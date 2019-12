PlayStation Store: i migliori sconti PS Plus sui giochi per PS4

Babbo Natale ha arricchito le vostre tasche con qualche soldino, oppure avete ancora un bel po' di risparmi da parte? In questo caso potreste pensare di spenderli sul PlayStation Store, approfittando dei Saldi di Gennaio che andranno avanti fino all'inizio del mese. Ne approfittiamo per passare in rassegna le migliori offerte dedicate agli abbonati PS Plus, i quali potranno godere di uno sconto extra su una serie di giochi, tra cui Marvel's Spider-Man, Jurassic World Evolution e The Jak & Daxter Collection. Di seguito la nostra selezione: al prezzo indicato gli abbonati PlayStation Plus dovranno aggiungere la percentuale di sconto segnalata tra parentesi.

Marvel's Spider-Man - 19.99 euro (+5% sconto PS Plus)

Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, per quello che è ad oggi una delle trasposizioni videoludiche sui supereroi più venduti di sempre. In attesa del vociferato sequel Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5, potrebbe essere una buona idea quella di recuperare questa avventura dedicata all'Uomo Ragno, un action adventure in terza persona targato Insomniac Games, capace di riscuotere enorme successo di pubblico e critica.

Unico limite? La versione in vendita a prezzo scontato è quella standard, priva del DLC La Città Che Non Dorme Mai, in vendita comunque al prezzo scontato di 9,99 euro.

The Walking Dead Telltale Definitive Series - 24.99 euro (+10% sconto PS Plus)

L'opera definitiva per gli amanti di The Walking Dead: include le quattro stagioni della serie Telltale, il DLC 400 Days e la miniserie The Walking Dead Michonne per un totale di 23 episodi e circa 50 ore di gioco.

Tra i bonus da segnalare il player musicale con ben 40 tracce audio, galleria di immagini e l'accesso ai modelli 3D dei personaggi. Presente anche il (parziale) supporto per la lingua italiana in The Walking Dead Stagione 1 e The Walking Dead Final Season.

The Jak & Daxter Collection - 17.99 euro (+5% sconto PS Plus)

Quattro giochi al prezzo di (quasi) uno! La Jak & Daxter Collection propone tutti gli episodi della trilogia originale (Jak & Daxter The Precursor Legacy, Jak II Renegade, Jak 3) e lo spin-off Jak X Combat Racing.

Una raccolta perfetta per chiunque voglia riscoprire le origini di questi personaggi, in attesa dell'eventuale ritorno...magari su PlayStation 5.

Jurassic World Evolution Deluxe Edition - 24.99 euro (+5% sconto PS Plus)

Uno dei gestionali di maggior successo degli ultimi tempi, Jurassic World Evolution vi permetterà di costruire e gestire il vostro "Jurassic Park" dando così vita ad un ecosistema completo dove far crescere i dinosauri.

La Deluxe Edition contiene anche cinque creature aggiuntive accessibili attraverso gli scavi: Styracosaurus, Crichtonsaurus , Majungasaurus, Archaeornithomimus e Suchomimus.

Heavy Rain & Beyond Due Anime Collection - 14.99 euro (+5% sconto PS Plus)

Il bundle targato Quantic Dream offre in un'unica soluzione due delle più famose avventure di David Cage: Heavy Rain e Beyond Due Anime, usciti originariamente su PlayStation 3 e in seguito arrivati su PS4 in versione rimasterizzata con grafica ottimizzata e migliorie tecniche per rendere i due titoli fruibili al meglio sull'attuale console Sony.

Un pacchetto consigliato agli amanti del genere e a coloro che magari hanno scoperto lo studio francese solamente con il più recente Detroit Become Human, perdendosi quindi le produzioni precedenti.