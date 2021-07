PlayStation Store offerte: i migliori giochi per PS5 e PS4 a meno di 5 euro

Continuano i saldi estivi sul PlayStation Store con una nuova ondata di giochi in offerta fino all'inizio di agosto. Noi come sempre siamo andati a scavare tra le pagine del negozio digitale di Sony e dopo avervi proposto le migliori esclusive PS5 e PS4 in sconto, adesso è il momento di dare una occhiata ai migliori videogiochi a meno di cinque euro. Per quanto possa sembrarvi una cifra davvero bassa, in questa fascia di prezzo si trovano spesso anche titoli AAA e AA non recentissimi ma di buon livello, oltre a produzioni indipendenti di alta qualità. Ecco la nostra selezione, come sempre lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per i consigli per gli acquisti.

Broforce - 3.74 euro

Bastano poco meno di quattro euro per acquistare Broforce, un gioco d'azione 2D in Pixel Art che riprende le meccaniche dei Run n Gun come Contra e Metal Slug, con una atmosfera da film action anni '80 che non faticherà a conquistare tutti gli appassionati del genere grazie a un gameplay estremamente frenetico, decine di personaggi e tantissimi power-up.

Come non citare inoltre il supporto per la co-op fino a quattro giocatori? Broforce è diventato negli anni un piccolo classico della scena indie e non è difficile capire perchè... semplicemente irrinunciabile, a questo prezzo. A proposito, qui troverete la nostra recensione di Broforce.

Bloodstained Curse of the Moon - 4.99 euro

Curse of the Moon è un'avventura standalone ambientata nel mondo di Bloodstained, erede spirituale di Castlevania sviluppato da Koji Igarashi e che vedrà l'arrivo di un sequel nei prossimi anni, come annunciato dal publisher 505 Games.

Bloodstained Curse of the Moon è un platform/metroidvania in stile 8-bit che riprende lo stile e il gameplay di Castlevania, Castlevania II Simon's Quest e Castlevania III Dracula's Curse, usciti su Nintendo NES alla fine degli anni '80: in questa avventura vestiremo i panni di Zangetsu, cacciatore di demoni assetati di vendetta e chiamato ad una importante missione, eliminare definitivamente un malvagio demone rinchiuso nel castello. Non è un gioco per tutti ma se siete cresciuti con gli action 8-bit, Curse of the Moon potrebbe davvero fare al caso vostro (qui la recensione di Bloodstained Curse of the Moon).

Friday The 13th The Game - 3.62 euro

Jason Voorhees, protagonista della saga di Venerdì 13, è anche il protagonista di questo survival horror in terza persona ambientato ovviamente a Camp Crystal Lake: obiettivo? Uccidere le povere vittime senza farsi scoprire, in un gioco che mescola elementi stealth con fasi action dal gameplay brutale. Friday The 13th The Game permette di interpretare varie versioni di Jason tratte da film come Friday the 13th Part II, Friday the 13th Part III, Friday the 13th Part VII New Blood, Friday the 13th Part VIII Jason Takes Manhattan e Jason Goes to Hell The Final Friday, veri e propri classici della cinematografia horror di serie B degli anni '80 e '90 (qui troverete la nostra recensione di Friday The 13th The Game).

Il gioco viene venduto ad un prezzo decisamente contenuto, sul PlayStation Storepotete acquistare vari costumi e pacchetti per espandere l'esperienza di un titolo interessante ma purtroppo rimasto impigliato nelle maglie della giustizia a causa di alcuni problemi legali con i titolari del marchio Friday The 13th.

Battlefield 1 - 4.99 euro

Pur non essendo un gioco recente (il lancio risale al 2016) Battlefield 1 è ancora oggi uno dei titoli più apprezzati e giocati della serie targata EA e DICE.

La versione in offerta è quella standard priva di contenuti extra di alcun tipo, l'esperienza di base può comunque garantirvi decine di ore di divertimento grazie alla campagna antologica Storia di Guerra e ovviamente al multiplayer, vero e proprio cuore pulsante della produzione. In attesa di Battlefield 2042 in arrivo a ottobre, un giro su Battlefield 1 potrebbe regalarvi ben più di una soddisfazione. Per maggiori informazioni vi lasciamo alla nostra recensione di Battlefield 1.

Payday 2 Crimewave Edition - 3.99 euro

Prezzo pazzo per uno degli shooter multiplayer più acclamati e venduti degli ultimi anni. Payday 2 è uno sparatutto co-op per quattro giocatori con un solo obiettivo: rapinare banche, recuperare il malloppo e scappare senza farsi prendere dalla polizia!

Nonostante le origini del gioco risalgano all'epoca di PS3 e Xbox 360, la Crimewave Edition porta in dote un nuovo motore grafico, il supporto per la risoluzione Full HD 1080p e sopratutto anni di DLC e contenuti extra inclusi. Uno dei giochi più economici sul PlayStation Store ma al tempo stesso uno dei più divertenti, se amate le scorribande in multiplayer. Per maggiori informazioni, ecco la nostra recensione di Payday 2 Crimewave Edition.