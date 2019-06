PlayStation Store Offerte: i migliori Doppi Sconti per gli abbonati Plus

L'estate è ormai in dirittura d'arrivo e, come sempre, si tratta del periodo migliore per recuperare qualche vecchio titolo, magari in offerta. In nostro aiuto arriva quindi Sony, che ha appena inaugurato sul PlayStation Store una nuova ondata di promozioni grazie ai Doppi Sconti. Fino al prossimo 13 giugno tutti gli utenti PlayStation potranno quindi approfittare di offerte che, in esclusiva per gli abbonati al servizio PS Plus, saranno ancora più invitanti. Scopriamo insieme quali sono i titoli più interessanti tra quelli coinvolti nella promozione.

Assassin's Creed Origins da 23,79 euro

Se non avete ancora recuperato uno degli ultimi due capitoli di Assassin's Creed, non possiamo che consigliarvi Origins a 23,79 euro. Si tratta di un gioco profondamente diverso rispetto ai suoi predecessori, dal momento che aggiunge alla formula classica della serie Ubisoft meccaniche ruolistiche e una mappa immensa tutta da esplorare nei panni di Bayek. Dal momento che la storia narra delle origini della setta degli Assassini, inoltre, non sarà fondamentale aver finito i precedenti capitoli per godersi appieno il gioco.

Nel caso poi foste particolarmente interessati al gioco e sicuri dell'acquisto, potreste anche pensare di fiondarvi direttamente sulla Gold Edition, anch'essa scontata e in vendita a 33,99 euro per tutti gli utenti PlayStation Plus. All'interno di questa edizione completa di Assassin's Creed Origins troverete svariati contenuti extra e l'immancabile Season Pass con tutte le espansioni pubblicate per il titolo Ubisoft: La Maledizione dei Faraoni e Gli Occulti.



Prima di procedere all'acquisto vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di AC Origins.

Far Cry 5 da 27.99 euro

Se siete amanti degli open world e al contempo siete tipi da shooter con visuale in prima persona, allora il quinto capitolo della serie Far Cry, venduto al prezzo di 27,99 euro, potrebbe proprio fare al caso vostro. In Far Cry 5 verrete catapultati in un Montana devastato da Joseph Seed e i suoi seguaci, gli edeniti. Questo particolare culto sta infatti seminando morte e distruzione per il paese e il vostro obiettivo sarà quello di opporre resistenza a Seed e ai suoi luogotenenti in un'avventura ricca d'azione, colpi di scena e finali multipli.

Il gioco offre anche la possibilità di giocare l'intera campagna e le missioni secondarie in modalità cooperativa, anche se i progressi saranno registrati esclusivamente sulla partita del giocatore che ospita la partita. Proprio come nel caso di AC Origins, potete aggiungere una differenza minima al prezzo della versione standard e accaparrarvi la Gold Edition a 35,99 euro. Oltre ad una serie di mimetiche e armi esclusive, il Season Pass incluso nell'edizione speciale del gioco vi garantirà l'accesso alle mini-espansioni Ore di Tenebra, Dannati Luridi Zombie e A Spasso su Marte.



Per scoprire maggiori dettagli sul gioco prima di aggiungerlo alla vostra libreria potete sempre leggere la nostra recensione di Far Cry 5.

Trials Rising a 19.99 euro

Siete stanchi dei soliti party game e volete qualcosa di più folle per le vostre serate con gli amici? Allora dovete assolutamente prendere in considerazione l'acquisto di Trials Rising in versione Digital Gold al prezzo di 19,99 euro. Si tratta di un arcade a base di moto dalle meccaniche tanto semplici da apprendere quanto complesse da padroneggiare. Tra salti e acrobazie riuscirete a divertirvi sia giocando le numerosissime missioni in single player, che i tracciati in multiplayer (sia online che a schermo condiviso) per scalare le classifiche e superare i punteggi raggiunti dai vostri amici. Non potete poi non provare la nuova modalità Tandem, la quale permette a due giocatori di controllare contemporaneamente un bizzarro mezzo.

È inutile dire che una simile modalità non potrà che strapparvi una risata con la giusta compagnia. A rendere l'esperienza ancor più divertente sono poi i contenuti della Gold Edition, con la quale avrete accesso nel corso dei prossimi mesi ad un totale di 55 tracciati aggiuntivi grazie alle espansioni Sixty-Six e Crash & Sunburn. A tutto ciò dovrete aggiungere anche i pacchetti Samurai e Stuntman, contenenti oggetti per la personalizzazione del vostro pilota.



Potete leggere la recensione di Trials Rising sulle nostre pagine.

Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto a 7.23 euro

Chiunque sia appassionato di metroidvania bidimensionali non potrà invece lasciarsi sfuggire uno dei migliori esponenti del genere tra quelli che sono arrivati sul mercato negli ultimi mesi, ovvero l'Edizione Cuore di Vuoto di Hollow Knight a soli 7,23 euro. Oltre ad includere tutte le caratteristiche tipiche del genere d'appartenenza, l'ultima fatica del Team Cherry aggiunge anche un tocco di Dark Souls grazie ad una meccanica legata all'esperienza che ricorda molto da vicino quanto visto con le anime nella serie From Software.

Il titolo vede come protagonista un cavaliere che si avventura per un luogo popolato da creature infette e pericolose, chiamato Nidosacro, alla progressiva scoperta di cosa stia accadendo in questo misterioso posto. Grazie all'Edizione Cuore di Vuoto di Hollow Knight potrete avere immediatamente accesso sia al gioco base che a tutte le espansioni gratuite che sono state pubblicate fino ad oggi, ovvero Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood e Godmaster. Ciascun DLC aggiunge missioni, modalità, equipaggiamenti e tanto altro. L'avventura completa vi metterà di fronte a più di 150 tipologie di nemici diverse tra loro e ben 40 boss da sconfiggere. Insomma, con un acquisto del genere ne avrete per un bel po' di ore.



Potete scoprire tutti i dettagli sul gioco leggendo la nostra recensione di Hollow Knight.

Batman Arkham Collection a 17.99 euro

Se non avete mai toccato un singolo episodio della serie Rocksteady dedicata al Cavaliere Oscuro questa è una delle offerte più interessanti tra quelle disponibili in questi Doppi Sconti. A soli 17,99 euro potrete giocare quelli che sono considerati da moltissimi videogiocatori alcuni dei migliori titoli tra quelli dedicati ai supereroi, ovvero Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight. I primi due capitoli della serie sono stati rimasterizzati su PlayStation 4 e presentano quindi una veste grafica nuova rispetto a quanto visto sulla vecchia generazione.

All'interno della collezione troverete anche tutti i contenuti aggiuntivi dei vari capitoli, la quale cosa non fa che aumentare sia il valore del pacchetto che la quantità di ore richieste per portare a termine tutte le avventure proposte. Per chi non sapesse bene di che genere si tratta, parliamo di action in terza persona con mondo aperto e un sistema di combattimento chiamato Freeflow Combat, che consente al giocatore di passare con estrema fluidità da un nemico all'altro concatenando attacchi corpo a corpo e utilizzo di gadget come l'iconico Batarang.



Sulle nostre pagine potete leggere sia la recensione di Batman Return to Arkham che la recensione di Batman Arkham Knight.

HITMAN 2 a 39.99 euro

Chi ha voglia di un po' di stealth può invece approfittare di questi Doppi Sconti per recuperare la Gold Edition di Hitman 2, seguito diretto del reboot della serie con protagonista l'assassino pelato, al prezzo di 39,99 euro. Il gioco offre un totale di sei missioni nelle quali l'Agente 47 dovrà portare a termine l'obiettivo nel modo più silenzioso possibile e, per farlo, avrà a disposizione tantissime varianti adatte a tutti gli stili di gioco.

Esattamente come nel suo predecessore, ogni missione ha un'elevata rigiocabilità e consente ai giocatori di completare tantissime sfide secondarie e competere contro altri utenti nelle classifiche globali. All'interno della Gold Edition troverete anche il Pass Espansioni, caratterizzato da due Pacchetti Espansione che aggiungono al titolo nuove missioni, aree, mappe cecchino, armi e abiti per mimetizzarvi tra la folla.



Se siete indecisi sull'acquisto vi consigliamo non solo di leggere la nostra recensione di Hitman 2, ma anche di correre sul PlayStation Store per scaricare lo Starter Pack, grazie al quale potrete provare la prima missione di gioco e mantenere i progressi nel caso decidiate di aggiungere il titolo completo alla vostra libreria digitale.

Star Wars Battlefront II a 9.99 euro

Non vedete l'ora che Star Wars: Jedi Fallen Order arrivi sugli scaffali e che l'Ascesa di Skywalker debutti in tutti i cinema? Allora un ottimo modo per ingannare l'attesa è quello di accaparrarsi una copia digitale di Star Wars Battlefront 2 a soli 9,99 euro. A differenza del suo predecessore, il secondo episodio di Battlefront implementa una campagna single player che narra la storia di Iden Versio e della Squadra Inferno, un gruppo di soldati al servizio dell'Impero che si occupa di risolvere situazioni delicate.

Una volta finita la modalità storia potete poi gettarvi nel multiplayer online, i cui contenuti extra sono gratuiti per tutti i possessori del gioco. Tra gli ultimi aggiornamenti troviamo ad esempio mappe inedite, modalità aggiuntive e personaggi utilizzabili come il Generale Grievous, Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi e il Conte Dooku.



Al solito, prima di procedere all'acquisto, vi consigliamo una rapida lettura della nostra recensione di Star Wars Battlefront 2.

Wolfenstein 2 The New Colossus a 26.99 euro

Vi siete mai chiesti cosa sarebbe successo se la Germania dei nazisti avesse vinto il secondo conflitto mondiale? A rispondere a questa domanda è Wolfenstein II: The New Colossus, seguito del reboot di uno degli sparatutto in prima persona più famosi di sempre. Il gioco ci metterà nuovamente nei panni dell'irriverente William Joseph "B.J." Blazkowicz, il quale dovrà affrontare questa volta la minaccia nazista nel suo paese: l'America. L'avventura ci porterà quindi a combattere con mostruose creature robotiche e pericolosi soldati tedeschi con lo scopo di liberare il paese dalla tirannia.

Oltre alla versione standard al prezzo di 20,99 euro, potrete approfittare degli sconti per acquistare la Deluxe Edition a 26,99 euro. Grazie alla piccola differenza potrete giocare tutti e tre i DLC del Season Pass, ovvero: Le avventure di Pistolero Joe, I diari dell'agente Ombra Letale e Le mirabolanti imprese di Capitan Wilkins.



Per scoprire tutti i dettagli sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Wolfenstein 2 The New Colossus.

LEGO DC Supercriminali 23.99 euro

Se siete in cerca di un gioco adatto anche ai più piccoli la scelta ideale è sicuramente uno dei titoli LEGO targati TT Games. Tra questi troviamo anche LEGO DC Superciminali, che vi permetterà di vivere anche in cooperativa locale una lunga avventura con protagonisti alcuni dei più iconici cattivoni dei fumetti DC Comics come Joker, Harley Quinn, Lex Luthor e tantissimi altri. Oltre all'open-world tipico degli ultimi titoli LEGO, questo DC Supercriminali include anche un divertente editor del personaggio che vi permetterà di creare il villain definitivo.

Oltre alla versione standard in offerta a 23,99 euro, potrete anche approfittare di questi Doppi Sconti per acquistare a 29,99 euro la Deluxe Edition. All'interno del pacchetto più costoso troverete tutti i DLC del Season Pass come quelli dedicati alla Young Justice, ad Aquaman e a Shazam. Nel caso dovesse piacervi particolarmente la serie, è possibile acquistare in offerta anche LEGO City Undercover (17,99 euro), LEGO Marvel Super Heroes 2 (23,99 euro l'edizione standard e 29,99 euro quella deluxe) e LEGO Gli Incredibili (17,99 euro).



Prima di fare la vostra scelta, vi rimandiamo alla nostra recensione di LEGO DC Supercriminali.

Bundle EA Sports 19 a 49.99 euro

Tra le promozioni disponibili in questi Doppi Sconti non poteva certo mancare qualche titolo sportivo. Se amate tutti gli sport e alla vostra libreria sono assenti i titoli Electronic Arts dell'ultimo anno potreste fare un pensierino sul Bundle EA Sports 19 a 49,99 euro.

Si tratta di un pacchetto contenente quattro diversi titoli EA Sports in edizione standard, ovvero FIFA 19, MADDEN NFL 19, NBA LIVE 19 e NHL 19. In aggiunta ai quattro titoli troverete nel bundle anche un totale di 2.000 Punti Ultimate Team (500 per ogni gioco acquistato) da usare nell'omonima modalità di FIFA.