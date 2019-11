PlayStation Store Offerte: cinque giochi PS4 a meno di 10 euro

In attesa delle offerte PlayStation per il Black Friday 2019, Sony lancia una nuova serie di sconti sul PlayStation Store. La sezione Promozioni e Offerte del PSN si è arricchita recentemente di una lunga serie di giochi in vendita a prezzo ridotto: in questo caso ci siamo concentrati sui titoli proposti a meno di dieci euro l'uno, una fascia che comprende giochi AAA di grande richiamo spesso in versione deluxe, raccolte e bundle per tutti i gusti.

Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni - 8.99 euro

Tomb Raider Definitive Edition è in vendita a 4.99 euro ma per pochi euro in più possibile acquistare il sequel Rise of the Tomb Raider qui proposto in una versione ricchissima di contenuti.

La 20 Year Anniversary include il gioco originale, l'arco narrativo Legami di Sangue con supporto PlayStation VR, la modalità Stoicismo (Co-Op Online), il livello Sopravvivenza Estrema, cinque skin classiche di Lara e due skin per le armi, oltre a tutte le espansioni (tra ui Baba Jaga Il Tempio della Strega e Il Risveglio della Fredda Oscurità), 12 completi, 35 Carte Spedizione e 7 armi aggiuntive. Impossibile pretendere di più a questo prezzo.



Recensione Rise of The Tomb Raider 20 Year Celebration

Just Cause 3 XXL Edition - 7.99 euro

State cercando un gioco immediato e "caciarone" per passare le fredde serate autunnali senza impegnare troppo il cervello?

In questo caso Just Cause 3 può essere una buona idea: l'edizione XXL del terzo episodio delle avventure di Rico Rodriguez include oltre al gioco anche il Pacchetto Aria, Terra e Mare con tre espansioni ed i DLC Pacchetto Veicoli Armati, Pacchetto Armi Esplosive, il Repaer Missile Mech e il fucile Kousavá per iniziare subito a divertirsi ai massimi livelli.



Recensione Just Cause 3

Capcom Beat 'Em Up Bundle - 9.99 euro

Se avete passato la vostra infanzia in sala giochi tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 questo pacchetto potrebbe fare al caso vostro in quanto include alcuni dei picchiaduro a scorrimento più popolari di Capcom oltre a due chicche fino ad oggi inedite su console. Quali sono i giochi presenti nel bundle? Final Fight, Captain Commando, Knights of the Round, The King of Dragons, Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit, questi ultimi rimasti sempre relegati al circuito arcade.

In più, per ogni gioco troviamo gallerie con artwork e bozzetti, colonne sonore originali, backstage e dietro le quinte, supporto multiplayer Co-Op e classifiche online... siete pronti a fare un tuffo nel passato?



Recensione Capcom Beat 'Em Up Bundle

Deus Ex Mankind Divided Digital Deluxe Edition - 6.99 euro

Uscito nell'estate 2016, Deus Ex Mankind Divided non è purtroppo riuscito a riscuotere il successo commerciale sperato dal publisher, pur avendo lasciato il segno tra gli appassionati, essendo riuscito a costruirsi una fanbase di tutto rispetto che ancora oggi chiede a gran voce un sequel.

La Digital Deluxe Edition include oltre al gioco completo (ovviamente) anche il Season Pass, una missione extra e il Pacchetto Agente Sotto Copertura, il tutto ad un prezzo di molto inferiore ai dieci euro.



Recensione Deus Ex Mankind Divided

Castlevania Requiem - 9.99 euro

Due degli episodi più acclamati della serie Konami riuniti in un solo bundle. Nello specifico questo pacchetto include Castlevania Rondo of Blood (uscito nel 1993) e Castlevania Symphony of the Night (1997), quest'ultimo acclamato dalla critica come uno dei migliori giochi di sempre.

Per dieci euro (con il resto di un centesimo) potrete portarvi a casa due titoli di assoluto spessore per gli amanti del genere, classici che non possono assolutamente mancare nella libreria digitale dei fan di Castlevania. Recensione Castlevania Requiem