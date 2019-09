PlayStation Store Offerte: 5 giochi PS4 a meno di dieci euro

Ultimo colpo di coda per i saldi estivi sul PlayStation Store, con nuovi giochi in offerta a meno di dieci euro fino al 5 settembre. In questa fascia di prezzo rientrano tanti giochi indipendenti ma anche produzioni AAA e AA non recentissime ma comunque ancora degne di nota. Qualche nome? Tearaway, The Order 1886, DiRT Rally, Blood Bowl 2, Sniper Elite III, The Technomancer, Journey e Wasteland 2, solamente per citarne alcuni. Come di consueto abbiamo selezionato cinque titoli che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!

The Order 1886 - 9.99 euro

The Order 1886 è ad oggi una delle più controverse esclusive PlayStation 4 di sempre. Sviluppato da Ready At Dawn (studio fondato da Ru Weerasuriya e dall'italiano Andrea Pessino) in collaborazione con Sony Santa Monica, il gioco ha goduto di un enorme hype prima del lancio, ricevendo una discreta accoglienza da parte della critica ma non riuscendo a riscuotere il successo commerciale sperato a causa principalmente di un passaparola negativo tra la community.

Le vendite non sono state purtroppo all'altezza delle aspettative ed i piani per il sequel sono stati così abbandonati. Ru Weerasuriya ha più volte affermato di essere interessato a sviluppare un seguito e di avere una storia già pronta, tuttavia ogni decisione in merito spetta unicamente al publisher Sony Interactive Entertainment. Negli anni The Order 1886 è stato rivalutato da pubblico e critica e chissà, proprio questo potrebbe essere un fattore determinante per dare il via all'eventuale sviluppo di The Order 2 per PlayStation 5.



Recensione The Order 1886

Uncharted 1/3 - 7.99 euro l'uno

Uncharted The Nathan Drake Collection è in vendita a 19.99 euro mentre i singoli episodi possono essere acquistati a 7.99 euro. Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake sono in vendita singolarmente ad un prezzo decisamente contenuto, una scelta interessante per chi non desiderasse acquistare l'intera trilogia.

Tre giochi che non hanno certo bisogno di presentazione, Uncharted è una delle serie che ha segnato la storia più recente del brand PlayStation e il suo protagonista, Nathan Drake, non ha faticato a trovare spazio tra i personaggi della cultura pop dell'ultimo decennio.



Recensione Uncharted The Nathan Drake Collection

Saints Row IV Re-Elected & Gat Out of Hell - 7.99 euro

THQ Nordic ha confermato che un nuovo Saints Row è in sviluppo, nel frattempo possiamo riscoprire la serie con questo pacchetto che include ben due giochi al prezzo di 7,99 euro.

Saints Row IV Re-Elected è la versione rimasterizzata del quarto irriverente capitolo della saga, con tutti i DLC inclusi. Saints Row Gat Out of Hell è invece uno spin-off che catapulta Johnny Gat e Kinzie Kensington direttamente all'inferno con una sola missione: salvare l'anima del Presidente! Per gli amanti del caos e dell'azione frenetica, indubbiamente un acquisto consigliato, soprattutto a questo prezzo.



Recensione Saints Row IV Re-Elected



Tearaway Avventure di Carta - 5.99 euro

Super prezzo per questo coloratissimo platform di Media Molecule, studio autore di LittleBigPlanet e del recente Dreams.

Nato come esclusiva PlayStation Vita, Tearaway è arrivato in seguito anche su PS4 con alcuni bonus come un sistema di controllo riprogettato per sfruttare al massimo le potenzialità del DualShock 4 e nuovi contenuti creati ad hoc. Per 5.99 euro Tearaway è un gioco da prendere in seria considerazione, a patto ovviamente di essere amanti del genere.



Recensione Tearaway Avventure di Carta

Dead Island Definitive Collection - 9.99 euro

Non c'è pace per Dead Island 2, che ha recentemente cambiato (di nuovo) sviluppatore con Sumo Digital che ha ceduto l'onere di portare avanti i lavori a Dambuster Studios, team autore di Homefront The Revolution.

In attesa di saperne di più, la Dead Island Definitive Collection è sicuramente un buon modo per ingannare l'attesa, ammesso che gli zombie non vi abbiano ormai stufato: il pacchetto include Dead Island e Dead island Riptide con tutti i DLC oltre a Dead Island Retro Revenge, divertente picchiaduro a scorrimento in stile 16-bit.



Recensione Dead Island Definitive Collection