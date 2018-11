PlayStation Store Offerte Flash: migliori giochi PS4 a prezzo speciale

A sorpresa, Sony ha lanciato nuove Offerte Flash sul PlayStation Store, valide fino al primo dicembre. Sconti fino all'80% su una ricca selezione di giochi per PlayStation 4, ne abbiamo selezionati dieci particolarmente interessanti proposti ad un prezzo particolarmente contenuto e che ci sentiamo di consigliarvi. Come sempre, lo spazio commenti in calce all'articolo è a vostra disposizione per richieste e suggerimenti sui giochi in offerta.

Rise of the Tomb Raider 20th Year Anniversary 9.99 euro

Secondo episodio della "nuova" trilogia di Lara Croft conclusa con Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider 20th Year Anniversary viene ora venduto al prezzo di 9,99 euro. Sicuramente una cifra interessante, che permette di portarsi a casa un pacchetto che offre il gioco completo e numerosi contenuti extra tra cui l'episodio Legami di Sangue per PlayStation VR, la modalità Stoicismo (co-op), il livello Sopravvivenza Estrema per la campagna, skin per le armi, costumi e tutti i DLC come Baba Jaga Il Tempio della Strega e Il Risveglio della Fredda Oscurità. Davvero niente male...

Batman Return to Arkham 12.99 euro

Per quanto non sia tecnicamente perfetta, questa raccolta offre le versioni complete di Batman Arkham Asylum e Arkham City, ognuna proposta con tutti i DLC e contenuti aggiuntivi pubblicati per le rispettive versioni originali. Qualche incertezza sul fronte grafico non penalizza comunque una raccolta interessante, che vede forse nella sola mancanza di Batman Arkham Origins la sua unica grande pecca contenutistica...

The Shadow Warrior Collection 14.99 euro

Se cercate un FPS (anzi, due) fracassone in stile anni '90 lo avete appena trovato: questo bundle include Shadow Warrior e Shadow Warrior 2, sparatutto in prima persona con protagonista lo Shogun Lo Wang ora alle prese con una società malata e corrotta. Il primo episodio è invecchiato piuttosto bene, il secondo capitolo arricchisce la formula dell'originale con il supporto per la co-op, nuove armi e nemici di dimensioni mastodontiche. Tecnicamente non eccelsi, Shadow Warrior e relativo seguito sapranno regalare ore e ore di puro divertimento agli appassionati del genere.

Dragon Ball Xenoverse 1&2 Bundle 29,99 euro

Due giochi per un doppio divertimento! Questo Double Pack include le versioni complete di Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2 aggiornate con relativi DLC, venduti in coppia ad un prezzo decisamente vantaggioso, 29.99 euro anzichè 89.99 euro, con uno sconto del 66% sul costo di listino. I fan della saga ideata da Akira Toriyama non dovrebbero farsi sfuggire due dei migliori giochi di Dragon Ball degli ultimi anni, insieme all'acclamato Dragon Ball FighterZ.

Hollow Knight Voidheart Edition 8.99 euro

Hollow Knight è uno dei giochi indipendenti più acclamati degli ultimi anni, che in questa edizione (denominata Voidheart) include anche quattro enormi espansioni con nuove missioni, abilità e boss inediti non presenti nel gioco originale. Per meno di 10 euro, un acquisto sicuramente consigliato.

Classici Rockstar PS2 7.49 euro l'uno

Ben cinque classici Rockstar Games dell'era PlayStation 2 in vendita al prezzo scontato di 7.49 euro l'uno: Bully (Canis Canem Edit in Europa), Manhunt, The Warriors (I Guerrieri della Notte), il primo Max Payne e Red Dead Revolver, titolo che ha originato la saga di Red Dead Redemption. Giochi che non hanno bisogno di presentazioni e che ora possiamo rigiocare interamente su PlayStation 4, ad un prezzo piuttosto contenuto.

Saints Row IV Re-Elected & Gat Out of Hell 7.99 euro

Altro Double Pack proposto ad un super prezzo, in questo caso il pacchetto include Saints Row IV Re-Elected (versione rimasterizzata di SR4 con tutti i DLC) e l'espansione standalone Saints Row Gat Out of Hell che trasporta Johnny Gat e Kinzie Kensington direttamente all'inferno. In attesa di un futuro ritorno di Saints Row, questa raccolta non deluderà i fan della serie.

XCOM 2 Digital Deluxe Edition 16,99 euro

XCOM 2 viene proposto a 16.99 euro in una versione completa che include anche tutti i contenuti della Deluxe Edition, tra cui il Pacchetto Rinforzi e i DLC Figli dell'Anarchia (con personalizzazioni "ribelli" per i personaggi), Cacciatori di Alieni (forza d'Elite per la caccia agli alieni) e L'Ultimo Regalo di Shen con una nuova classe per i soldati e abilità extra per il combattimento. Non un prodotto per tutti, ma coloro che apprezzano i giochi strategici troveranno sicuramente pane per i loro denti...

Hotline Miami Collection 4.99 euro

Bastano 5 euro (anzi, 4.99 euro) per acquistare la Hotline Miami Collection che include l'originale Hotline Miami e il sequel Hotline Miami 2 Wrong Number. In entrambi i casi si tratta di giochi non troppo recenti ma ancora validi esponenti del genere di appartenenza in attesa del mai annunciato ma tanto rumoreggiato Hotline Miami 3...

The Banner Saga La Trilogia 29.99 euro

The Banner Saga 3 ha concluso l'epica trilogia targata Stoic Games e Versus Evil, quale miglior occasione dunque per recuperare il pacchetto completo? The Banner Saga, The Banner Saga 2 (con modalità Sopravvivenza, normalmente venduta a 4.99 euro) e The Banner Saga 3 in un solo download al prezzo di 29,99 euro. Difficile chiedere di più...