PlayStation Store: i migliori giochi a sconto per Halloween

I saldi di Halloween del PlayStation Store saranno disponibili fino al 2 novembre, permettendo agli utenti PlayStation 4 di recuperare alcuni titoli di assoluto valore a prezzi molto interessanti. Dopo i 10 giochi che vi abbiamo consigliato la scorsa settimana, in questo articolo vogliamo suggerirvene altri 10 da aggiungere alla vostra lista della spesa. Come sempre, daremo un occhio di riguardo alle atmosfere horror e alle promozioni più convenienti, fornendovi alcuni spunti su come trascorrere qualche serata spaventosa e divertente.

Dead by Daylight

Iniziamo la lista con Dead by Daylight, uno dei giochi più adatti con cui trascorrere le serate di Halloween in compagnia dei propri amici. Stiamo parlando di un autentico survival horror multiplayer, caratterizzato da una struttura asimmetrica in cui un giocatore assumerà il ruolo del feroce killer, e gli altri quattro quello dei sopravvissuti costretti a scappare per non farci catturare, torturare e uccidere. Il killer giocherà in prima persona e concentrerà tutte le proprie attenzioni sulle prede, mentre i sopravvissuti potranno contare sulla visuale in terza persona per avere una visione più ampia della situazione.

Naturalmente, l'obiettivo dei sopravvissuti sarà quello di scampare alla follia omicida del killer, e per riuscire nell'impresa sarà necessario collaborare con gli altri compagni, coordinare gli spostamenti e tenere sotto controllo le vie di fuga. Il gioco potrebbe peccare in varietà e longevità nel lungo termine, a fronte di un sistema di progressione non esente da qualche mancanza, ma rimane un consiglio perfetto per il periodo di Halloween e per trascorrere qualche serata divertente in buona compagnia. Approfittando dello sconto proposto sul PlayStation Store, Dead by Daylight: Edizione Speciale può essere acquistato per PlayStation 4 al prezzo di 19,99 euro, con un risparmio del 42% sul costo di listino (se siete abbonati al Plus riceverete un ulteriore sconto del 10%, per una spesa totale di 16,49 euro). Farete a turno per giocare nei panni del killer?

Fallout 4

Non sarà un'esperienza horror in piena regola, ma a Fallout 4 non manca certo il senso della post-apocalisse. Se amate i giochi a mondo aperto, con una certa predilezione per le atmosfere distopiche e le ambientazioni desolanti, la quarta iterazione del GDR Bethesda potrebbe fare senz'altro al caso vostro. Questa volta si vestiranno i panni dell'unico sopravvissuto del Vault 111, nel tentativo di ricostruire il destino della Zona Contaminata che fa da sfondo a un continente devastato dalla guerra nucleare.

Se volete cogliere una buona occasione per recuperare Fallout 4 a buon mercato, magari portandovi a casa il set completo con tutte le espansioni pubblicate fino a questo momento, sul PlayStation Store c'è la possibilità di acquistare anche il Season Pass a prezzo ridotto. Partendo con ordine, la versione base di Fallout 4 può essere acquistata al prezzo di 14,99 euro, con uno sconto pari al 50% sul costo di listino, mentre per il Season Pass è richiesta una spesa di 24,99 euro (invece di 49,99 euro). In alternativa, nel caso non foste interessati a procurarvi tutti i contenuti aggiuntivi, c'è la possibilità di acquistare a prezzo ridotto i singoli DLC, anche in questo caso con uno sconto pari al 50%. Se siete alla ricerca di un gioco longevo e stimolante sul medio-lungo termine, il GDR Bethesda si presenta come una delle opzioni più interessanti tra i titoli proposti nei saldi di Halloween, in particolare se amate le esperienze single player e la possibilità di dedicarsi a molte attività secondarie. Se poi avete amato Fallout 3 e Fallout New Vegas, il divertimento dovrebbe essere assicurato.

Mortal Kombat XL

Il picchiaduro più brutale degli ultimi anni è disponibile a un prezzo molto interessante nella sua versione definitiva. Mortal Kombat XL include il gioco principale e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati in seguito, tra cui tanti nuovi personaggi giocabili come Alien, Leatherface, Triborg e Bo' Rai Cho, a cui si aggiungono tutti i pak di skin usciti in precedenza. Come da tradizione per la saga, la formula proposta dal picchiaduro di NetherReal Studios strizza l'occhio alle fatality e alle combo ultra violente, unendo le esigenze di un combat system tecnico (il gioco ha fatto la sua comparsa anche nel panorama eSport) alla capacità di divertire con una certa immediatezza. Mortal Kombat XL è perfetto per giocare in compagnia degli amici in occasione di qualche serata, ma se vorrete prenderlo sul serio nelle competizioni online saprà darvi filo da torcere per molto tempo, grazie alla presenza di un roster molto vasto che può contare su tutti i combattenti aggiunti con i DLC nel corso del tempo.

Approfittando dei saldi di Halloween presenti sul PlayStation Store, dunque, Mortal Kombat XL per PlayStation 4 può essere acquistato al prezzo di 18,99 euro con uno sconto pari al 68%, portandovi a casa tutti gli extra di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Tuttavia, nel caso non foste interessati ai nuovi contenuti, potete sempre optare per la versione base di Mortal Kombat X proposta al costo di 12,99 euro, con un risparmio complessivo del 67%. Saranno botte da orbi questo Halloween?

Dark Souls 3

Se volete dedicarvi a una sfida lunga e impegnativa, la saga di Dark Souls non ha certo bisogno di presentazioni. Supervisionato da Hidetaka Miyazaki in persona, Dark Souls 3 è il perfetto canto del cigno di una serie, un punto di arrivo in cui tutte le componenti di game design vengono oliate, perfezionate e amalgamate con la massima competenza, senza rinunciare a un pizzico di citazionismo (che farà senz'altro piacere ai fan della lore). Approfittando dei saldi di Halloween, c'è la possibilità di recuperare a buon mercato sia il gioco principale che le due ottime espansioni pubblicate nei mesi successivi.

La versione base di Dark Souls 3 è disponibile per PlayStation 4 al prezzo di 24,99 euro con un risparmio del 50%, ma se volete assicurarvi anche i DLC con un singolo acquisto potrete optare per l'invitante Digital Deluxe Edition proposta a 34,99 euro (anziché 69,99 euro). Nel caso siate in possesso del gioco base, e foste intenzionati a rimediare le due espansioni (Ashes of Ariandel e The Ringed City) a un prezzo vantaggioso, potrete comprare il Season Pass a 14,99 euro con un risparmio del 40% sul prezzo di listino. Si tratta sicuramente di una buona occasione per recuperare uno dei migliori giochi di ruolo disponibili su PlayStation 4, che tra le altre cose potrebbe rappresentare un buon punto di ingresso per chi non ha mai giocato con la saga. Dal momento che tutti gli ingredienti di Dark Souls sono presenti, non è tanto malsana l'idea di iniziare col terzo capitolo, eventualmente innamorarsene e subito dopo correre ai ripari recuperando gli altri due (a tal proposito, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin è disponibile in offerta a 9,99 euro). Coglierete la palla al balzo?

Alien Isolation

Per anni gli appassionati di cinema e videogiochi si sono chiesti se sarebbe mai arrivato un survival horror in grado di replicare quel terrificante senso di impotenza trasmesso dallo Xenomorfo. Dopo diversi tentativi riusciti solo a metà, finalmente il sogno (o meglio dire l'incubo?) di molti giocatori è stato concretizzato da Creative Assembly con Alien Isolation: non solo il miglior gioco di Alien mai realizzato, ma probabilmente anche uno degli horror game più spaventosi che si siano mai visti. Ambientato quindici anni dopo gli eventi del primo film diretto da Ridley Scott, il gioco ci vede vestire i panni di Amanda, la figlia di Ellen Ripley, nel tentativo di scoprire la verità sulla scomparsa della madre.

Manco a dirlo, il terrore e il pericolo saranno lì ad attendervi dietro ogni angolo, con la costante consapevolezza di essere la preda di una creatura aliena perfetta, intelligente e all'apparenza invincibile. Dal momento che il gioco inizia ad avere qualche anno sul groppone, approfittando dei saldi di Halloween c'è la possibilità di recuperarlo a un prezzo veramente stracciato: Alien Isolation per PlayStation 4 è infatti proposto a soli 6,99 euro, con un risparmio dell'80% sul prezzo di listino. Con un piccolo sforzo in più, a 9,99 euro si può optare per la Collection contenente il gioco principale e tutte le espansioni pubblicate in seguito, tra cui segnaliamo "Equipaggio Sacrificabile" e "Unica Superstite", due avventure che includono il cast originale del film. Se avevate in mente di trascorrere qualche nottata terrorizzante spendendo poco, Alien Isolation rimane il consiglio migliore da segnalare tra i saldi di Halloween del PlayStation Store.

Resident Evil HD

La settimana scorsa vi abbiamo consigliato Resident Evil 7, indicandolo come uno dei capitoli più vicini allo spirito classico della serie. Allora perché non recuperare anche l'episodio originale nella sua edizione definitiva? Naturalmente stiamo parlando di Resident Evil HD Remaster, versione in alta definizione di Resident Evil Rebirth, il remake del primo capitolo uscito su Game Cube nel 2002.

Grazie a un comparto grafico restaurato e a un nuovo sistema di controllo rispolverato per l'occasione (sarà comunque possibile selezionare l'impostazione originale), senza dimenticare i caricamenti ridotti tra una stanza e l'altra, i giocatori avranno l'opportunità di rivivere nel modo migliore l'immortale atmosfera della villa e le meccaniche tradizionali che hanno fatto la storia della serie. Sul fronte dei contenuti troviamo le due avventure affrontabili nei panni di Jill Valentine e Chris Redfield, esattamente come nel gioco originale, con la possibilità di vivere l'intera esperienza di gioco da due punti di vista differenti. Se avete intenzione di recuperare Resident Evil HD su PlayStation 4 entro i prossimi giorni, potete approfittare dei saldi di Halloween per acquistarlo a soli 6,99 euro, con un risparmio del 65%. Allo stesso prezzo, inoltre, c'è la possibilità di rimediare anche Resident Evil 0, il prequel della saga che racconta tutta la verità dietro l'incidente della villa. Se siete alla ricerca di un survival horror dal sapore classico, è difficile suggerire qualcosa di più indicato come il remake del celebre Resident Evil.

Prey

Certi scorci di Talos-1 potrebbero ricordare la Rapture di BioShock, mentre il senso di paranoia e isolamento della stazione sembrano riproporre certe atmosfere tratte da Alien Isolation. In realtà, il nuovo Prey di Arkane Studios punta i suoi occhi ancora più indietro nel tempo, presentandosi come il vero erede spirituale di System Shock 2, il capolavoro di Irrational Games che ridefinì il concetto di quel binomio FPS-GDR che poi è stato ripreso anche da Deus Ex.

Il punto focale di questi giochi risiede nella grande libertà di azione concessa ai giocatori: se da un lato si possono decidere le abilità sviluppare, dall'altro il level design e la struttura delle missioni consentiranno sempre di scegliere tra diversi approcci per risolvere i problemi, tenendo conto delle caratteristiche del personaggio. Il Prey di Arkane Studios mantiene fede a questa regola di game design con assoluta disinvoltura, senza rinunciare alle trovate originali e alle buone intuizioni. A questo aggiungiamo una premessa narrativa intrigante e la presenza delle scelte morali, senza dimenticare l'affascinante ambientazione, per quella che può essere considerata come una delle migliori esperienze single player degli ultimi anni. Approfittando degli sconti di Halloween proposti sul PlayStation Store, si può acquistare Prey per PlayStation 4 al prezzo di 24,99 euro, con un risparmio complessivo del 64%. Se prima volete farvi un'idea più chiara sul gioco, invece, c'è sempre la possibilità di provarlo in prima persona scaricando la demo gratuita dallo Store.

The Walking Dead: A Telltale Series

La prima stagione del The Walking Dead di Telltale fu a dir poco seminale per il panorama delle avventure grafiche. A partire da quel momento, infatti, iniziò a diffondersi il modo di dire "a là Telltale", nel tentativo di riunire in un solo sottogenere tutte quelle avventure che si concentravano esclusivamente sulla narrazione e sulle scelte, mettendo in secondo piano l'importanza degli enigmi. In effetti le vicende di Lee e Clementine riuscirono ad appassionare molti giocatori in tutto il mondo, al punto da convincere Telltale a proseguire la serie con altre due stagioni nel corso degli anni successivi, raccontando una storia che riusciva a integrarsi perfettamente nell'universo creato da Robert Kirkman.

I saldi di Halloween del Playstation Store rappresentano una buona occasione per tuffarsi a capofitto sulla saga, dal momento che tutte le stagioni sono proposte a prezzo ridotto: troviamo la prima stagione a 4,99 euro (anziché 24,99 euro), la seconda a 5,99 euro (anziché 24,99 euro) e la terza a 14,99 euro (anziché 29,99 euro). Da segnalare in saldo anche The Walking Dead: Michonne, miniserie di tre episodi dedicata all'omonimo personaggio tratto dai fumetti, proposta al costo di 6,99 euro con un risparmio del 46% sul prezzo di listino. Considerando che l'universo di The Walking Dead è tornato di recente anche sugli schermi televisivi con l'ottava stagione de telefilm, potreste sfruttare le ultime giornate di Halloween per mettervi in pari anche con la serie videoludica firmate Telltale.

Wolfenstein The New Order

Se la settimana scorsa avete apprezzato il consiglio di DOOM, allora non dovreste fare a meno di recuperare anche Wolfenstein: The New Order, nel caso non lo abbiate già fatto. Stiamo parlando di un altro FPS dal sapore classico, brutale, frenetico ed estremamente diretto, dove il semplice consumare quintali di caricatori rappresenta di per sé metà del piacere. Ma il lavoro svolto dai ragazzi di MachineGames non si ferma qui: a sorreggere l'esperienza c'è un racconto ispirato che riesce a unire toni diversissimi, mostrando l'orrore della guerra e dell'etica nazista con ironia e perfino con passaggi delicati e toccanti.

Come se non bastasse, la formula di gioco riesce a fornire una generosa varietà di situazioni tra una sparatoria e l'altra, mettendo i piedi vere e proprie fasi stealth, momenti puramente narrativi e diverse variazioni alla formula classica. Se volete trascorrere qualche serata divertente ed esaltante, Wolfenstein: The New Order è un titolo da consigliare praticamente a chiunque, a meno di non detestare con tutte le forze il genere degli FPS. Come nel caso di Alien Isolation, tra l'altro, stiamo parlando di un titolo che inizia ad avere qualche anno sulle spalle, e che anche per questo viene proposto a un prezzo particolarmente invitante: approfittando dei saldi di Halloween, Wolfenstein: The New Order per PlayStation 4 può essere acquistato a soli 4,99 euro con uno sconto del 75%. E per completare l'opera, allo stesso prezzo sarebbe disponibile anche il prequel stand alone Wolfenstein: The Old Blood. Se volete mettervi in pari con la saga per dedicarvi al nuovo Wolfenstein 2: The New Colossus, questa è un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Dying Light: Enhanced Edition

Chiudiamo la lista dei consigli con Dying Light, uno dei giochi a tema zombie più innovativi degli ultimi anni, e probabilmente anche uno dei più spassosi. Del resto, cosa ci sarebbe di più divertente che massacrare orde di morti viventi in una mappa open world? Magari con un ottimo sistema di parkour che non avrebbe nulla da invidiare a Mirror's Edge? In effetti, l'ultima fatica di Techland è riuscita a migliorare in tutti gli aspetti le buone premesse di Dead Island, il precedente lavoro della software house, restituendo questa volta un open world a tema zombie davvero convincente e ricco di opportunità. La presenza di una modalità co-op, inoltre, si presta alla perfezione per trascorrere le serate di Halloween in compagnia degli amici, accostandosi a una campagna single player altrettanto stimolante.

Tra le caratteristiche più interessanti della produzione c'è anche il ciclo giorno/notte, pensato per influenzare integralmente il comportamento degli zombie nelle diverse fasi della giornata. Approfittando degli sconti di Halloween proposti sul PlayStation Store, è possibile acquistare il gioco nella sua versione riveduta e corretta a un prezzo davvero interessante. Dying Light Enanched Edition per PlayStation 4 è infatti disponibile a 23,99 euro (anziché 59,99 euro): il pacchetto include il gioco base accompagnato da diverse migliorie tecniche, a cui si aggiungono tutti i contenuti extra pubblicati in seguito, inclusa la ricca espansione intitolata "The Following". In alternativa, nel caso foste interessati ai soli contenuti aggiuntivi, c'è la possibilità di rimediare a parte il Season Pass a 11,99 euro, con un risparmio del 60%.