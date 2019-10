PlayStation Store: migliori giochi horror PS4 a sconto per Halloween

Sul PlayStation Store sono ufficialmente partiti gli sconti di Halloween con offerte speciali sui migliori giochi PS4. Ci avviciniamo alla festa più spaventosa dell'anno e per l'occasione abbiamo pensato di variare leggermente la nostra consueta selezione di sconti concentrandoci esclusivamente sui videogiochi horror a sconto. Abbiamo scelto cinque titoli imperdibili in vendita a prezzo ridotto, da Resident Evil 2 Remake a Vampyr, come sempre lo spazio commenti è a vostra disposizione per eventuali consigli per gli acquisti, aspettiamo i vostri suggerimenti!

Vampyr - 19.99 euro

Sviluppato da Dontnod (team autore di Life is Strange e attualmente al lavoro su vari progetti), Vampyr è un gioco horror che ci catapulta indietro nel tempo, nella Londra del 1918.

Il Dr. Jonathan Reid è diventato un Vampiro non riuscendo a sfuggire alla grave epidemia che ha colpito la città: a te il compito di salvare il civili oppure abbracciare il male, ricorda che ogni scelta avrà delle forti ripercussioni sulla trama del gioco. Un'avventura dalla trama intrigante e dal gameplay non perfetto ma comunque in grado di divertire per un sufficiente numero di ore. Recensione Vampyr

The Evil Within/The Evil Within 2 - Da 5.99 euro

Entrambi gli episodi di The Evil Within sono a sconto sul PlayStation Store, il gioco originale costa ora 5.99 euro mentre il sequel è in vendita a 19.99 euro, tutti e due proposti in versione standard senza contenuti aggiuntivi.

La serie di Shinji Mikami è quanto di più vicino ci sia alla trilogia originale di Resident Evil (non a caso, considerando il curriculum del producer giapponese), peccato per un comparto tecnico non sempre all'altezza e una direzione artistica non troppo ispirata per quanto riguarda il design di alcune creature ed i personaggi. Ma se cercate un prodotto capace di tenervi sulle spine fino all'ultimo secondo, lo avete appena trovato. Recensione The Evil Within 2

Outlast + Outlast Whistleblower - 3.99 euro

Outlast è il gioco che ha portato alla ribalta il genere Jumpscare che tanto successo ha riscosso, portando alla notorietà anche tanti YouTuber nazionali e internazionali negli scorsi anni grazie ai gameplay che ben presto hanno iniziato a imperversare sulla piattaforma.

In Outlast visiteremo il manicomio di Mount Massive, in Colorado, un luogo desolato che nasconde però terribili segreti. Insieme ad Outlast vi consigliamo di acquistare il DLC Whistleblower (venduto a 1.99 euro) che aggiunge un nuovo arco narrativo incentrato sulla figura di Waylon Park, ingegnere della Murkoff che gioca un ruolo primario nella trama del gioco. Recensione Outlast

Amnesia Collection - 7.99 euro

Tre giochi al prezzo di uno: Amnesia Collection include l'originale Amnesia The Dark Descent, il sequel Amnesia A Machine for Pigs e lo spin-off Amnesia Justine.

Una raccolta ideale per gli amanti dei giochi horror alla ricerca di emozioni forti, Amnesia è una delle serie indie più acclamate degli ultimi anni. Per sapere perchè bastano appena 7,99 euro. Recensione Amnesia Collection

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 41.99 euro

Bastano poco più di 40 euro per portarsi a casa la Deluxe Edition del remake di Resident Evil 2, pacchetto che include il gioco completo e vari contenuti bonus tra cui i costumi Sceriffo di Arklay, Noir, Militare ed Elza Walker, l'Arma Deluxe Samurai Edge e infine la colonna sonora classica.

Sul PlayStation Store sono disponibili gratis anche gli outfit 1998 che riprendono l'aspetto spigoloso dei modelli poligonali della versione originale PlayStation. Un vero cult, irrinunciabile a questo prezzo.



Recensione Resident Evil 2 Remake