplayer e sulle competizioni online. Nonostante tutto, però, il racing game di Polyphony Digital ha mantenuto fede ai tratti salienti del brand, continuando a proporre un modello di guida a metà strada fra i corsistici meno intransigenti e le simulazioni pure, in grado di regalare una curva di apprendimento molto gratificante (e praticamente infinita, considerando la prospettiva di misurarsi con altri piloti umani).

Una nota di merito va senz'altro segnalata per il supporto post-lancio, con la pubblicazione di diversi update gratuiti che hanno aggiunto nuove vetture e perfino una modalità Carriera pensata per il comparto single player. Approfittando dei nuovi sconti proposti sul PlayStation Store, Gran Turismo Sport può essere rimediato nella sua edizione Standard a 34,99 euro anziché 59,99 euro, oppure nella Digital Deluxe Edition a 44,99 euro invece di 69,99 euro (questa versione include il gioco base, un pacchetto con 12 auto bonus, un pacchetto adesivi livrea, un casco da gara cromato e 2 milioni di crediti da utilizzare in-game). Gli utenti PlayStation VR, inoltre, potranno accedere a un paio di modalità concepite per la realtà virtuale.

Heavy Rain + Beyond Due Anime (12,99 euro)

Con il debutto di Detroit Become Human fissato per il 25 maggio, molti utenti PlayStation 4 potranno mettere mano alla nuova produzione di Quantic Dream, per quella che si preannuncia un'avventura cinematica dal taglio sci-fi molto promettente. Per farsi un'idea sulle aspettative del gioco basta ricordare il buon lavoro svolto dallo studio francese con Heavy Rain e Beyond: Due Anime, le precedenti avventure realizzate sotto la direzione di David Cage.

Entrambi i titoli sono rimediabili nelle loro riedizioni PlayStation 4 con la Collection Heavy Rain + Beyond: Due Anime disponibile sul PlayStation Store, approfittando di uno sconto pari al 67% che permette di acquistare i due giochi a soli 12,99 euro invece che a 39,99 euro. In alternativa, nel caso siate interessati soltanto ad uno dei due titoli, sarà possibile optare per l'acquisto singolo di Heavy Rain o di Beyond: Due Anime, spendendo in ambedue i casi 7,99 euro anziché 29,99 euro. Dal momento che stiamo parlando di due esclusive uscite ai tempi di PS3, i due remaster propongono diversi miglioramenti tecnici che sfruttano la potenza di PS4, a partire dalla risoluzione nativa a 1080p e da una maggiore pulizia dell'immagine. Se ancora non avete giocato a queste avventure sviluppate da Quantic Dream, avete una buona occasione per recuperarle in vista di Detroit Become Human.

God of War 3 Remastered (12,99 euro)

Se Detroit Become Human arriverà a maggio, ad aprile sarà il turno del nuovo God of War di Santa Monica, senza dubbio una delle esclusive PlayStation 4 più attese nella prima metà del 2018. Quale occasione migliore per rigiocare God of War 3, il terzo capitolo della trilogia ambientata nella mitologia greca, se non con il Remaster creato appositamente per la nuova ammiraglia Sony? God of War 3 Remastered ripropone infatti la terza avventura di Kratos, arricchendola con un comparto tecnico al passo coi tempi, una risoluzione fissata a 1080p nativi e un frame rate di 60fps praticamente privo di incertezze, presentandosi dunque come la versione definitiva di God of War 3 (che ricordiamo essere uscito originariamente su PlayStation 3 nel 2010).

Se prima di avventurarvi nella mitologia nordica del nuovo God of War volete concludere la trilogia originale di Kratos, o semplicemente rigiocare il terzo capitolo nella sua riedizione PlayStation 4, allora potrete approfittare dello sconto del 62% proposto sul PalyStation Store, così da rimediare God of War 3 Remastered a 12,99 euro invece che a 34,99 euro. Tra le novità va segnalata anche la presenza di una Photo Mode con cui immortalare nuovi screenshot nel corso dell'avventura, con la possibilità di modificarli e condividerli insieme al resto della community.

Bloodborne The Old Hunters (6,99 euro)

L'Instant Game Collection di questo mese è stata una delle più ricche di sempre, con Bloodborne e Ratchet & Clank a spiccare tra i nuovi giochi gratuiti per gli utenti PlayStation Plus. Il capolavoro di From Software, in particolare, può considerarsi a ragion veduta una delle migliori esclusive attualmente disponibile su PlayStation 4, nonché una rielaborazione dei tipici ingredienti che hanno fatto amare i vari capitoli di Dark Souls. Approfittando dei nuovi sconti proposti sul PlayStation Store, vi basterà una piccola spesa per arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco offerta da Bloodborne: con soli 6,99 euro (invece di 19,99 euro), infatti, potrete acquistare The Old Hunters, di fatto l'unica espansione pubblicata per il gioco di Hidetaka Miyazaki.

Il DLC offre 3 aree inedite da esplorare, 5 boss da affrontare e 16 nuove armi da guadagnare in oltre 15 ore di gameplay, il tutto con la possibilità di riaffrontare la campagna principale con i nuovi strumenti acquisiti. Se invece non siete abbonati al PlayStation Plus e volete recuperare il gioco completo, avrete comunque la possibilità di acquistare Bloodborne: Game of the Year Edition a 19,99 euro invece che a 44,99 euro, con uno sconto pari al 55% (questa edizione include il gioco base e l'espansione The Old Hunters). In ogni caso si tratta di un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Uncharted 4 Fine di un Ladro (24,99 euro)

Nell'articolo dedicato agli sconti PlayStation Plus vi abbiamo consigliato di acquistare Uncharted: L'Eredità Perduta e Uncharted: The Nathan Drake Collection, così da mettervi al passo con la serie di Naughty Dog su PlayStation 4. Poteva forse mancare all'appello Uncharted 4, il capitolo conclusivo sulle avventure di Nathan Drake? Grazie ai nuovi sconti sulle esclusive PS4 è possibile rimediare l'ultima fatica di Naughty Dog a 24,99 euro, con un risparmio di 15 euro sul prezzo di listino, portandosi a casa l'avventura più emozionante della serie, nonché fiore all'occhiello del grande talento tecnico e artistico dello studio americano.

Sebbene l'eccezionale campagna in singolo rimanga il piatto più prelibato dell'offerta, Uncharted 4 riesce a fare il suo dovere anche sul fronte multiplayer, consentendo agli utenti di confrontarsi in diverse modalità e varianti di gioco come Survival, sicuramente una buona componente in grado di allungare la longevità del titolo. Ad ogni modo, se avete intenzione di seguire le avventure di Nathan Drake fino alla fine, e a maggior ragione se avete già provveduto a rimediare la trilogia uscita su PlayStation 3, l'acquisto di Uncharted 4 rimane praticamente un consiglio obbligato per ogni possessore della nuova ammiraglia Sony.

The Last Guardian (14,99 euro)

Ci sono voluti nove anni di travagliato sviluppo e più di qualche rinvio, ma alla fine The Last Guardian è arrivato su PlayStation 4, regalandoci una magnifica avventura all'altezza delle aspettative. Al netto di qualche problema tecnico (soprattutto sul modello standard di PS4), l'ultima fatica di Ueda è riuscita ad entrare nel cuore dei fan, grazie soprattutto al legame profondo che viene a crearsi tra il giocatore e Trico, la gigantesca creatura dalle sembianze di un grifone che ci accompagnerà nel corso dell'avventura.

Il gioco riprende alcune idee di ICO (basti pensare al rapporto con Yorda) e diverse suggestioni di Shadow of the Colossus (come il senso di scala) miscelandole in un perfetto connubio di game design e storytelling che accompagna il giocatore lungo un viaggio difficile da dimenticare. Sebbene non sia esente da qualche spigolo in termini di controlli e gestione della telecamera, l'esperienza offerta da The Last Guardian rimane una delle più emozionanti di questa generazione, con un finale di grandissima intensità in grado di mettere tutti d'accordo. Se volete approfittare dei nuovi sconti del PlayStation Store per recuperare questa grande esclusiva, The Last Guardian potrà essere acquistato a soli 14,99 euro fino al 22 marzo, risparmiando 20 euro sul prezzo di listino.

The Order 1886 (9,99 euro)

Al contrario di Ratchet & Clank e Bloodborne, ancora The Order 1886 non è stato regalato agli utenti PlayStation Plus, sebbene il titolo fosse finito sotto il mirino di numerosi pronostici riguardanti le Instant Game Collection degli scorsi mesi. Il Third Person Shooter di Ready at Dawn debuttò su PlayStation 4 più di tre anni fa, presentandosi come un sorprendente showcase grafico per le potenzialità di PlayStation 4, senza dimenticare naturalmente l'affascinante setting steampunk che ci vedeva esplorare i vicoli di una Londra ottocentesca.

Sebbene il titolo non si impose come un capolavoro intramontabile, The Order 1886 riuscì a proporre la formula di un solido TPS story driven, mostrando una delle realizzazioni tecniche più impressionanti di inizio generazione e una direzione artistica di tutto rispetto, limitando però la propria offerta a una campagna single player coinvolgente ma non del tutto brillante sul piano della longevità. Ad ogni modo, il gioco di Ready at Dawn merita di essere preso in considerazione da tutti i possessori di una PlayStation 4, a maggior ragione al piccolo prezzo con cui viene proposto sul PlayStation Store fino al 22 marzo: approfittando degli sconti sulle esclusive, infatti, The Order può essere acquistato a 9,99 euro anziché 59,99 euro, con un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.

inFAMOUS Second Son (a partire da 9,99 euro)

Se The Order 1886 puntava a mostrare le potenzialità grafiche di PlayStation 4 a inizio ciclo generazionale, mantenendo comunque una struttura di gioco piuttosto ineare, con Infamous Second Son è arrivata la grande produzione open world a mostrare i muscoli della nuova ammiraglia Sony, mantenendo in ogni caso un colpo d'occhio notevole nonostante la grandezza della mappa. In termini di gameplay ritroviamo la stessa formula del predecessore, in un misto di free roaming e combattimenti a base di poteri, a cui forse si poteva richiedere qualche sforzo in più sul piano della longevità e delle missioni secondarie.

Il titolo rimane un'esclusiva da recuperare per ogni utente PS4, e grazie ai nuovi sconti del PlayStation Store sarà possibile acquistare a prezzi convenienti sia Infamous Second Son che il prequel First Light. Andando con ordine, Infamous Second Son è disponibile a 9,99 euro invece di 39,99, con un risparmio complessivo del 75%, mentre la versione standalone di Infamous First Light può essere comprata a 4,99 euro invece che a 14,99 euro, con uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino. Nel caso vogliate rimediarli entrambi con un singolo acquisto, invece, avrete a disposizione il bundle Infamous Second Son + Infamous First Light a 12,99 euro anziché 49,99 euro, senz'altro un'opzione molto allettante nel caso vi siate lasciati indietro i due capitoli della serie.

Gravity Rush Remastered (7,99 euro)

Dopo avervi consigliato Gravity Rush 2 nell'articolo riservato agli sconti PlayStation Plus, elogiando le qualità ludiche e artistiche della serie, a questo punto non potevamo che segnalarvi anche il Remaster PlayStation 4 del primo capitolo, versione riveduta e corretta dell'originale Gravity Rush uscito nel 2012 su PlayStation Vita. Se non siete in possesso della console Sony, o semplicemente se volete recuperare il gioco nella sua versione migliore, Gravity Rush Remastered può essere acquistato sul PlayStation Store con uno sconto del 73%, spendendo 7,99 euro invece di 29,99 euro.

Come di consueto, la riedizione del gioco include una serie di migliorie tecniche, a partire dal supporto alla risoluzione nativa 1080p e al frame rate di 60fps fissi, oltre che un sistema di controllo ripensato per sfruttare le caratteristiche del DualShock 4. Considerando che il gioco riusciva a distinguersi per una direzione artistica ben sopra la media, con ambientazioni molto ispirate e un utilizzo davvero efficace dei colori, la possibilità di rigiocarlo su un buon pannello Full HD andrà a tutto vantaggio del colpo d'occhio, per quella che continua a presentarsi come un action adventure ampiamente godibile e ricco di spunti interessanti in termini di gameplay e level design.