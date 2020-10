PlayStation Store: i migliori giochi della generazione PS4 in offerta

L'era di PlayStation 4 sta per finire e Sony vuole celebrare il successo della sua console e dei giochi con questa nuova promozione dedicata ai migliori giochi della generazione PS4. Indubbiamente una buona occasione per recuperare una serie di titoli che in un modo o nell'altro hanno segnato in maniera indelebile la storia della console e in alcuni casi, dell'intero mercato videoludico. Ecco la nostra selezione, come di consueto aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Ghost of Tsushima Edizione Deluxe - 64.79 euro

D'accordo, il prezzo non è bassissimo ma non potevamo non iniziare citando Ghost of Tsushima, di fatto l'ultima grande esclusiva Sony per PS4, senza tenere in considerazione i futuri Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West, cross-gen con PlayStation 5.

La Deluxe Edition del gioco di Sucker Punch include in aggiunta un punto tecnico, l'amuleto del favore di Hachiman, il Set Skin Eroe di Tsushima con mascherata dorata, armatura, kit di spade, cavallo e sella, mini artbook, commento degli sviluppatori e un tema. E ricordatevi che presto debutterà il maxi aggiornamento che introdurrà la modalità multiplayer Legends, senza alcun costo aggiuntivo.



Ghost of Tsushima Recensione

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 3.99 euro

Dopo (o meglio... durante) Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Hideo Kojima ha lasciato Konami per fondare Kojima Productions, si tratta quindi dell'ultimo episodio della serie diretto dal celebre produttore e game designer giapponese prima di dare vita a Death Stranding.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience include il prologo Ground Zeroes, l'esperienza completa di The Phantom Pain, Metal Gear Online e ben 36 DLC tra cui due missioni extra, armi e oggetti estetici. Tutto per meno di 5 euro!



Recensione Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience

The Witcher 3 Wild Hunt - 8.99 euro

Sono passati oltre cinque anni dal lancio del gioco di CD Projekt RED e non c'è bisogno di spendere ulteriori parole per presentarvi The Witcher 3 Wild Hunt, un titolo di enorme successo commerciale che ha catapultato lo studio polacco nello stardom degli sviluppatori di videogiochi.

L'avventura dello Strigo costa poco meno di dieci euro in versione standard, dunque senza i due DLC (Hearts of Stone e Blood & Wine) inclusi, ma questo prezzo è difficile pretendere di più... non dimenticatevi però che i possessori del gioco potranno ottenere l'edizione PS5 gratis tramite aggiornamento (in arrivo nel 2021), se siete interessati non indugiate oltre!



The Witcher 3 la recensione

Monster Hunter World - 14.99 euro

Sicuramente un classico, Monster Hunter World è il gioco che sdoganato la serie Capcom al grande pubblico permettendole di raggiungere nuove fasce di giocatori ed enorme popolarità anche in Occidente... non è un caso se MH World è ad oggi il singolo gioco più venduto della casa di Osaka, con oltre 14 milioni di copie distribuite, più qualsiasi episodio di Street Fighter e Resident Evil.

La versione in offerta su PlayStation Store è quella standard, priva dell'espansione Iceborne e di altri DLC, in ogni caso non disperate perchè l'enorme mole di contenuti post lancio vi permetterà di divertirvi per mesi e mesi senza mai annoiarvi. Siete pronti per tornare a caccia di mostri?

Batman Arkham Collection - 19,79 euro

Pochi supereroi sono popolari come Batman nel mondo dei videogiochi (ad eccezione di Spider-Man, d'accordo) e ancora meno hanno potuto contare su una trilogia di enorme successo come la serie Arkham.

Questo cofanetto digitale include Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight con tutti i DLC e le espansioni pubblicate da Rocksteady per vivere l'intera saga delle avventure del Cavaliere Oscuro ad un prezzo davvero contenuto. Unica pecca? La mancanza di Batman Arkham Origins, il prequel sviluppato da WB Games Montreal, attualmente al lavoro su Gotham Knights, mentre lo studio britannico è impegnato su Suicide Squad Kill the Justice League.



La recensione di Monster Hunter World