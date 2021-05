PlayStation Store: nuovi sconti, i nostri consigli per gli acquisti

Per la nuova tornata di offerte del PlayStation Store, Sony si è concessa una piccola deviazione sul tema concentrandosi su raccolte, edizioni speciali, deluxe edition, DLC, espansioni, Season Pass e contenuti in-game, piuttosto che sui singoli giochi. Il mercato videoludico moderno offre tanti modi diversi per espandere il gameplay e la longevità, ed è a questi che sono dedicati i nuovi sconti Divertimento Continuo. La selezione è incredibilmente vasta e le opportunità golose sono molteplici, pertanto abbiamo ben pensato di venire in vostro soccorso segnalandovi una serie di raccolte, DLC e bundle che a nostro parere meritano tutta la vostra attenzione.

Destiny 2 Oltre la Luce + Una stagione - 33,49 euro

L'esperienza base di Destiny 2 è free-to-play e giocabile in maniera gratuita, tuttavia il vero potenziale dell'FPS online di Bungie può essere sbloccato solamente acquistando l'espansione più recente e giocando la stagione in corso. Si dà il caso che tra i saldi Divertimento Continuo figuri anche il pacchetto Oltre la Luce + Stagione, che offre l'ultima grande espansione del gioco e l'accesso alla Stagione del Tecnosimbionte, appena cominciata.

Grazie a Oltre la Luce potete affrontare una nuova avventura tra le gelide lande di Europa, uno dei satellitidi di Giove, in compagnia di alcune vecchie conoscenze di Destiny 1. L'espansione aggiunge un grande quantitativo di oggetti sbloccabili, l'incursione Cripta di Pietrafonda e la nuova sottoclasse della Stasi per Titani, Cacciatori e Stregoni, la prima ad essere aggiunta nella storia del franchise. La Stagione del Tecnosimbionte, che durerà fino al 24 agosto, offre dal canto suo un nuovo percorso stagionale ricco di sbloccabili e nuove armi, una nuova storyline incentrata sui Vex e, soprattutto, reintroduce la storica incursione Volta di Vetro, in una versione riveduta e aggiornata che continuerà a ricevere contenuti nel corso della stagione. Vi consigliamo di acquistare questo pacchetto se siete amanti del multigiocatore e avete degli amici con cui giocare, o magari il desiderio di stringere nuovi legami virtuali.

The Yakuza Remastered Collection - 29,99 euro

Se vi siete avvicinati alla saga di Yakuza solo nella scorsa generazione di console e desiderate vivere l'epopea del Drago di Dojima nella sua interezza, allora vi consigliamo di acquistare The Yakuza Remastered Collection, nella quale SEGA ha infilato Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, episodi nati su PlayStation 3 che non sono mai divenuti oggetto di veri e propri remake, come invece avvenuto per i primi due capitoli che hanno subito il "trattamento" Kiwami.

Trattandosi di una remastered, l'anima dei tre giochi inclusi nella collection è rimasta intatta, seppur abbellita per non sfigurare sui televisori moderni mediante l'aumento della risoluzione e l'incremento del framerate, che ora si assesta a 60fps. A completare il lavoro di rimasterizzazione ci pensa la reintroduzione di una serie di contenuti tagliati dalle versioni originali e una nuova traduzione dei testi in lingua inglese, che purtroppo neppure in quest'occasione hanno ricevuto un adattamento in italiano.

Bundle Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro - 27,99 euro

Ai più nostalgici e ai più giovani consigliamo il bundle con Crash Team Racing Nitro-Fueled e Spyro Reignited Trilogy, un pacchetto comprendente un totale di quattro riedizioni che omaggiano e aggiornano alcuni dei classici più amati della prima era PlayStation.

Crash Team Racing Nitro-Fueled preserva la visione e il divertimento del gioco di kart originale, impreziosendolo con un comparto grafico di prim'ordine, una campagna revisionata (niente paura, è possibile affrontare anche quella classica) e una serie di contenuti pescati dal successivo Nitro Kart: una vera e propria gioia gli occhi e per i polpastrelli, adatta sia in singolo che in multiplayer, come evidenziato da Giuseppe Arace nella sua recensione di Crash Team Racing Nitro-Fueled.



Spyro Reignited Trilogy offre invece i tre capitoli della trilogia originale del draghetto viola, che i ragazzi di Toys for Bob hanno ammodernato dal punto di vista artistico distaccandosi con efficacia e intelligenza dalla visione originale, laddove necessario. Le tre avventure hanno efficacemente superato la prova del tempo, risultando appassionanti per tutti gli amanti dei giochi a piattaforme, dai più nostalgici ai più piccini che non avevano ancora incontrato Spyro e i suoi simpatici amici. Leggete la recensione di Spyro Reignited Trilogy.

Edizione Maestro Monster Hunter World Iceborne Digital Deluxe - 37,49 euro

Un'edizione con un nome lunghissimo giustificato dall'incredibile mole e qualità dei contenuti inclusi. In un solo pacchetto figurano il gioco principale, Monster Hunter World, e la sua gigantesca espansione, Iceborne, impreziositi da un serie di contenuti esclusivi dell'edizione Deluxe, ossia lo stile armatura 'Cavaliere d'argento', tre gesti, due set di adesivi, una pittura facciale, una pettinatura, un set di decorazione per la personalizzazione della stanza e l'avatar speciale 'Pacchetto icona del mostro' .

Nel corso del tempo, sia Monster Hunter World che Iceborne hanno ricevuto un quantitativo "mostruoso" di contenuti gratuiti, che adesso potete trovare già pronti e serviti su un piatto d'argento. L'esperienza combinata dei due prodotti è potenzialmente in grado di regalarvi centinaia e centinaia di ore di gioco, in solitaria e, ancora meglio, in compagnia.



Del gioco in sé cosa dire? Vi basta sapere che Monster Hunter World non rinuncia a nessun aspetto del suo retaggio hardcore, proponendo un gameplay raffinato che risulta essere appagante per tutti ma anche molto difficile da padroneggiare al meglio. L'ampio arsenale offerto e un numero incredibile di mostri, ognuno con caratteristiche e abilità uniche, garantiscono una varietà che ha ben pochi eguali nel panorama moderno. Leggete la recensione di Monster Hunter World e la recensione di Iceborne.

Bloodborne The Old Hunters DLC - 9,99 euro

Concludiamo la nostra rassegna con un DLC... e che DLC! Parliamo di The Old Hunters, eccezionale espansione di Bloodborne che non ha nulla da invidiare all'opera originale, risultando imprescindibile per tutti coloro che hanno già visitato Yarnham e sconfitto Gehrman. The Old Hunters rappresenta un esempio da seguire per chiunque voglia sviluppare un contenuto aggiuntivo, brillando sia per qualità sia quantità.

Sedici nuove armi da padroneggiare, tre aree inedite tutte da scoprire, cinque ardui boss da affrontare: una mole di contenuti sufficiente per tenervi impegnati almeno una quindicina di ore, senza considerare la voglia di riaffrontare l'intera compagna principale con le nuove armi che vi verrà dopo i titoli di coda. Preparatevi, però: The Old Hunters è un contenuto estremamente punitivo nei confronti di chi non presta sufficiente attenzione al combattimento, e obbliga ad una strategia anche più attenta di quella necessaria per completare l'esperienza base. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Bloodborne: The Old Hunters.