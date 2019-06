PlayStation Store Offerte: Mega Sconti fino al 65% sui migliori giochi PS4

Sono ora in corso i Mega Sconti sul PlayStation Store, fino al 26 luglio i migliori giochi PS4 vengono proposti in offerta a prezzo super scontato, fino al 65%. Tra i tanti citiamo DOOM, Wolfenstein II The New Colossus, Mortal Kombat XL, The Witcher 3 Wild Hunt, Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles, Generation Zero, Far Cry Primal Apex Edition, XCOM 2, No Man's Sky, Tales of Berseria e L.A. Noire, solamente per citarne alcuni. Come di consueto, abbiamo selezionato cinque proposte, dando la priorità a bundle, collector's e deluxe edition, indubbiamente particolarmente convenienti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per suggerimenti e consigli per gli acquisti.

Dishonored La Collezione Completa - 23,99 euro

In attesa che Bethesda annunci Dishonored III (la speranza d'altro è l'ultima a morire) possiamo tuffarci nella serie di Arkane Studios con questa raccolta che include Dishonored Definitive Edition con tutti i DLC, Dishonored II con il pacchetto Assassino Imperiale e Dishonored La Morte dell'Esterno.

Tre giochi completi (con relativi contenuti scaricabili) in vendita al prezzo di 23.99 euro, con uno sconto pari al 70% sul prezzo di listino. Davvero niente male!

Batman Return to Arkham - 14.99 euro

Anche in questo caso vi segnaliamo un pacchetto "tutto in uno" che propone Batman Arkham Asylum e Arkham City, presentati in versione rimasterizzata con comparto tecnico migliorato, tutti i DLC, skin e costumi extra.

Due giochi al prezzo di uno, peccato solamente per l'assenza del prequel Batman Arkham Origins e del finale della trilogia Batman Arkham Knight, quest'ultimo comunque in vendita singolarmente a soli 12,99 euro.

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Edition - 25. 19 euro

Nonostante si inizi già a parlare di Call of Duty Black Ops 5 per PS5 e Xbox Scarlett (in arrivo alla fine del 2020, secondo alcuni rumor), il terzo episodio della serie Black Ops resta uno dei giochi di COD più popolari e giocati in assoluto, con centinaia di migliaia di utenti attivi su tutte le piattaforme.

Questa edizione include Call of Duty Black Ops 3 ( con accesso alle modalità Campagna, Multiplayer e Zombie) ed il pacchetto Zombies Chronicles che include otto mappe zombie classiche rimasterizzate, due GobbleGum Bizzarre, 20 fiale di Liquid Divinium e la mimetica zombie Pack a Punch per le armi con cinque varianti di colore. Unica assenza, il Season Pass per l'accesso alle espansioni multiplayer.



Recensione di Call of Duty Black Ops 3

Mortal Kombat XL - 14.99 euro

La versione completa di Mortal Kombat X include tutti i lottatori del gioco originale ed un roster incredibilmente esteso che include i personaggi del Season Pass come Predator, Jason Voorhees, Tremor, Tanya e Goro, oltre a new entry assolute del calibro di Alien, Leatherface, Triborg e Bo' Rai Cho, senza dimenticare un nuovo pacchetto di skin (Apocalisse) con tantissimi costumi e outfit per personalizzare i lottatori.

Se vi siete appassionati alla saga solamente con Mortal Kombat 11 o non avete ancora avuto modo di provare MKX, questo è senza dubbio l'occasione giusta.



Recensione Mortal Kombat XL

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition - 24.99 euro

Il attesa di nuovo giochi ambientati ne La Terra di Mezza, potrebbe essere una buona idea quella di (ri)scoprire L'Ombra della Guerra, sequel de L'Ombra di Mordor, qui proposto in versione definitiva con tutti i DLC inclusi.

Oltre al gioco base, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition include anche le espansioni La Desolazione di Mordor, La Lama di Galadriel, Tribù del Massacro e Tribù dei Fuorilegge. Le prime due sono dedicate alla storia i presentano nuove personaggi e missioni extra mentre i contenuti Nemesi sono incentrate sulle tribù e aggiungono nuovi orchi, nemici, seguaci, missioni, abilità extra e set di armature leggendarie.



Recensione La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra