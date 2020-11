PlayStation Store offerte: i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro

Il Black Friday di PlayStation non è ancora terminato. In occasione della ricorrenza Sony ha scontato centinaia e centinaia di prodotti sul proprio store, permettendo agli utenti di risparmiare un bel po' di soldi sull'acquisto di alcuni dei migliori giochi della generazione, oltre che su alcuni titoli per la neonata PS5. Qualche giorno fa vi abbiamo già consigliato cinque giochi in sconto sul PlayStation Store per il Black Friday, ma la promozione è così vasta che abbiamo deciso di bissare. Questa volta, però, ci siamo tenuti al di sotto della soglia dei 20 euro per massimizzare ulteriormente il risparmio. Ecco a voi i nostri consigli: tenete presente che avete tempo fino al primo dicembre per approfittarne, per cui se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse... non indugiate!

Control Ultimate Edition (PS4 e presto PS5) - 19,99 euro

Non esitiamo a definire quella su Control: Ultimate Edition come una delle offerte più invitanti del Black Friday di PlayStation, e i motivi sono molteplici. Tanto per cominciare, si tratta di un prodotto eccellente. L'action/adventure in terza persona di Remedy vi cala nei panni di Jesse Faden, la neo-direttrice di un'agenzia segreta invasa da una minaccia ultraterrena, con il compito riprendere il "controllo" dell'edificio padroneggiando potentissime abilità sovrannaturali ed equipaggiamenti modificabili.

L'Oldest House in cui si ambienta il gioco è affascinante, articolata e stracolma di segreti, e si presta ad un'esplorazione libera che abbraccia il genere metroidvania. Control rappresenta la summa di tutti i precedenti lavori dello studio e al contempo un prodotto davvero innovativo, un equilibrio perfetto tra narrativa e gameplay. L'Ultimate Edition in sconto, inoltre, offre anche le due eccellenti espansioni - The Foundation e AWE - che aggiungono diverse ore di gioco facendo luce su diversi misteri. Ultimo, ma non per importanza, l'Ultimate Edition è l'unica edizione del gioco che include l'upgrade grafico gratis per PlayStation 5, la cui uscita è prevista nei primi mesi del 2021.

Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PS4 e presto PS5) - 8,99 euro

Cambiamo completamente genere, approdando nel mondo degli sparatutto in prima persona tattici competitivi, attualmente dominato in maniera incontrastata da Rainbow Six Siege. Merito del supporto attento e incessante di Ubisoft, che da cinque anni lo mantiene sulla cresta dell'onda anche nel mondo dell'eSport. Entro la fine di quest'anno, inoltre, riceverà un aggiornamento grafico gratis per PS5, che introdurrà il supporto al 4K e ai 120fps.

Le partite di Rainbow Six Siege si giocano in modalità come Presidio, Ostaggio e Bomba su mappe dalle dimensioni relativamente contenute, ma articolate e strutturate su più livelli, e vedono contrapposte due squadre - Attaccanti e Difensori - composte da cinque Operatori ciascuna. Ogni Operatore è dotato di gadget specifici e potenzialmente in grado di cambiare il corso del match da un momento all'altro, a tutto vantaggio della profondità tattico strategica dell'esperienza di gioco. Stagione dopo stagione il titolo si arricchisce continuamente con Operatori, mappe ed eventi speciali che contribuiscono a mantenere l'esperienza sempre fresca.



La Deluxe Edition proposta in sconto a soli 8,99 euro offre, oltre al gioco base, anche lo sblocco immediato degli otto operatori dell'anno 1, ossia Frost, Buck, Valkyrie, Blackbeard, Caveira, Capitão, Hibana ed Echo.

Metro Exodus (PS4 e in futuro PS5) - 13,19 euro

Dopo due avventure nell'oscura e labirintica metropolitana di Mosca, intervallati solo da poche, brevi incursioni sulla superficie di una Terra devastata dalla guerra nucleare, in Metro Exodus Artyom abbandona definitivamente le gallerie infestate per guidare un gruppo di Ranger spartani in un incredibile viaggio attraverso la Russia post-apocalittica alla ricerca di nuove opportunità di vita.

I ragazzi di 4A Games hanno firmato un altro epico sparatutto in prima persona, che mantiene gli elementi che hanno fatto la fortuna della serie - il riuscito mix tra narrazione, sopravvivenza, combattimenti letali e furtività - calandoli in un inedito contesto open world. Il viaggio di Artyom e degli altri sopravvissuti è scandito dall'incedere delle stagioni e dall'avvicendarsi di differenti e ampi scenari che promuovono un gameplay di tipo non lineare, con tanto di missioni secondarie, cicli giorno/notte e tempo atmosferico dinamico. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Metro Exodus.



Il già eccellente comparto grafico, uno dei marchi della serie, è destinato a splendere ancora di più grazie ad un aggiornamento grafico per PS5 (gratis per i possessori dell'edizione PlayStation 4) previsto per il prossimo anno, che promette un framerate migliorato, una risoluzione maggiore, tempi di caricamento ridotti e il supporto al Ray Tracing.

Bloodborne Game of the Year Edition (PS4) - 15,09 euro

Il remake di Demon's Souls per PlayStation 5 vi ha stregato ma non siete ancora pronti per passare alla next-gen? Allora vi consigliamo, se per qualche motivo non lo avete mai fatto, di acquistare e giocare l'edizione Gioco dell'Anno di una delle più grandi operere di Hidetaka Miyazaki e FormSoftware, Bloodborne!

Forte di una direzione artistica oscura, deviata e magnetica, oltre che di una mitologia affascinante e sfuggente allo stesso tempo, Bloodborne non è invecchiato di un solo giorno. Si distingue dagli altri souls per un sistema di combattimento rapido e scattante, che fa a meno degli scudi puntando tutto sulla velocità d'esecuzione di attacchi e schivate, senza ovviamente lesinare sulla difficoltà. La presenza dell'espansione The Old Hunters, eccellente quanto l'esperienza base, rende l'offerta sulla Game of the Year Edition ancora più imperdibile.



Bloodborne, purtroppo, non ha ricevuto un aggiornamento specifico per PlayStation 5, ma siamo felici di segnalarvi che, grazie alla funzione di retrocompatibilità, sulla console di nuova generazione gode di tempi di caricamenti ridotti e un framerate stabilizzato. Per dovere di completezza segnaliamo che Bloodborne è uno dei 20 giochi della PlayStation Plus Collection: i possessori di PS5 abbonati al Plus possono scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo nella sua versione base, privo quindi del DLC incluso in questa GOTY.

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition (14,99 euro)

Dietro al meraviglioso stile grafico di Dragon Ball FighterZ, appagante per la vista e fedele all'anime, si cela un picchiaduro eccellente caratterizzato da meccaniche facili da apprendere, ma difficili da padroneggiare. Se conoscete Arc System Works la cosa non dovrebbe sorprendervi: i ragazzi giapponesi, messi in cabina di regia da Bandai Namco, sono dei veri e propri maestri del genere.

Il gameplay di Dragon Ball FighterZ è incentrato su battaglie 3 contro 3, nelle quali la composizione della squadra e gli scambi tra i lottatori ricoprono un ruolo strategico fondamentale. I principianti possono divertirsi inanellando combo Z e attacchi base, mentre gli esperti troveranno pane per i loro denti affinando le tempistiche, mettendo a segno le devastanti Super e sfruttando la meccanica del Drago Shenron. Le modalità offerte sono in grado di soddisfare tutti i palati: si va dallo Story Mode, che vede la partecipazione di Androide 21, un personaggio inedito creato sotto la supervisione di Akira Toriyama in persona, all'Arcade caratterizzata da un struttura a bivi. Impreziosisce il tutto un l'immancabile ventaglio di modalità online, che include anche la classificata. Potete approfondire l'argomento leggendo la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ.



L'edizione qui proposta in sconto è particolarmente invitante poiché include anche il primo FighterZ Pass, che espande il roster base con ben otto lottatori aggiuntivi: Bardock, Broly, Zamasu (Fuso), Vegito SSGSS, Goku base, Vegeta Base, Androide 17 e Cooler.