PlayStation Store: migliori giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro

Anche a ottobre tornano i super sconti sul PlayStation Store, questa volta incentrati sui migliori giochi PlayStation 4 in offerta a meno di cinque euro. Come abbiamo detto più volte, si tratta di una fascia decisamente interessante che include sconti su giochi indipendenti di buon livello e su giochi AA e AAA non recentissimi ma ancora estremamente validi, soprattutto a questo prezzo. Qualche nome? Zombie Army Trilogy, Oddworld New n Tasty e Payday 2, noi ne abbiamo selezionati cinque, ecco i nostri consigli per gli acquisti!

Mighty No. 9 - 3.99 euro

D'accordo, l'erede spirituale di Mega Man non è propriamente un capolavoro e anzi, il gioco di Keiji Inafune è stato funestato sin dal lancio da numerosi problemi tecnici e strutturali. I primi sono stati risolti nel corso degli anni con numerose patch mentre i secondi purtroppo restano, in ogni caso i fan degli action game di stampo rètro saranno probabilmente in grado di passare sopra ai difetti del gameplay.

Nei panni del robottino Beck dovremo affrontare una campagna composta da dodici livelli, inoltre il gioco presenta il supporto per il multiplayer online a due giocatori e la modalità extra Boss Rush. Come bonus, citiamo la colonna sonora alternativa in stile 8-bit e due livelli di difficoltà aggiuntivi per rendere la sfida ancora più interessante.



Recensione Mighty No. 9

Fear Effect Sedna - 1.99 euro

Fear Effect e Fear Effect 2 Retro Helix hanno riscosso un notevole successo quasi vent'anni fa ma la stessa cosa non si può dire di Sedna, titolo che avrebbe dovuto segnare il rilancio del franchise in grande stile. Così non è stato purtroppo ma i fan della serie possono ora recuperare il gioco al prezzo di due caffè (con tanto di un centesimo di resto).

Fear Effect Sedna è un'avventura a enigmi che unisce esplorazione e strategia con elementi puzzle e rompicapo, niente di troppo originale o elaborato ma il prezzo è davvero goloso e potrebbe convincere ben più di qualcuno a dare una possibilità a questo sfortunato (dal punto di vista commerciale) progetto.

Zombie Army Trilogy - 4.99 euro

Spin-off della celebre serie Sniper Elite, Zombie Army Trilogy mette il giocatore nei panni di Karl Faireburne, alle prese con una nuova minaccia: i Nazi Zombie!

La raccolta include la versione rimasterizzata di Zombie Nazi Zombie 1&2, entrambi pubblicati come contenuti aggiuntivi di Sniper Elite V2, oltre alla campagna inedita Zombie Nazi Zombie III, per un totale di quindici livelli da affrontare. Oltre allo story mode trovano spazio anche la modalità Orda e il supporto per la Co-Op Online. Se i Nazi Zombie non vi hanno ancora stufato e state cercando un gioco "cafone" per qualche ora di puro divertimento, potreste aver appena trovato il vostro nuovo passatempo.

Oddworld New n Tasty Complete Edition - 3.49 euro

In attesa di Oddworld Soulstorm (in arrivo nel 2020) possiamo rituffarci nel folle mondo di Oddworld con New n Tasty, remake del primo episodio della saga, qui proposto in versione completa con tanti contenuti bonus.

Nello specifico, Oddworld New n Tasty Complete Edition include oltre al gioco anche il DLC Alf's Escape con una missione extra, il costume Scrub Abe e due temi dinamici per PlayStation 4. Il titolo supporta il Cross-Buy, con un solo acquisto potrete dunque giocare su PS4, PlayStation 3 e PSVita.



Recensione Oddworld New n Tasty

Payday 2 Crimewave Edition - 4.99 euro

Tutta la frenesia e la follia di Payday 2 in una ricchissima edizione denominata Crimewave Edition, con decine di contenuti extra!

Oltre al gioco include i DLC per un valore superiore agli 80 euro tra cui The Big Bank, The Bomb, il personaggio femminile Clover ed i pacchetti Gage Weapon Pack 1&2, Gage Mod Courier, Gage Sniper e Gage Assault, Hotline Miami, The Diamond Heist, Dragan, The Death Wish, Election Day, The Shadow Raid, John Wick, The Hoxton Breakout, The Infamy e White xMas, oltre alla colonna sonora completa.



Recensione Payday 2 Crimewave Edition