PlayStation Store Offerte: Mega Marzo, nuovi sconti sui giochi PS4 e PS5

E' tempo di... Mega Marzo! Sul PlayStation Store parte una nuova iniziativa promozionale con sconti fino al 70% su decine di giochi per PS4, PS5 e PlayStation VR. Come di consueto ci siamo immersi tra le pagine del negozio digitale di Sony per trovare le offerte più interessanti, vi segnaliamo cinque giochi che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e come sempre vi invitiamo a lasciarci i vostri suggerimenti per gli acquisti nello spazio quo sotto dedicato ai commenti.

Crash Bandicoot 4 It's About Time - 45.49 euro

Esiste un momento migliore per acquistare Crash Bandicoot 4 It's About Time? In occasione dell'arrivo dell'aggiornamento next-gen, Activision sconta l'ultima avventura del Peramele per PS4 e PS5.

Un platform vecchia scuola che non faticherà a conquistare gli amanti del genere e tutti i fan di Crash, armatevi però di pazienza però come da tradizione per la serie non mancheranno sessioni capaci di mettere a dura prova anche i giocatori più esperti. Acquistando la versione digitale avrete accesso a ben tre skin: Technicolor, Marsupus Erectus e Potenziamento Serio, le ultime due disponibili prima su PlayStation. Qui la nostra recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time.

Batman Arkham Collection - 19.79 euro

In attesa dei prossimi giochi DC Comics (Gotham Knights e Suicide Squad Kill The Justice League) perchè non riscoprire la trilogia del Cavaliere Oscuro targata Rocksteady? Questo pacchetto propone tre giochi al prezzo di uno: l'originale Batman Arkham Asylum, il sequel Batman Arkham City e l'epico finale Batman Arkham Knight, ogni titolo include tutti i DLC e l'espansioni per vivere l'esperienza completa delle avventure dell'Uomo Pipistrello.

Potrebbe essere il momento giusto per scoprire la serie Arkham ad un prezzo piccolo piccolo. Qui troverete la nostra recensione di Batman Arkham Knigth.

Borderlands 3 Next Level Edition - 24.74 euro

La Next Level Edition di Borderlands 3 viene proposta con oltre il 60% di sconto, offerta davvero irrinunciabile se state cercando una soluzione economica per acquistare il chiassoso sparatutto di Gearbox.

Ma cosa include questa edizione? Oltre al gioco completo (per PS4 e PS5) il pacchetto darà accesso a quattro diversi DLC: Forma Definitiva Multiverso di Amara, Forma Definitiva Multiverso di FL4K, Forma Definitiva Multiverso di Moze e Forma Definitiva Multiverso di Zane. Qui, invece, la recensione di Borderlands 3.

Streets of Rage 4 - 16.24 euro

Nei primi anni '90 la saga di Streets of Rage è diventata popolarissimo tra i possessori di Mega Drive (e non solo) potendo contare su tre giochi di enorme successo critico e commerciale. Dopo il 1995 però la saga è praticamente finita nel dimenticatoio, con timidi tentativi per riportarla in vita ma senza successo, almeno fino al 2020 (recensione di Streets of Rage 4).

Lo scorso anno DotEmu ha infatti pubblicato Streets of Rage 4, un vero e proprio sequel della trilogia originale che riprende lo stesso gameplay degli episodi a 16-bit arricchendo il tutto con nuove meccaniche, personaggi inediti (che si uniscono agli amatissimi Axel, Blaze Adam), una colonna sonora elettronica con influenze dance. 12 livelli da superare pieni di nemici da eliminare, gli immancabili power-up e boss da sconfiggere per ripulire Wood Oak City e riportare la pace in città. Oltre alla modalità single player Streets of Rage 4 supporta il multiplayer co-op fino a quattro giocatori.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition - 22.49 euro

Sequel de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, L'Ombra della Guerra viene proposto in versione definitiva ad un prezzo piuttosto interessante, di poco superiore ai 20 euro.

Questa edizione include due espansioni storia (La Desolazione di Mordor e La Lama di Galadriel) e due espansioni Nemesi (Tribù del Massacro e Tribù del Fuorilegge) con nemici extra, missioni, abilità aggiuntive, armi, missioni secondarie e tantissimi altri contenuti pensati per espandere la longevità del gioco. Qui troverete la nostra recensione di Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.