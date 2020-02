PlayStation Store: i migliori giochi PS4 in sconto a meno di 20 euro

Continuano i saldi di febbraio sul PlayStation Store e dopo avervi proposto in uno speciale gli sconti sui giochi essenziali per PS4 e sui migliori giochi giapponesi è ora la volta dei giochi PS4 a meno di 20 euro. In questa lista rientrano giochi come A Plague Tale Innocence, Batman Arkham Knight, Warhammer Vermintide II, Anthem, WWE 2K20, Fallout 76 e Shadow Tactics Blades of the Shogun, solamente per citarne alcuni. Noi ne abbiamo selezionati cinque, dando la priorità a raccolte, collection, deluxe, legendary e GOTY edition, generalmente le più convenienti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Batman Arkham Knight Premium Edition - 17.99 euro

In attesa che WB Games sveli il nuovo videogioco di Batman potete godervi l'entusiasmante finale della trilogia di Batman Arkham, l'acclamata serie targata Rocksteady.

La Premium Edition include l'avventura completa e il Season Pass, da segnalare inoltre le numerose skin e missioni gratis disponibili sul PlayStation Store per tutti i possessori del gioco. In alternativa potete optare per il solo gioco base (privo quindi del Pass Stagionale) al prezzo di 12.99 euro.



A Plague Tale Innocence - 19.99 euro

E' il gioco più recente tra quelli segnalati, proposto ad un prezzo molto interessante. A Plague Tale Innocence mette il giocatore nei panni di Amicia e del fratellino Hugo, entrambi impegnati in un viaggio in fuga dall'inquisizione con l'obiettivo di salvare la propria vita e sopravvivere in un mondo brutale e spietato.

Acclamato da pubblico e critica, A Plague Tale Innocence è un'esperienza che non dimenticherete facilmente.



Mafia III Deluxe Edition - 14.99 euro

Pur non essendo un gioco perfetto, Mafia III è un titolo capace di intrattenere gli appassionati del genere, la Digital Deluxe Edition inoltre include numerosi contenuti aggiuntivi tra cui le espansioni Segno dei Tempi, Faccende in Sospeso e Corri, Dolcezza.

Sul PlayStation Store è disponibile gratis anche il pacchetto Giudice, Giuria e Carnefice che include tre armi d'oro. Le armi classifiche (Smith Moray MX100 e mitra Trench 1938 di Vito Scaletta, Lassiter Leopard e fucile da cecchino Camo di Cassandra, Berkley Stallion e fucile a pallettoni Gator di Thomas Burke) sono in vendita invece tramite DLC al prezzo complessivo di 4,99 euro.



Watch Dogs 2 Gold Edition - 19.99 euro

In attesa di Watch Dogs Legion questo potrebbe essere un buon momento per riscoprire il secondo episodio della serie Ubisoft, accolto tiepidamente al lancio ma pian pian rivalutato nel corso degli anni.

La Gold Edition è forse l'edizione più interessante in quanto ad un prezzo particolarmente offre il gioco completo, il Pacchetto Deluxe 2 con varie personalizzazioni e il Season Pass (da solo normalmente venduto a 39,99 euro) che dona accesso a tutti i DLC tra cui il Bundle Contenuti T-Bone, le espansioni Condizioni Umane e Nessun Compromesso ed infine i pacchetti Root Access e Pacchetto Psichedelico.



Blood Bowl 2 Legendary Edition - 10.99 euro

Blood Bowl unisce il football americano con le celebri miniature fantasy targate Games Workshop: il risultato? Assolutamente esplosivo! La trasposizione digitale dell'omonimo gioco da tavolo presenta 24 diverse razze e varie modalità di gioco tra cui Eternal League (single player) o la modalità Challenge in multiplayer.

La Legendary Edition include oltre al gioco base anche 16 razze aggiuntive divise in due DLC (Official Expansion e Team Pack) per un divertimento che non finisce mai, sopratutto se giocato in compagnia di altri amici.



