PlayStation Store offerte: migliori giochi PS4 a meno di 20 euro

Continuano i saldi di luglio sul PlayStation Store e dopo avervi proposto cinque giochi a meno di dieci euro vediamo ora altrettante offerta dal prezzo leggermente superiore ma comunque contenuto, con giochi in vendita a meno di 20 euro l'uno, fino al 25 luglio. Tra i titoli in promozione troviamo Fallout 4, Mafia 3, Watch Dogs Complete Edition, Marvel vs Capcom Infinite, Mega Man X Legacy Collection, NBA 2K Playgrounds 2 e tanti altri, ne abbiamo selezionati cinque che trovate elencati qui sotto. Come di consueto lo spazio commenti è a vostra disposizione per suggerimenti e consigli per gli acquisti.

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle - 19.99 euro

Due giochi al prezzo di uno: questo bundle Ubisoft offre le versioni standard di Far Cry 4 e Far Cry Primal, due dei più recenti episodi della saga.

Far Cry 4 ci mette nei panni di Ajay Ghale, intento ad esplorare il Kyrat per rovesciare il regime di Pagan Min, in Far Cry Primal invece il giocatore verrà rispedito nell'età della pietra. Un bundle interessante per i fan della serie, unico difetto? Non sono presenti contenuti extra, DLC o bonus di alcun tipo, ma a questo prezzo è difficile chiedere di più.

Marvel vs Capcom Infinite Deluxe Edition - 19.99 euro

Marvel vs Capcom Infinite non ha riscosso purtroppo il successo sperato dal publisher ma questo potrebbe essere il momento giusto per recuperare un picchiaduro piuttosto interessante per i fan della casa delle idee, seppur non perfetto.

La Deluxe Edition include il gioco completo con il Character Pass, normalmente venduto a 29.99 euro: questo ticket garantisce l'accesso a sei nuovi personaggi, ovvero Sigma, Pantera Nera, Monster Hunter, Soldato d'Inverno, Vedova Nera e Venom.



Recensione Marvel vs Capcom Infinite

Mafia III Deluxe Edition - 14.99 euro

Mafia III non è un titolo recentissimo ma si tratta di un action adventure ancora oggi apprezzabile non solo per l'ambientazione (New Bordeaux, reinterpretazione della vivace New Orleans) ma anche per la trama caratterizzata da numerosi colpi di scena e da un cast di protagonisti e comprimari ben caratterizzati.

La Deluxe Edition vi permette di accedere non solo al gioco completo ma anche alle tre espansioni Faccende in Sospeso, Corri Dolcezza e Segno dei Tempi, oltre al pacchetto Riunione Familiare che include la Smith Moray MX100 e il mitra Trench 1938 di Vito Scaletta, la Lassiter Leopard e il fucile da cecchino Camo di Cassandra ed infine la Berkley Stallion e il fucile a pallettoni Gator di Thomas Burke.



Recensione Mafia 3

RedOut Lightspeed Edition - 14.99 euro

Avete amato serie come WipEout, F-Zero ed Extreme G? Siete in buona compagnia ma da qualche anno queste serie non sembrano purtroppo trovare validi sbocchi commerciali. Per rivivere le emozioni e le atmosfere dei giochi citati potete prendere in seria considerazione RedOut, frenetico gioco di corse a gravità zero sviluppato dal team italiano 34BigThings.

L'edizione console del gioco (denominata Lightspeed Edition) include oltre 11 modalità di gioco, ben 100 eventi e 35 circuiti, oltre a 7 scuderie, 4 classi di velocità e 12 power up per le navette spaziali. Supportato anche il multiplayer online e in locale a schermo condiviso, proprio come ai (bei) vecchi tempi.



Recensione RedOut Lightspeed Edition

The Messenger - 13.29 euro

The Messenger è un action platform 2D in stile rètro ispirato (nello stile e nel gameplay) a Ninja Gaiden per Nintendo NES.

Il giocatore veste i panni di un giovane ninja costretto ad avventurarsi in un mondo oscuro per recapitare una pergamena indispensabile per la salvezza del suo clan. Acquistando il gioco avrete accesso anche al DLC gratis Picnic Panic, che sposta l'azione sull'Isola di Voodkin, proponendo nuovi livelli, missioni extra e sfide inedite contro enormi boss.



Recensione di The Messenger