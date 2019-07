PlayStation Store offerte: sconti giochi PS4 a meno di cinque euro

Oltre ai Mega Sconti sui giochi PS4 con centinaia di titoli scontati fino al 65% sul PlayStation Store sono in corso anche i saldi sui giochi a meno di 5 euro, una fascia di prezzo interessante che include sia produzioni indie che titoli AAA magari datati, ma ancora oggi più che validi, proposti a prezzi compresi tra i 2.99 ed i 4.99 euro, davvero niente male non trovate? Tra i giochi che rientrano nella promozione troviamo Assassin's Creed Chronicles, Carmageddon MaX Damage, Goat Simulator, The Evil Within, Wolfenstein The New Order, The Technomancer, Magicka 2, Sky Force Reloaded, Wolfenstein The Old Blood, Need for Speed Rivals, Thief e Murdered Soul Suspect, solamente per citarne alcuni.



Ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, dando come sempre la priorità a Digital Deluxe Edition, Collector's, raccolte e riedizioni complete di DLC, di solito le più convenienti dal punto di vista dei contenuti. Come sempre, lo spazio qui sotto è a vostra disposizione per qualsiasi commento e consigli per gli acquisti.

Sleeping Dogs Definitive Edition - 4,49 euro

Nato dalle ceneri di True Crime Hong Kong, Sleeping Dogs è stato uno dei più apprezzati titoli della lineup Square Enix degli ultimi anni, ad oggi però nulla si sa riguardo un eventuale sequel del gioco.

In attesa di novità sul ritorno della serie, potete acquistare la Definitive Edition del gioco a 4.49 euro che include anche 24 DLC, tra cui le espansioni per la storia L'Anno del Serpente e Incubo a North Point.



Amnesia Collection - 4,99 euro

Gli amanti dei giochi horror e delle esperienze forti gradiranno certamente sapere che con 4.99 euro possono portarsi a casa il pacchetto Amnesia Collection, che include non solo Amnesia The Dark Descent e Amnesia A Machine for Pigs, ma anche l'espansione Amnesia Justine.

L'esperienza completa di Amnesia nel bundle definitivo per gli appassionati del genere, che saranno così certi di acquistare tre titoli di altissimo spessore ad un prezzo piccolo piccolo.



The King of Fighters '98 Ultimate Match - 4,99 euro

The King of Fighters '98 è indubbiamente uno dei picchiaduro 2D più acclamati di sempre, qui riproposto in una versione deluxe denominata "Ultimate Match" che include ben 64 personaggi (tra cui Eiji Kisaragi, Kasumi Todoh, Geese Howard, Mr. Big e Wolfgang Krauser), nuovi fondali per per i livelli, comparto tecnico migliorato e colonna sonora riarrangiata e una galleria di illustrazioni con artwork e bozzetti inediti.

Dal punto di vista del gameplay invece nulla è cambiato, The King of Fighters '98 è esattamente lo stesso spettacolare picchiaduro che abbiamo conosciuto e apprezzato alla fine degli anni '90.

The Evil Within - 4,99 euro

Shinji Mikami ha presentato all'E3 di Los Angeles il suo nuovo progetto Ghostwire Tokyo, se però vi mancano le atmosfere horror tipiche del papà di Resident Evil potete orientarvi su The Evil Within, primo gioco di Tango Gameworks, uscito nel 2014 e accolto positivamente da pubblico e critica.

In The Evil Within vestiremo i panni di Sebastian Castellanos alle prese con un mistero apparentemente impossibile, in un'avventura d'azione con elementi horror e thriller. La versione in vendita a sconto è quella standard, priva di DLC e contenuti extra.



Oddworld New n Tasty - 4,99 euro

In attesa di Oddworld Soulstorm perchè non riscoprire le origini della serie con Oddworld New n Tasty?

Si tratta di fatto del remake di Oddworld Abe's Oddysee con un comparto tecnico migliorato, nuovi livelli, contenuti extra e modifiche al gameplay per rendere il gioco ancora più completo. Nota: Oddworld New n Tasty supporta il Cross-Buy ed è quindi compatibile non solo con PS4 ma anche con PlayStation Vita e PS3.



